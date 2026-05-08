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Развлечения Тест Голову сломаете: 75% людей провалит этот тест на логику, а вы справитесь?

Голову сломаете: 75% людей провалит этот тест на логику, а вы справитесь?

Проверьте, не обманывает ли вас ваш же собственный мозг

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А что если человек эволюционировал как раз для того, чтобы проходить наши тесты? | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUА что если человек эволюционировал как раз для того, чтобы проходить наши тесты? | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

А что если человек эволюционировал как раз для того, чтобы проходить наши тесты?

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Считаете, что у вас стальная логика и глаз-алмаз? Проверьте себя! Мы собрали вопросы, которые заставят ваш мозг выйти из зоны комфорта и искать ответы там, где другие сдаются. Здесь не помогут школьные формулы — только смекалка, внимательность и умение смотреть «между строк». Готовы узнать, насколько гибкое ваше мышление, или признаете поражение на первом же подвохе?

ТестПройден 181 раз
1 / 10

Сколько месяцев имеют 31 день?

  • Пять

  • Шесть

  • Семь

  • Все

2 / 10

3, 7, 15, 31, 63… Какое число должно стоять следующим в последовательности?

  • 70

  • 78

  • 94

  • 127

3 / 10

Шел муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем. Сколько всего человек шло?

  • Двое

  • Трое

  • Четверо

  • Шестеро

4 / 10

Прямоугольный лист бумаги сложили пополам шесть раз. В середине сложенного листа сделали два отверстия. Сколько отверстий получится на листе, если его после этого разложить?

  • 32

  • 64

  • 128

  • 160

5 / 10

В корзине 10 грибов. Сколько грибов можно положить в пустую корзину?

  • Один

  • Три

  • Десять

  • Зависит от размера корзины

6 / 10

В комнате 4 кошки. Каждая кошка сидит в углу. Напротив каждой кошки — по 3 кошки. На хвосте у каждой кошки — по кошке. Сколько всего кошек в комнате?

  • 24

  • 12

  • 8

  • 4

7 / 10

У лестницы на корабле 10 ступенек. Расстояние между ними — 30 см. Нижняя ступенька касается воды. Начался прилив, и уровень воды поднимается на 15 см в час. Через сколько часов вода покроет третью ступеньку?

  • Через три часа

  • Через два часа

  • Через час

  • Она ее никогда не покроет

8 / 10

У портного есть кусок ткани длиной 16 метров. Каждый день он отрезает от него по 2 метра. Через сколько дней он отрежет последний кусок?

  • Через девять

  • Через восемь

  • Через семь

  • Через шесть

9 / 10

Что больше: сумма всех цифр или их произведение?

  • Сумма

  • Произведение

  • Они будут одинаковыми

10 / 10

Вставьте пропущенную букву: Д, Д, О, Д, Т…

  • Ч

  • О

  • И

  • Г

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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