НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-з.

 747мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84
Карантин по бешенству
Срочник пропал под Курском
Модные ярославцы
Смертельное ДТП
Приговор бывшему сатанисту
Мэр — о «Пире на Волге»
Реконструируют рынок
Петиция в защиту дирижера
Новый фестиваль
Дикая кошка в доме
Еда мнение «Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков

«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков

Что можно приготовить как из молодого, так и из зрелого сезонного овоща

185
1 комментарий
Блюдо подойдет тем, у кого есть проблемы с ЖКТ

Особое место среди овощей, которые созревают в августе, занимает кабачок. Его можно и жарить, и тушить, и варить. Делать запеканки или же добавлять сырым в салат. Жительница Кургана Наталья Тихомирова поделилась с читателями Городских порталов быстрым и простым рецептом вкуснейших куриных котлет с кабачками. Такие понравятся даже самым привередливым мужьям, детям и внукам. А хозяйка из Волгограда Наталья Мельчакова предложила свой рецепт. Приводим их здесь.

Нежные котлеты

—Этот рецепт я узнала от знакомых, которые сидят на жесткой диете из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Котлеты с кабачками получаются нежные, тают во рту, — говорит Наталья из Кургана.

Берем готовый куриный фарш или делаем сами из куриной грудки — на сковородку полкило. Небольшой молодой кабачок (до 20 сантиметров) моем и, отрезав хвостики, прямо с кожицей перетираем на крупной терке.

Соединяем фарш и кабачок. Добавляем соль по вкусу. Можно поперчить. Я еще добавляю протертую луковицу, но это необязательно.

Смазываем сковороду подсолнечным маслом. Выкладываем котлетки, сформированные ложкой (как горки). И ставим в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.

Если кабачок большой, то его можно потушить в жаровне или глубокой сковороде. Я обычно нарезаю кольцами, но можно и лодочками. Серединочку удаляю ножом под углом, чтобы получилась форма воронки (узкое донышко).

Рис, отваренный до полуготовности, смешиваю с фаршем и луком. Такую начинку кладу в кольца из кабачка.

Делаю овощную подушку: лук, помидоры, морковь. На дне жаровни перемешиваю с растительным маслом. Выкладываю кольца. Солю и добавляю воду, чтобы кабачки были наполовину скрыты (можно сделать два слоя кабачков, тогда нижний окажется полностью в воде). Закрыть крышкой.

Затем поставить в духовку на час-полтора при температуре 180–200 градусов. Готово! Приятного аппетита!

Торт из кабачков

Торт из кабачков

Дачница Наталья Мельчакова поделилась простейшим рецептом нежнейшего торта из кабачков, который станет любимым блюдом в семье.

Наталья Мельчакова рассказала, что обычно замораживает кабачок кубиками, чтобы зимой сделать овощное рагу, а также раздает их родственникам и друзьям. Однако этим летом она решила удивить семью и приготовить торт из кабачков.

Для кабачкового торта понадобятся:

  • два кабачка;

  • два куриных яйца;

  • пять помидоров;

  • стакан муки;

  • пять столовых ложек майонеза;

  • 2–3 зубчика чеснока;

  • соль и перец по вкусу.

— Натрите кабачки на крупной терке. Отожмите получившуюся массу руками, сок слейте. Добавьте яйца, соль и перец. Перемешайте до однородности. Начните порциями всыпать муку, размешивая. Ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно должно стать довольно густым, как на обычные оладьи. У меня ушел стакан муки объемом 200 миллилитров, — рассказывает женщина. — Разогрейте на среднем огне сковороду, у меня блинная с антипригарным покрытием, или смажьте подсолнечным (оливковым) маслом. Жарьте блин на среднем огне до зарумянивания с одной стороны, затем переверните на другую и жарьте до готовности. Снимите готовый блин и снова смажьте сковороду. Добавьте в майонез чеснок, перемешайте. Соберите торт, промазывая каждый корж чесночным майонезом и прослаивая помидорами.

Мы рассказывали, сколько стоят кабачки на рынках и в супермаркетах и какие изысканные блюда из кабачков, которые стоят бешеных денег, подают в ресторанах.

Будете готовить блюда из кабачков?

Да
Нет

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Котлеты Кабачок Кабачки Рецепт Овощи ЖКТ Куриное мясо
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 августа 2024, 22:15
Имею простой рецепт замечательного блюда. Поджаренные на очень большой сковородке свиные рыла кастрюлеголовых Homo skakunas.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление