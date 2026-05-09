Тест для киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе

«Есть такая профессия — Родину защищать!» Знакомо? Проверьте свою память и интуицию в нашем тесте по цитатам из великих советских военных фильмов. Сможете ли вы узнать любимую картину всего по одной строчке и набрать 10 из 10, подтвердив звание истинного знатока кино?
Советские фильмы о войне — это не просто хроника сражений, а пронзительные истории о чести, любви и настоящем мужестве. Фразы героев этих картин давно стали крылатыми, а их голоса узнаются с первых секунд. Помните ли вы, кто «мзду не берет» и кому «за державу обидно»? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете легендарную киноклассику, на которой выросло не одно поколение.
Начнем с простого. «Есть такая профессия — Родину защищать!» Где вы слышали фразу?
«Баллада о солдате» (12+)
«Отец солдата» (0+)
«Офицеры» (6+)
«Освобождение: Огненная дуга» (12+)
«Все, кто отличает ноту до от ноты фа, — за мной!»
«В бой идут одни „старики“» (12+)
«Батальоны просят огня» (12+)
«Восхождение» (18+)
«Проверка на дорогах» (18+)
«Я мзду не беру. Мне за державу обидно».
«Горячий снег» (12+)
«Альпийская баллада» (16+)
«Аты-баты, шли солдаты» (12+)
«Белое солнце пустыни» (18+)
«Ты посмотри, Лазарев, какая на тебе форма, и какая на мне. Я, Лазарев, на сегодняшний день лейтенант Красной армии. А ты пока что, на сегодняшний военный день, есть предатель Родины. Вот такая, Лазарев, получается картина в цветах и красках».
«Батальоны просят огня» (12+)
«Проверка на дорогах» (18+)
«Балтийское небо» (12+)
«Бабье царство» (12+)
«Уйти от тебя трудно. Но что же делать, иначе нельзя. Война! Это необходимо. Нельзя жить прежней жизнью и веселиться, когда по нашей земле идет смерть. Мы еще будем счастливы. Люблю, верю в тебя».
«Белый взрыв» (0+)
«Белая птица с черной отметиной» (12+)
«Летят журавли» (12+)
«Белорусский вокзал» (12+)
— Разложились здесь! Тушенку жрете?!
— Хочешь, я тебе еще банку тушенки дам? Ну две?
— Оскорбление личности тушенкой замазать хочешь?
— Хочешь, я извинюсь перед тобой?
— Ладно, давай тушенку.
«Битва за Москву» (12+)
«Баллада о солдате» (12+)
«Бессмертный гарнизон» (12+)
«Беспокойное хозяйство» (0+)
«Война ведь — это не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает».
«Дом, в котором я живу» (6+)
«В лесах под Ковелем» (12+)
«Был месяц май» (18+)
«А зори здесь тихие» (12+)
«Глядите, сыны, какой туман стоит кругом. Таким же туманом черное горе висит над народом нашим. Это горе люди и ночью спят — не заспят, и днем через это горе белого света не видят. А мы с вами об этом должны помнить завсегда».
«Щит и меч» (12+)
«В небе „ночные ведьмы“» (6+)
«Зимнее утро» (0+)
«Они сражались за Родину» (0+)
«На небе пьют, а нам бутылки сдавать. У-у, коли такой добрый, скинул бы махры».
«Судьба» (18+)
«Судьба человека» (12+)
«Это было в разведке» (6+)
«Иди и смотри» (18+)
«Вальдшнеп, сыр, вино? О, благодарю вас! Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам. Кажется, я пришел слишком поздно. Ну что ж, чрезмерная пища расслабляет».
«Женя, Женечка и „катюша“» (12+)
«Отец солдата» (0+)
«Хроника пикирующего бомбардировщика» (12+)
«Небесный тихоход» (0+)