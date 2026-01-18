Пересильд, подвинься: как юная Виталия Корниенко стала самой востребованной актрисой страны

Виталия сама удивляется, как всё успевает, и мечтает, чтобы в дне было 36 часов Источник: кадр из фильма «Маша и медведи» (6+), реж. Антонина Руже, студия «Наше кино», 2025 год

Иногда в соцсетях шутят: «Пик продуктивности был в детстве — вот тогда надо было устраиваться на работу и задумываться о покупке квартиры». Для большинства это просто мем, но для актрисы Виталии Корниенко — чистая правда. Девочка родилась в 2010 году, а уже через пару лет впервые оказалась на съемочной площадке. С тех пор ее лицо не сходит с экранов, а в фильмографии количество картин стремительно приближается к 150.

Виталия попала на съемки совершенно случайно. Она пришла поддержать старшую сестру Веронику, которая уже вовсю снималась в кино. Мама привела младшую дочку за компанию и нашла для нее работу.

С ранних лет Виталия подходила к работе серьезно, как взрослая Источник: vitalia_kornienko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— На третий-четвертый день съемок к маме подошла режиссер и спросила: «Мелкая у тебя ничего не боится, даже камер, очень общительная, давай ее в кадр?» Мама ответила, как и всегда, что я сама должна решить. Подошли ко мне с вопросом «Пойдешь сниматься в кино?», и я ответила: «Дя!» — вспоминает разговор Виталия.

Дебют прошел на ура: малышка не капризничала, четко выполняла указания и очаровала всю съемочную группу. Мама, Олеся Корниенко, заметила, как загорелись глаза дочери, и, услышав, что та хочет еще играть, подумала: почему бы и нет? Она взялась за дело всерьез: собрала портфолио и сама повела Виталию на кастинги, не дожидаясь предложений.

Если с мамой Виталия редко, но публикует фотографии, то об отце известно лишь, что его зовут Алексей Источник: vitalia_kornienko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чьей только экранной дочкой она не была после этого: Павла Прилучного, Марины Зудиной, Анны Михалковой, Кирилла Кяро. Первое время девочке давали эпизодические и второстепенные роли, но с возрастом масштаб рос. Когда Виталии было 8 лет, она получила свою первую главную роль в сериале «Держи меня за руку» (16+), где сыграла еще одна восходящая звезда Валентина Ляпина.

В списке экранных отцов Виталии есть Александр Петров Источник: vitalia_kornienko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В том же возрасте у нее было столько же картин в фильмографии, как и у ее старшей сестры. И если Вероника всё реже появлялась на экранах, а потом и совсем ушла в блогинг, то Виталия лишь набирала обороты. По словам сестер, между ними никогда не было никакой конкуренции и родители хоть и предпочитают сами оставаться в тени, горячо поддерживают каждую из них.

— Я чувствую исключительно гордость за нее, — всегда говорила Вероника о сестре.

Источник: vitalia_kornienko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В семье к работе Виталии относились как к хобби. Съемки не могли быть оправданием плохим оценкам в школе и отсутствию других интересов.

— У меня множество хобби. Я обожаю читать, изучаю два языка — английский и немецкий. Играю на гитаре, на укулеле. Занимаюсь спидкубингом — это когда собираешь кубик Рубика на время. Я собираю 2 на 2 за четыре секунды, и сейчас — 13 на 13. Обожаю рисовать, занимаюсь танцами… — перечисляла все свои увлечения Виталия.

Виталия часто озвучивает мультфильмы и зарубежные фильмы. Ее голосом говорит маленькая Анна в мультфильме «Холодное сердце» (0+) Источник: vitalia_kornienko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Корниенко также пыталась попробовать себя в моделинге, как когда-то ее мама. Однако ходить по подиуму ей понравилось намного меньше, чем играть в кино.

Последние пару лет Виталия снимается исключительно в хитах, о которых говорят по всей стране, — «Новые папины дочки» (12+), «Буратино» (6+). Поговаривают, что за один съемочный день она получает до 100 тысяч рублей. Однако сама актриса это никак не комментирует. Она вообще не особенно любит делиться подробностями своей работы не только со СМИ, но с одноклассниками.

Источник: vitalia_kornienko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я стараюсь не поддерживать эту тему в школе, потому что считаю, что у каждого есть свои увлечения вне школы. Кто-то занимается спортом, кто-то музыкой, кто-то ходит на плавание… А школа — это школа, туда мы приходим учиться, и там, помимо внешкольных увлечений, есть о чем поговорить, — настаивает Виталия.

Как говорит сама Виталия, в школе к ней относятся так же, как ко всем. Если ей нужно уехать на съемки, это воспринимают, как когда кто-то уезжает на соревнования или уходит на больничный.

Виталия не стремится побыстрее повзрослеть, но ее образы иногда говорят об обратном Источник: vitalia_kornienko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В кино частая практика, когда дети-актеры навсегда остаются в образе детей, а повзрослев, идут своей дорогой, никак не связывая жизнь с шоу-бизнесом. Эта история не про Виталию. Она мечтает закончить театральный университет и в будущем сниматься и создавать свои фильмы и сериалы.