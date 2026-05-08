Голову сломаете: 75% людей провалит этот тест на логику, а вы справитесь?

А что если человек эволюционировал как раз для того, чтобы проходить наши тесты?

Считаете, что у вас стальная логика и глаз-алмаз? Проверьте себя! Мы собрали вопросы, которые заставят ваш мозг выйти из зоны комфорта и искать ответы там, где другие сдаются. Здесь не помогут школьные формулы — только смекалка, внимательность и умение смотреть «между строк». Готовы узнать, насколько гибкое ваше мышление, или признаете поражение на первом же подвохе?