Священник создал приют и за 30 лет перевоспитал 300 детей — видео

Источник: Городские медиа

Священник из Пермского края Борис Кицко 30 лет назад открыл детский приют для трудных подростков и беспризорников. За эти годы батюшка перевоспитал 300 детей. Наши коллеги из 59.RU съездили в гости к отцу Борису и поговорили с ним — всю историю смотрите в видео чуть выше.

Борис Кицко вспоминает, что решил открыть приют для детей в 1990-е годы — уж очень сложный период переживала страна.

«Случилась перестройка. Люди теряли работу и зарплату, пенсии не выплачивают, детские [пособия] не выплачивают. Спирт льется рекой, — говорит батюшка. — Люди просто сгорают, люди спиваются. И появились на улице первые брошенные дети. У храма стоят, милостыню просят. Ну, надо что-то делать. Таких детей было много».

Борис Кицко назвал приют «Детская обитель». Поначалу туда принимали и мальчиков, и девочек. Позже приют разделили на два филиала — девочки живут в одном приюте, а мальчиков воспитывают в другой деревне.

Семь воспитанников отца Бориса тоже стали священниками. Кстати, за помощью в приют обращаются и вполне благополучные родители, если ребенок отбился от рук и они не справляются с ним. Здесь же помогали и детям, ставшими жертвами преступления. Была и совсем дикая история: в приюте воспитывали подростка, которого с 11 до 14 лет сын декана снимал в порно. Мальчику помогли, он вырос в приюте, женился и нашел хорошую работу.