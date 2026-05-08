«Критерии отбора непонятные»: ребята из Ярославля — о кастинге на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Ярославцы снялись в «Ну-ка, все вместе!» Источник: Даниил Гелетин

Ярославские ребята поехали на кастинг телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). Чтобы пробиться на съемки, нужно пройти отборочный тур. Понравившиеся участники проходят дальше и снимаются уже для выпуска на телеканале «Россия-1». В апреле–мае кастинги проходят в разных городах страны. Ярославцы поехали в Самару, чтобы попытать удачу.

Из Ярославля на конкурс отправились шесть участников студии «Музыкальная жизнь». Все выступали с индивидуальными номерами. Среди них был Даниил Гелетин, который рассказал 76.RU, как проходил кастинг.

По его словам, для участия нужно было заранее подать заявку на официальном сайте проекта.

Специально для конкурса ярославцы приехали в Самару Источник: Даниил Гелетин

«Ну-ка, все вместе!» — музыкальное вокальное шоу, которое выходит на телеканале «Россия-1». Проект является российской адаптацией британского формата All Together Now. Первый сезон стартовал в 2019 году. Главная особенность шоу — необычная система судейства. Участники выступают перед «сотней» экспертов — это 100 музыкантов, продюсеров, педагогов и артистов. Чем больше членов жюри встают во время номера, тем выше итоговый балл конкурсанта. Побеждает тот, кто сумеет поднять на ноги максимальное количество судей. Бессменным ведущим проекта является Николай Басков, а лидером «сотни» и председателем жюри — Сергей Лазарев. В 2026 году должен выйти уже восьмой сезон «Ну-ка, все вместе!»

«Чтобы поучаствовать, нужно было зайти на сайт „Ну-ка, все вместе!“, подать заявку, выбрать город, заполнить минимальное портфолио и потом приехать в нужную дату», — объяснил Даня.

Кастинг в Самаре проходил 7 мая. Участникам пришлось встать глубокой ночью, чтобы успеть зарегистрироваться одними из первых.

«Мы встали в четыре часа утра, а по московскому времени — вообще в три. Приехали заранее, чтобы записаться в очередь и зарегистрироваться раньше остальных, хотя сам кастинг начинался только в 09:30», — рассказал Даня.

По его словам, желающих оказалось очень много — около 300 человек. Участников запускали в здание ДК «Железнодорожников» Самары группами — по десять человек. После регистрации вокалистов делили на пятерки и приглашали на прослушивание.

Кого-то брали, кому-то говорили «нет». Могли из пятерки взять двух или трех человек, а могли не взять никого. Даниил Гелетин участвовал в кастинге на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Трое из шести участников прошли во второй тур кастинга Источник: Даниил Гелетин Их покажут по телевизору Источник: Даниил Гелетин

Из шести представителей ярославской студии пройти во второй этап смогли трое — Екатерина Хренова, Денис Констант и Виктория Сударкина (участница кавер-группы «RADIO BABA»). Их уже прослушивало звездное жюри.

«Они выступали перед Сергеем Лазаревым, Николаем Басковым, Андреем Соло, Этери Бериашвили и другими артистами. Их покажут по ТВ, но дальше никто не прошел», — рассказал Даня Гелетин.

Несмотря на это, участники остались довольны тем, что смогли достойно представить регион. Впрочем, впечатления от кастинга у ребят остались неоднозначные.

Зато ребята в Самаре поймали солнечную и теплую погоду Источник: Даниил Гелетин

«Мы привыкли к конкурсной борьбе: работать над образом, постановкой, усложнять вокальные партии. А здесь критерии отбора будто бы совсем другие и не очень понятные», — признался Даня.

По его словам, некоторые решения жюри стали для участников неожиданностью.