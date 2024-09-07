7 смертельно опасных заблуждений о грибах — они могут стоить вам жизни

1

Среди грибников популярно мнение о том, что совершенно никакой опасности не представляют собой только те грибы, что растут в полях и на лугах. Основано это заблуждение, во-первых, на том, что грибы — та же губка, что впитывает в себя все вещества, что находятся в почве и воздухе. Для тех грибов, что растут возле дороги, это действительно справедливо.

— В их составе легко могут оказаться токсины и тяжелые металлы, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Поэтому ни в коем случае нельзя собирать грибы, которые растут на участках, прилегающих к автотрассам.

Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева также назвала безопасное расстояние от трассы, на котором можно собирать грибы.

— Не менее 100 метров от трассы. Чем дальше, тем лучше. Если это лесная дорожка, где автомобили ездят редко, не страшно, — отмечает специалист.

— Лучше вообще выбирать грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах, — добавляет Галина Барташевич. — Кроме того, токсичным может оказаться съедобный гриб в засушливое время или после того, как место сбора грибов обработали пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.

Второй аспект, которым обусловлена вера в безопасность грибов, растущих на полях и в лесах, говорит о том, что там уж точно не встретишь ядовитые экземпляры.