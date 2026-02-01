НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
«Многие никогда не видели черной кожи»: как африканец приехал в Россию и стал мистером Сибири

«Многие никогда не видели черной кожи»: как африканец приехал в Россию и стал мистером Сибири

Трезора шокировало, что его останавливают на улицах и просят сфотографироваться. Впечатления студента — в видео

82
Источник:

Городские медиа

20-летний Трезор Лиган родом из Бенина и вряд ли мог представить, что станет известным в сибирском городе. В Барнаул он приехал ради учебы: молодой человек поступил в Алтайский государственный политехнический университет, чтобы получить профессию программиста. Вне занятий Трезор неожиданно оказался в модельной индустрии и в итоге стал обладателем титула «Мистер Сибири — 2025». С какими трудностями он столкнулся после переезда в Россию, почему задумывался о возвращении домой и что подтолкнуло его выйти на подиум — рассказываем в видео NGS22.RU.

Уже в Барнауле на Трезора обратили внимание представители модельного агентства Татьяны Жилиной и предложили попробовать себя в моделинге. Сначала молодой человек отнесся к этому предложению настороженно: он сомневался, что сообщение пришло от реального человека, и не был уверен, что агентство действительно существует.

Посоветовавшись с друзьями и изучив информацию в интернете, Трезор всё же решил согласиться.

«Уже после финала я отправил маме фотки, она была в шоке, но очень рада. Вся Сибирь — и я победитель. Пока не знаю, буду ли продолжать этим заниматься. Может быть, моя победа — просто чудо?» — рассуждает мистер Сибири.

Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Гость
29 минут
Интересно, как африканская культура помогла Трезору в новой среде?
Гость
29 минут
Интересно, как он адаптировался в чужом для себя культурном контексте?
Гость
