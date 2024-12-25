«Мою внучку просто продали!»: молодая пара отдала девятимесячную дочь в мусульманскую семью, за внучку бьется бабушка

Волгоградка уверена: ее внучку просто продали Источник: Евгения Бикунова / V1.RU











Молодые люди из Волгограда отказались от 9-месячной дочери и отдали малышку в мусульманскую семью из Черкесии. По словам бабушки девочки, Татьяны, ее дочь еще на этапе беременности решила отказаться от своего ребенка. Тогда родственники пришли к компромиссу — оставить новорожденную на попечительство бабушке. Вот только окончательное решение дочери повергло женщину в шок. Спустя 9 месяцев после родов мать, как и обещала, отказалась от ребенка. Вот только оформила опеку не на бабушку, а на мусульманскую семью из Карачаево-Черкесии. И прошла эта процедура втайне от кровного родственника. Пока бабушка требует вернуть внучку в ее дом, девочке уже дали мусульманское имя. Татьяна уверена: дочь продала своего ребенка в чужую семью, чтобы кататься за границу и вести с супругом роскошный образ жизни. Наши коллеги из V1.RU попытались разобраться в этой истории.

Согласно действующему российскому законодательству, имена всех героев публикации, за исключением адвоката Людмилы Давлетшиной, изменены.

«Зачатый по пьяни ублюдок мне не нужен»

О борьбе за право воспитывать собственную внучку рассказала нам жительница Калача-на-Дону Татьяна. Началась эта история еще в 2023 году, когда ее 21-летняя дочь Наталья забеременела от своего тогда еще 20-летнего молодого человека. Когда время близилось к родам, молодожены заявили, что планируют избавиться от дочки после ее рождения. С трудом, но Татьяне тогда удалось уговорить молодых родителей не отдавать ребенка в детский дом.

— В 2022 году моя дочь Наташа познакомилась с Виталием, — рассказывает Татьяна. — Спустя полгода они сыграли свадьбу. Вскоре Наташа забеременела. Поначалу всё шло нормально. Она тогда училась в колледже педагогическом в Волгограде, а он — на очном в Москве, на лингвиста. В мае у них начались проблемы семейные, и через время Наташа сказала, что хочет отказаться от этого ребенка. Она говорила, что он ей не нужен, ее муж стоял на том же. Он прямо сказал, что «зачатый по пьяни ублюдок» будет лишним в их жизни. При этом мы всячески помогали им финансово, покупали вещи и так далее. Тогда у меня путем долгих разговоров получилось отговорить ее.

В октябре 2023 года Наталья родила на свет свою дочь Настю. Но спустя всего 10 дней молодая мать, по словам Татьяны, заявила, что чувствует себя инкубатором, а к ребенку никакой привязанности не испытывает. Тогда, по заявлению Натальи и Виталия, опеку над Настей установили за ее бабушкой Татьяной. Сама же молодая мама сразу отправилась покорять Москву вслед за своим возлюбленным.

— У меня супруг и еще двое несовершеннолетних детей. Настя осталась с нами, — рассказывает молодая бабушка. — В декабре прошлого года по рекомендации опеки я подала на алименты. Отмечу, что за пять месяцев разлуки Наташа ни разу не поинтересовалась жизнью собственной дочери, ни разу не звонила. Но после этого заявления она через короткое время вышла на связь и тут же сказала, что готова воспитывать ребенка. Они возвращаются, и мы идем в опеку. Наташа и ее муж клятвенно божатся, что будут исполнять все родительские обязанности. Временная опека прекращается.

По словам Татьяны, спустя полтора месяца после прекращения опеки ее дочь вновь уехала к любимому в Москву. Тогда Татьяна попыталась опять оформить опеку на себя, но в этот раз сделать этого не удалось: Наталья всё же вернулась и сама забрала девочку.

— Она переезжает вместе с ребенком к моей 70-летней свекрови. Из моего дома без спроса выносит все детские вещи и не разрешает мне общаться с внучкой. Но свекровь втайне давала мне видеться с Настей, — делится женщина. — Этот период Наташа вообще дочерью никак не занималась, всё легло на 70-летнюю женщину. 23 июля Наташа с ребенком якобы решает уехать в соседний поселок к родственникам мужа. И вдруг связь обрывается. Мы с органами опеки едем туда — дверь никто не открывает. Соседи говорят, что никто вообще не приезжал. Тут мы узнаем, что она с дитем уехала в Москву. Подумали: ну вернется скоро, значит. О том, что произошло на самом деле, никто тогда не мог догадаться и в страшном сне.

Втайне от бабушки ребенка вывезли в Черкесию

В августе на домашний адрес Татьяны приходит извещение из Черкесского городского суда. Оказалось, что Наталья и Виталий успели отказаться от ребенка и даже найти для него приемных родителей. Пока наша героиня думала, что ее внучка находится в Москве, в черкесском суде уже вовсю готовились к процессу удочерения. Приемными родителями Насти захотела стать мусульманская пара из Черкесска — причем на тот момент ребенок уже находился по адресу их проживания.

В заключении отдела опеки и попечительства республики указано, что приемный отец неоднократно был судим. В 2004 году за грабеж в крупном размере районный суд Ставрополя приговорил его к двум годам условно. Затем в 2007 году мужчина отсидел три с половиной года за кражу. Также упоминается эпизод кражи в Салехарде, но дата и срок не уточняются. На данный момент все судимости считаются снятыми.

Ошарашенная таким поворотом событий, Татьяна внезапно выяснила, что в процесс удочерения внучки ее даже не удосужились вписать заинтересованным лицом. Вернуть Настю женщина попыталась через обращение в прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики.

— В ходе рассмотрения вашего обращения установлено, что вопросы, указанные в нем, являются предметом рассмотрения Черкесского городского суда, в котором участвует прокуратура города, — написал в ответ надзорный орган. — Оценка законности заявленных вами требований будет дана судом в установленном порядке.

Позже заявление передали в волгоградскую прокуратуру, которая, в свою очередь, заявила, что Татьяна имеет право потребовать собственного участия в разбирательстве. Так волгоградка и поступила — в процесс ее вписали заинтересованным лицом. Но в конце концов заявление жителей Черкесии суд оставил без рассмотрения. Ситуацию это, впрочем, не изменило. Настя продолжила жить в черкесской семье. Постановлением управления социальной защиты населения мэрии города Черкесска девочка стала временно опекаемой своими новыми родителями. Срок опеки определили в полгода.

— Я прошла все инстанции, — продолжает Татьяна. — Но результата пока никакого нет. Сейчас Настя живет в их семье. Это нормальные люди, но я буду до последнего бороться за право опеки над внучкой. Я Настю считаю своей дочерью, тем более что я была с ней рядом с самого ее рождения. Сейчас идут новые суды, мы пытаемся оспорить эту временную опеку. Наконец-то впервые за это время мне хотя бы разрешили с ней увидеться. Но черкесская семья также не собирается теперь уступать.

Татьяна уверена: ее дочь не отдала, а именно продала маленькую Настю в новую семью. По словам женщины, после подачи заявления на опеку Наталья с Виталием успели съездить в несколько стран. Прямых подтверждений этому у нас нет, однако в социальных сетях Виталия действительно имеются фотографии из Западной и Восточной Европы, где молодой отец делится своими впечатлениями от городов — опубликованы снимки были в том же месяце, когда Настю взяли под опеку.

— Я думаю, что они продали ребенка. Семья студентов, съемное жилье, денег нет, — говорит Татьяна. — А тут они внезапно начинают ездить за границу. И это всё после того, как они отдали ребенка. Да и откуда у них деньги на адвокатов? Был случай, когда Виталий требовал от меня, чтобы я отправила мужа на СВО. Мол, тогда он разрешит мне общаться с Настей и собственной дочерью. Виталий диктует дочери, как и когда общаться с родными, определяет для нее условия. И ставит перед выбором: семья или он.

«Если ее вдруг заберут у меня, я просто не смогу жить»

Общаться с журналистами молодая москвичка Наталья не стала, лишь заявив, что денег никаких от семьи из Черкесска не получала. Однако на связь с корреспондентом V1.RU охотно вышел приемный отец Насти Эмиль. Оказалось, что маленькой волгоградке он уже дал другое имя, на мусульманский манер. Как он сам объяснил, девочка для него уже как родная.

— Мы пытаемся найти компромисс с бабушкой, но пока не получается, — рассказывает Эмиль. — Мы не запрещаем ей видеться с внучкой. Я сразу сказал, что пусть хоть живет у нас. Приезжает в гости, мы готовы приезжать. Никаких проблем нет. Но она не совсем этого хочет. Понимаете, девочка уже считает нас своими родителями. Мы друг к другу привязались. Если ее вдруг заберут у меня, я просто не смогу жить. Я сойду с ума. Мы с женой в браке с 2010 года и никак не могли зачать ребенка. Эта девочка у нас первая, и мы считаем ее своей кровной. Я мусульманин, но навязывать веру не буду дочери. И говорим мы на русском, так что язык она тоже будет знать русский. Мы уже записали ее тут в детский садик частный. Я порядочный отец, и я дам ей достойную жизнь и воспитание.

По словам Эмиля, сейчас он работает механиком в сфере авиационных технологий в Уренгое. Супруга его, как сказано в документах, домохозяйка. О процессе удочерения Эмиль знает не много. Но уверяет, что денежная составляющая в этой истории задействована не была.

— Жена вроде бы вышла с ними на связь или они сами. Искали по сайтам, — говорит мужчина. — Никаких денег здесь не фигурирует. Жена общается с биологической матерью, и мы не против, чтобы они виделись. Как я понимаю, это молодые люди и ребенок им вообще некстати.

Мы пообщались также и с адвокатом Татьяны — Людмилой Давлетшиной. Сейчас юрист посещает суды, для того чтобы оспорить временную опеку над Настей.

— Если от ребенка отказываются родители, то уже нет оснований давать ему временную опеку, — объясняет ситуацию юрист. — В таком случае ребенка забирают и ищут близких родственников. И только если последние отказываются, отдать ребенка могут другим людям. В данном случае временную опеку дали «по накатанной» черкесской семье, не разобравшись толком в ситуации. В данном случае временная опека была дана при условии, что все знали, что за ребенка идет борьба. Им изначально в удочерении отказали на основании того, что сделать это можно, только когда родители лишены или ограничены в родительских правах. Но тут такого не было. Это сейчас мы подали иск на лишение их таких прав. В общем, временную опеку выдают, когда речь идет именно о временном опекунстве. А тут очевидно, что люди хотят полностью удочерить ребенка. Органы опеки должны были обратить на это внимание.

По словам Людмилы, Наталья и Виталий уже давно полностью оборвали связь со всеми своими родственниками. На суды вместо них ходит представитель. Пока биологическая бабушка и временные опекуны не спят ночами из-за развернувшейся вокруг Насти дележки, ее родители спокойно выкладывают посты из путешествий в своих социальных сетях.

— Оказалось, что этих молодых людей черкесская семья прописала в одном из своих домов в республике. И теперь временную опеку хотят рассматривать в другом суде, по прописке биологических родителей. Зачем всё это? — задается вопросом адвокат. — Я уверена, что из-за связей в самом суде. Тут все друг друга они знают, все мило общаются. Потому я не уверена, что дела суды разрешат в нашу пользу. В любом случае трагедия тут идет с обеих сторон: и со стороны Татьяны, и со стороны приемных родителей.

По поводу разговора о финансовой составляющей в опекунстве над Настей Людмила заявила, что уже отправила соответствующее заявление в следственные органы. Редакцией V1.RU также отправлен запрос в СУ СК России по Волгоградской области запрос о ходе проверки. Также запрос направлен в управление социальной защиты населения города Черкесска.