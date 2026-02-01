«Многие никогда не видели черной кожи»: как африканец приехал в Россию и стал мистером Сибири

Источник: Городские медиа

20-летний Трезор Лиган родом из Бенина и вряд ли мог представить, что станет известным в сибирском городе. В Барнаул он приехал ради учебы: молодой человек поступил в Алтайский государственный политехнический университет, чтобы получить профессию программиста. Вне занятий Трезор неожиданно оказался в модельной индустрии и в итоге стал обладателем титула «Мистер Сибири — 2025». С какими трудностями он столкнулся после переезда в Россию, почему задумывался о возвращении домой и что подтолкнуло его выйти на подиум — рассказываем в видео NGS22.RU.

Уже в Барнауле на Трезора обратили внимание представители модельного агентства Татьяны Жилиной и предложили попробовать себя в моделинге. Сначала молодой человек отнесся к этому предложению настороженно: он сомневался, что сообщение пришло от реального человека, и не был уверен, что агентство действительно существует.

Посоветовавшись с друзьями и изучив информацию в интернете, Трезор всё же решил согласиться.