«Уже узнали пол малыша»: кто родится у Тимати и Валентины Ивановой — мальчик или девочка?

Поклонники верят, что с Валентиной Тимур построит крепкую семью, но сам рэпер подобных обещаний давать не рискует Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Последние пару месяцев соцсети возлюбленной Тимати, Валентины Ивановой, забиты фотографиями с оголенным животиком. Вот она на отдыхе, дома или устраивает фотосессию для беременных. Сложно поверить, что еще недавно девушка ни в какую не хотела сознаваться, что ждет ребенка от рэпера. Теперь модель также стойко хранит в тайне пол будущего малыша, но сохранить свой секрет до родов у нее не вышло.

— Тимур и Валя уже узнали пол малыша, у них будет девочка, — рассказал нашим коллегам из издания «СтарХит» источник из окружения пары.

Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Для Валентины это будет первый ребенок, а у Тимати уже подрастает 11-летняя дочка Алиса от 2-й вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой и 5-летний Ратмир, которого рэперу подарила вице-мисс 2014 года — Анастасия Решетова. Интересно, что ни на одной из матерей своих детей Тимати так и не женился и с обеими расстался, как детям исполнялось около года.

В отличие от предыдущих избранниц рэпера, Валентина, с которой он вместе с 2022 года, очень нравится маме Тимати — Симоне. Будущая теща модели часто проводит время вместе с парой, она же и подтвердила беременность Валентины, показав ее округлившийся животик на отдыхе.

— Мы прекрасно ладим с Валентиной. Больше всего я ценю в ней искренность, — призналась Симона.

Источник: Симона Черноморская / t.me











Поклонники подмечают, что Иванова даже внешне похожа на маму рэпера, и видят в этом добрый знак, что теперь-то отношения Тимати закончатся свадьбой и крепким браком.

— Если Симона одобрила, значит, порядок, надо жениться, — пишут в сети.

— Его мать и невеста похожи! Есть что-то в чертах их лиц, — подмечают поклонники.

— Валя классная, очень милая, очень красивая, спокойная какая-то, гармоничная, пусть будут счастливы. Ни Алена, ни Настя бы ему так не подошли, — уверены в комментариях.