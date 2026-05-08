«Критерии отбора непонятные»: ребята из Ярославля — о кастинге на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Ярославские ребята поехали на кастинг телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). Чтобы пробиться на съемки, нужно пройти отборочный тур. Понравившиеся участники проходят дальше и снимаются уже для выпуска на телеканале «Россия-1». В апреле–мае кастинги проходят в разных городах страны. Ярославцы поехали в Самару, чтобы попытать удачу.
Из Ярославля на конкурс отправились шесть участников студии «Музыкальная жизнь». Все выступали с индивидуальными номерами. Среди них был Даниил Гелетин, который рассказал 76.RU, как проходил кастинг.
По его словам, для участия нужно было заранее подать заявку на официальном сайте проекта.
«Ну-ка, все вместе!» — музыкальное вокальное шоу, которое выходит на телеканале «Россия-1». Проект является российской адаптацией британского формата All Together Now. Первый сезон стартовал в 2019 году.
Главная особенность шоу — необычная система судейства. Участники выступают перед «сотней» экспертов — это 100 музыкантов, продюсеров, педагогов и артистов. Чем больше членов жюри встают во время номера, тем выше итоговый балл конкурсанта. Побеждает тот, кто сумеет поднять на ноги максимальное количество судей.
Бессменным ведущим проекта является Николай Басков, а лидером «сотни» и председателем жюри — Сергей Лазарев.
В 2026 году должен выйти уже восьмой сезон «Ну-ка, все вместе!»
«Чтобы поучаствовать, нужно было зайти на сайт „Ну-ка, все вместе!“, подать заявку, выбрать город, заполнить минимальное портфолио и потом приехать в нужную дату», — объяснил Даня.
Кастинг в Самаре проходил 7 мая. Участникам пришлось встать глубокой ночью, чтобы успеть зарегистрироваться одними из первых.
«Мы встали в четыре часа утра, а по московскому времени — вообще в три. Приехали заранее, чтобы записаться в очередь и зарегистрироваться раньше остальных, хотя сам кастинг начинался только в 09:30», — рассказал Даня.
По его словам, желающих оказалось очень много — около 300 человек. Участников запускали в здание ДК «Железнодорожников» Самары группами — по десять человек. После регистрации вокалистов делили на пятерки и приглашали на прослушивание.
Кого-то брали, кому-то говорили «нет». Могли из пятерки взять двух или трех человек, а могли не взять никого.
Из шести представителей ярославской студии пройти во второй этап смогли трое — Екатерина Хренова, Денис Констант и Виктория Сударкина (участница кавер-группы «RADIO BABA»). Их уже прослушивало звездное жюри.
«Они выступали перед Сергеем Лазаревым, Николаем Басковым, Андреем Соло, Этери Бериашвили и другими артистами. Их покажут по ТВ, но дальше никто не прошел», — рассказал Даня Гелетин.
Несмотря на это, участники остались довольны тем, что смогли достойно представить регион. Впрочем, впечатления от кастинга у ребят остались неоднозначные.
«Мы привыкли к конкурсной борьбе: работать над образом, постановкой, усложнять вокальные партии. А здесь критерии отбора будто бы совсем другие и не очень понятные», — признался Даня.
По его словам, некоторые решения жюри стали для участников неожиданностью.
«Кого-то брали просто за исполнение обычной песни без постановки и костюмов. А ты готовишь сложный номер, тратишь огромное количество сил — и не проходишь. Поэтому ощущения смешанные. До конца так и не поняли, как это работает», — подытожил Даня.