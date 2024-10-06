Какие овощи самые полезные: отвечают диетологи

Можно отказаться от многих продуктов, но овощи, как заверяют врачи, исключать из рациона не стоит. Никому это еще пользы не приносило. Зато есть такие овощи, которым лучше бы почаще появляться на наших столах. Потому что они полезнее остальных. Вместе с врачами мы нашли пять таких овощей. Но это, конечно, не значит, что нужно забыть о других продуктах: есть надо максимально разнообразно.
Репа
Еще древние египтяне и греки возделывали репу тысячи лет назад. Правда, считали, что это еда для рабов и беднейших крестьян. Древние римляне относились к ней уже с большим уважением — ее ели все подряд. На Руси с репой тоже познакомились давным-давно, и она была главным овощем на столе аж до середины XIX века. Потом народ стал всё больше переходить на картошку и о репе практически забыли. И совершенно зря. В отличие от того же картофеля, в ней практически нет крахмала, зато много полезных веществ.
— Репа содержит легко усваиваемые полисахариды, клетчатку, которая стимулирует перистальтику кишечника, что делает репу хорошим диетическим блюдом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Репа обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. В ней присутствуют растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, а также лизоцим — вещество с антимикробной активностью.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Также у репы низкий гликемический индекс, так что уровень сахара в крови она не поднимет, сколько ее ни ешь, — разве что понизит. Но репа может повысить уровень инсулина. Еще она мешает организму усваивать углеводы, а печени — вырабатывать глюкозу. Зато помогает бороться с воспалениями, что в перспективе может отсрочить артрит и повышенное давление.
Брокколи
Брокколи человеческий организм, как и все зеленые овощи, усваивает едва ли не лучше всего. И благодарить за это нужно клетчатку, которой в брокколи — хоть отбавляй. Она помогает разгрузить пищеварительную систему, вычистить стенки кишечника, запустить обмен веществ, улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Однажды ученые даже выяснили, что, если есть брокколи три-четыре раза в неделю, это будет отличной профилактикой диабета, болезней сердца и астмы. Кроме того, как и все зеленые овощи, брокколи низкокалорийна и отлично подходит людям, следящим за своей фигурой.
Благодаря входящим в ее состав каротиноидам брокколи помогает повысить остроту зрения, улучшить контрастность и чувствительность глаз к яркому свету. Некоторые ученые даже уверены, что регулярное употребление брокколи предотвращает катаракту и снижает риск возрастной потери зрения.
Полезна брокколи и для кожи. В ней содержится целый комплекс важных для этого природных антиоксидантов. В том числе бета-каротин, витамины C и E, которые улучшают здоровье кожи и помогают замедлить процессы старения. Аскорбиновая кислота в составе брокколи способствует выработке коллагена — основного белка кожи, который уменьшает морщины, повышает ее эластичность и упругость.
Баклажан
Витамин С, содержащийся в баклажанах, защищает организм от инфекций и простуд. Витамины группы В укрепляют нервную систему, способствуют избавлению от бессонницы и депрессии. Кроме того, баклажаны полезны для кожи, так как способствуют сохранению в ней влаги, а значит, и избавлению от морщин. Полезные вещества, которыми богаты плоды, помогают тканям регенерироваться, а кожным покровам — избавляться от мелких ранок.
Баклажаны препятствуют образованию холестерина, хороши для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками. Кроме того, диетологи рекомендуют не забывать о баклажанах людям с кишечными и желудочными заболеваниями.
Благодаря содержанию в них железа, цинка и марганца баклажаны показаны при малокровии и особенно полезны тем, у кого проблемы с сосудистой системой и сердцем. Также они разрешены в строгой диете при сахарном диабете и после перенесенного инсульта.
При этом лучше выбирать молодые баклажаны. В перезрелых будет слишком много соланина.
— Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше ягода, тем больше яда содержит кожица, — говорит диетолог Ирина Бородина. — Если в баклажане соланина слишком много, то это может спровоцировать проблемы с желудком и раздражение пищевода. Поэтому при приготовлении кожицу лучше снимать.
Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Помидор
Помидоры содержат органические кислоты, пектиновые вещества и некоторые витамины, а по содержанию магния и железа едва ли не рекордсмены среди всех продуктов. Но, пожалуй, одно из главных веществ всех помидоров — ликопин.
— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Благодаря бета-каротину помидоры укрепляют слизистые и защищают организм от заболеваний. Бета-каротин — это естественный иммуностимулятор, который повышает иммунный потенциал организма независимо от вида антигенов, то есть действует неспецифично. Вместе с тем есть люди, которым на помидоры лучше не налегать.
— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчнокаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.
Тыква
Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, поскольку способствует усвоению тяжелой пищи и разгружает печень.
— Также тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, К, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полинасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.
Возможно, главный недостаток тыквы в том, что обычно мы не сразу сообразим, что из нее приготовить, и на этот случай у нас есть 5 вкуснейших рецептов тыквенных пирогов в духовке и мультиварке.