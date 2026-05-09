Тест для киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе

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— Разложились здесь! Тушенку жрете?!

— Хочешь, я тебе еще банку тушенки дам? Ну две?

— Оскорбление личности тушенкой замазать хочешь?

— Хочешь, я извинюсь перед тобой?

— Ладно, давай тушенку.