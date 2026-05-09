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Развлечения Тест Тест для киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе

Тест для киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе

Спецвыпуск, посвященный фильмам о войне

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Даже гвардии лейтенанту Ромадину пришлось задуматься, чтобы ответить на 10 из 10 | Источник: кадр из фильма «Женя, Женечка и „Катюша“» (12+), реж. Владимир Мотыль, «Ленфильм», 1967 годДаже гвардии лейтенанту Ромадину пришлось задуматься, чтобы ответить на 10 из 10 | Источник: кадр из фильма «Женя, Женечка и „Катюша“» (12+), реж. Владимир Мотыль, «Ленфильм», 1967 год

Даже гвардии лейтенанту Ромадину пришлось задуматься, чтобы ответить на 10 из 10

Источник:

кадр из фильма «Женя, Женечка и „Катюша“» (12+), реж. Владимир Мотыль, «Ленфильм», 1967 год

«Есть такая профессия — Родину защищать!» Знакомо? Проверьте свою память и интуицию в нашем тесте по цитатам из великих советских военных фильмов. Сможете ли вы узнать любимую картину всего по одной строчке и набрать 10 из 10, подтвердив звание истинного знатока кино?

Советские фильмы о войне — это не просто хроника сражений, а пронзительные истории о чести, любви и настоящем мужестве. Фразы героев этих картин давно стали крылатыми, а их голоса узнаются с первых секунд. Помните ли вы, кто «мзду не берет» и кому «за державу обидно»? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете легендарную киноклассику, на которой выросло не одно поколение.

ТестПройден 192 раза
1 / 10

Начнем с простого. «Есть такая профессия — Родину защищать!» Где вы слышали фразу?

  • «Баллада о солдате» (12+)

  • «Отец солдата» (0+)

  • «Офицеры» (6+)

  • «Освобождение: Огненная дуга» (12+)

2 / 10

«Все, кто отличает ноту до от ноты фа, — за мной!»

  • «В бой идут одни „старики“» (12+)

  • «Батальоны просят огня» (12+)

  • «Восхождение» (18+)

  • «Проверка на дорогах» (18+)

3 / 10

«Я мзду не беру. Мне за державу обидно».

  • «Горячий снег» (12+)

  • «Альпийская баллада» (16+)

  • «Аты-баты, шли солдаты» (12+)

  • «Белое солнце пустыни» (18+)

4 / 10

«Ты посмотри, Лазарев, какая на тебе форма, и какая на мне. Я, Лазарев, на сегодняшний день лейтенант Красной армии. А ты пока что, на сегодняшний военный день, есть предатель Родины. Вот такая, Лазарев, получается картина в цветах и красках».

  • «Батальоны просят огня» (12+)

  • «Проверка на дорогах» (18+)

  • «Балтийское небо» (12+)

  • «Бабье царство» (12+)

5 / 10

«Уйти от тебя трудно. Но что же делать, иначе нельзя. Война! Это необходимо. Нельзя жить прежней жизнью и веселиться, когда по нашей земле идет смерть. Мы еще будем счастливы. Люблю, верю в тебя».

  • «Белый взрыв» (0+)

  • «Белая птица с черной отметиной» (12+)

  • «Летят журавли» (12+)

  • «Белорусский вокзал» (12+)

6 / 10

— Разложились здесь! Тушенку жрете?!

— Хочешь, я тебе еще банку тушенки дам? Ну две?

— Оскорбление личности тушенкой замазать хочешь?

— Хочешь, я извинюсь перед тобой?

— Ладно, давай тушенку.

  • «Битва за Москву» (12+)

  • «Баллада о солдате» (12+)

  • «Бессмертный гарнизон» (12+)

  • «Беспокойное хозяйство» (0+)

7 / 10

«Война ведь — это не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает».

  • «Дом, в котором я живу» (6+)

  • «В лесах под Ковелем» (12+)

  • «Был месяц май» (18+)

  • «А зори здесь тихие» (12+)

8 / 10

«Глядите, сыны, какой туман стоит кругом. Таким же туманом черное горе висит над народом нашим. Это горе люди и ночью спят — не заспят, и днем через это горе белого света не видят. А мы с вами об этом должны помнить завсегда».

  • «Щит и меч» (12+)

  • «В небе „ночные ведьмы“» (6+)

  • «Зимнее утро» (0+)

  • «Они сражались за Родину» (0+)

9 / 10

«На небе пьют, а нам бутылки сдавать. У-у, коли такой добрый, скинул бы махры».

  • «Судьба» (18+)

  • «Судьба человека» (12+)

  • «Это было в разведке» (6+)

  • «Иди и смотри» (18+)

10 / 10

«Вальдшнеп, сыр, вино? О, благодарю вас! Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам. Кажется, я пришел слишком поздно. Ну что ж, чрезмерная пища расслабляет».

  • «Женя, Женечка и „катюша“» (12+)

  • «Отец солдата» (0+)

  • «Хроника пикирующего бомбардировщика» (12+)

  • «Небесный тихоход» (0+)

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Кино Фильм Советский Союз Великая Отечественная война Развлечение
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