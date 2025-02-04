Еще один бывший Бузовой станет отцом: Дава и Мари Краймбрери ждут ребенка

Источник: marikraimbrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Последние пару недель поклонники блогера Давида Манукяна, известного как Дава, и исполнительницы Марины Жадан, известной как Мари Краймбрери, поговаривали, что парочка, вероятно, ждет ребенка. На это намекал округлившийся живот женщины. Пара не стала долго тянуть интригу и теперь официально подтвердила: да, скоро они станут родителями.

Первым не выдержал Дава. У себя в блоге он опубликовал видео с недавнего отпуска, по которому без намеков понятно: Мари Краймбрери беременна.

Источник: dava_m / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сама Марина хранит молчание. Она вообще не слишком любит рассказывать о личной жизни. Она и отношения с Манукяном долго не афишировала, публикуя у себя в соцсетях разве что фотографии, на которых старательно скрывала лицо спутника. Такой же стратегии придерживался и Давид. А когда им задавали вопросы о личном, выкручивались как могли. Хотя поклонникам не нужно было никаких слов, когда они видели пусть даже безликие снимки парочки.

Источник: dava_m / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: marikraimbrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Только в августе прошлого года парочка окончательно бросила шифроваться. Сначала Краймбрери опубликовала на своей странице фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце, а Дава позже — видео «танца Дэдпула», которое за сутки набрало миллионы просмотров и сотни комментариев в духе: «Вот с этой девушкой — ты настоящий!»

Источник: dava_m / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У поклонников и знакомых Давы действительно было с чем сравнивать, чтобы говорить, в каких отношениях он был настоящим. Самый известный его роман — с Ольгой Бузовой. За полтора года, что они были вместе, Манукян не раз делал предложение своей избраннице, но та то и дело отказывала, мотивируя это неготовностью к такому крутому повороту. А позже Бузова и вовсе обвинила блогера в абьюзе и изменах.