Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв

До «Доброго доктора» Юрий Стоянов врачей не играл Источник: «Кинопоиск»

Еще не устали от новогоднего кино? Если нет, то можете сходить на новую комедию «Добрый доктор» от режиссера Никиты Грамматикова. В главных ролях — Юрий Стоянов и Виктор Хориняк. Чего ждать от этого фильма, рассказывает постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь.

Три главные новогодние премьеры — «Чебурашку 2», «Простоквашино» и «Буратино» — можно сравнить с праздничным столом: изобильно и безальтернативно. Хотя некоторым зрителям, имеющим поблизости кинотеатры «не для всех», повезло: у них был шанс посмотреть новое творение Джима Джармуша, но это совсем для эстетов…

И вот 8 января в прокат вышла комедия «Добрый доктор». Продолжая аналогию, это как нормальная, простая еда после «салатной комы». Опасаясь, что кино может пройти мимо вас, рискну рассказать о нем подробнее. Тем более что оно того стоит.

«Добрый доктор» — легкая комедия о пожилом терапевте, которому приходится ездить по платным заказам 1 января. Олег Семенович Мандрыгин, так зовут доктора, не особо ропщет: отмечать Новый год ему всё равно не с кем.

По стечению обстоятельств доктора сбивает на велосипеде курьер Дима. Последнему придется притвориться врачом Мандрыгиным и походить на вызовы вместо него…

«Я из врачебной семьи, но ни разу в жизни не играл врача, хотя мне хотелось бы таким образом отдать дань уважения моему папе, выдающемуся хирургу-гинекологу. Правда, когда я все-таки прочел сценарий, то засомневался, ведь в фильме показан такой доктор, что этот неоднозначный образ, может быть, и не стоит посвящать папе. Но в конечном итоге это история про человека, у которого хоть поначалу и нет Нового года, но в итоге он все-таки будет», — сказал в интервью «Вокруг ТВ» исполнитель главной роли Юрий Стоянов.

Герою Стоянова приходится работать 1 января Источник: «Кинопоиск»

В последнее время на больших экранах всё больше появляется фильмов про людей «правильных» профессий. Учителя, врачи, рабочие и т. д. «Добрый доктор» не исключение. Здесь раскрываются темы наставничества, профессионализма. Но всё это легко, без душности.

Некоторые критики отмечают, что комедии явно не хватает динамики. Дескать, много диалогов, мало активных действий. Не могу согласиться. Я человек, воспитанный на советском кино, а там с динамикой вообще трудно было. Зато смыслов выдавали предостаточно.

Про комедию говорят, что она напоминает позднего Данелию. Когда во время самого смешного эпизода всё-таки немного грустно. Тут, пожалуй, соглашусь.

Что однозначно хорошо?

Дуэт Юрия Стоянова (доктор Мандрыгин) и Виктора Хориняка (курьер Дима) очень гармоничный. И смотреть хочется, и верить героям получается. Комедия вполне могла бы стать альтернативой натужным «Елкам» сколько-то там.

Медицинские шутки не выходят за грань, и это тоже плюс. Попробуйте-ка про каловые пробки без лишней пошлости и натурализма рассказать.

Особо въедливый зритель может сказать, что идея смеяться над тем, что лечить больных людей приходит человек без квалификации, ужасна. Но тут, как говорится, на вкус и цвет. «Добрый доктор» действительно добрый и в определенной степени лиричный.

Не могу сказать, что на премьеру обязательно нужно бежать в кинотеатр, но если уж сядете смотреть этот фильм, переключить канал не захочется.

Курьер Дима вынужден притвориться терапевтом Источник: «Кинопоиск»

Если бы я могла бы остановиться только на «хорошо», это была бы не я. Поэтому будет немножко про «не очень хорошо».

«Добрый доктор» — это ремейк французского фильма 2019 года. Зная зрительскую нелюбовь к ремейкам, это, конечно, факт так себе. Пишут даже, что сюжет довольно близко к первоисточнику повторили. Я проверять не стала.

Второе «нехорошо», как обычно, касается сценария. Комедии многое можно простить, но хотелось бы, чтобы финал был менее скомканным. Хоть он и мимимишный, и скрепный, и многообещающий.

В общем, не самое плохое получилось кино. Умеем и хуже.