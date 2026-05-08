Голову сломаете: 75% людей провалит этот тест на логику, а вы справитесь?

Считаете, что у вас стальная логика и глаз-алмаз? Проверьте себя! Мы собрали вопросы, которые заставят ваш мозг выйти из зоны комфорта и искать ответы там, где другие сдаются. Здесь не помогут школьные формулы — только смекалка, внимательность и умение смотреть «между строк». Готовы узнать, насколько гибкое ваше мышление, или признаете поражение на первом же подвохе?
Сколько месяцев имеют 31 день?
Пять
Шесть
Семь
Все
3, 7, 15, 31, 63… Какое число должно стоять следующим в последовательности?
70
78
94
127
Шел муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем. Сколько всего человек шло?
Двое
Трое
Четверо
Шестеро
Прямоугольный лист бумаги сложили пополам шесть раз. В середине сложенного листа сделали два отверстия. Сколько отверстий получится на листе, если его после этого разложить?
32
64
128
160
В корзине 10 грибов. Сколько грибов можно положить в пустую корзину?
Один
Три
Десять
Зависит от размера корзины
В комнате 4 кошки. Каждая кошка сидит в углу. Напротив каждой кошки — по 3 кошки. На хвосте у каждой кошки — по кошке. Сколько всего кошек в комнате?
24
12
8
4
У лестницы на корабле 10 ступенек. Расстояние между ними — 30 см. Нижняя ступенька касается воды. Начался прилив, и уровень воды поднимается на 15 см в час. Через сколько часов вода покроет третью ступеньку?
Через три часа
Через два часа
Через час
Она ее никогда не покроет
У портного есть кусок ткани длиной 16 метров. Каждый день он отрезает от него по 2 метра. Через сколько дней он отрежет последний кусок?
Через девять
Через восемь
Через семь
Через шесть
Что больше: сумма всех цифр или их произведение?
Сумма
Произведение
Они будут одинаковыми
Вставьте пропущенную букву: Д, Д, О, Д, Т…
Ч
О
И
Г