«Маркетплейсы завалены однообразными игрушками»: как 30-летний россиянин создал авторскую вселенную иксноги

Однажды утром, стоя в пробке по пути на работу, я бросила случайный взгляд на рекламный экран, висевший на доме на улице Грибоедова. И надо же было в этот самый момент на нем мелькнуть яркому баннеру с надписью: «Иксноги — игрушки из Рязани». Заинтересовалась ли я? Не то слово! Всю оставшуюся дорогу до редакции я при возможности гуглила тех самых иксноги, выясняя, не обманули ли меня мои заспанные глаза и действительно ли родина этих необычных персонажей — Рязань.

И каково же было мое удивление, когда мне удалось связаться с автором игрушек и узнать, что он действительно рязанец.

Кто такой Илья Черногаев и почему именно «иксноги», читайте в материале нашей коллеги из YA62.RU.

Илье 30 лет, он коренной рязанец, а по образованию — экономист. Тем не менее, несмотря на свой профиль, мужчина занимается съемкой и монтажом видео, созданием графики и 3D-моделей.

Долгое время работая с моделированием и анимацией, Илья начал создавать и своих собственных персонажей. Параллельно с этим изучая 3D-печать, он решил попробовать вывести своих 2D-героев в реальность.

— Создавать игрушки я начал весной этого года, — рассказывает мой собеседник. — Сначала я определяюсь с концептом будущего персонажа, потом делаю наброски дизайна. Далее начинаю работать над 3D-моделью. Модель создаю не единую, а по частям, так как игрушки сборные. Потом этап прототипирования.

Прототипирование — процесс создания предварительной модели или макета, который демонстрирует ее ключевые функции и будущий внешний вид.

По словам Ильи, чаще всего первые прототипы получаются неудачными и нужно большое количество попыток, чтобы сделать финальную игрушку.

— Нужно идеально подобрать стыки и крепления между деталями, ведь счет идет не на сантиметры и миллиметры, а на сотые миллиметра. Также делается тест прочности и других различных характеристик, — поделился Черногаев.

Название и внешний вид игрушек рязанец связывает с символизмом формы «Х»:

— Это связано с моими другими проектами в музыкальной и блогинг-сферах. Первый иксноги в виде игрушки был Лягушикс. Как самый первый образ иксноги был придуман Котикс.

Илья — сторонник авторской продукции. Первые модели он создавал по интернет-мемам, но уже через пару месяцев начал делать только по своим персонажам.

— Когда я только начал изучать 3D-печать и мониторил рынок, я не мог понять, почему у нас так всё плохо с авторской продукцией. Все маркетплейсы завалены однообразными игрушками, которые печатаются из чужих моделей, скачанных с интернета. За всё время я не нашел ни одного продавца с собственными авторскими моделями, — делится он. — Мало того, что печать игрушек по чужим моделям аморальна, так это и незаконно. Но у нас пока что за этим не особо следят. В общем, я этого не понимал и до сих пор не понимаю, но решил, что буду делать игрушки только по своим моделям.

Первых покупателей Илья набирал через соцсети, к работе с которыми, стоит отметить, рязанец относится очень ответственно: контент качественный и регулярный. Он ведет блог о производстве продукции, интересных фактах, а также выкладывает анимационные ролики с историями и сюжетами персонажей.

На момент публикации этого материала в его TikTok насчитывается почти 70 тысяч подписчиков и 1,1 миллиона лайков, при этом комментаторы не только смотрят видео, но и активно их комментируют.

— Сейчас весь основной трафик идет через соцсети, — говорит Илья. — Я понимаю, как работает маркетинг в интернете, и у меня большой опыт в сфере видеоблогинга.

Черногаев взаимодействует со своей аудиторией и прислушивается к ней по части идей для новых персонажей. Они даже устраивают выборы, где общим голосованием решают, какого иксноги создавать следующим.

На вопрос, почему он не отдает свою идею в массовое производство фабрикам, например, Китая, рязанец сказал, что не хочет делиться технологиями с третьими лицами.

— Я работаю один, на данный момент команда у меня отсутствует. Сейчас создаю только иксноги, над другими игрушками не работаю. География моих покупателей — это вся Россия. Из Рязани, насколько я помню, был только один или два заказа. Также имеется большой запрос на иксноги в другие страны СНГ, и сейчас ведется работа над тем, как бы организовать экспорт продукции, — рассказал рязанец.

Создание игрушек уже стало для Черногаева работой. При этом он продолжает заниматься видеопродакшеном.

— Сейчас я работаю над новыми персонажами, а также над будущей линейкой с уже имеющимися персонажами. Текущая линейка под названием «Флекс» является антистресс-игрушками, амулетами и талисманами. Будущая линейка, над которой я работаю, называется «Прайм», и по концепции она ближе к конструктору, где игрушки можно будет собирать между собой, устанавливать дополнительные детали и создавать большие гибриды. Также я разрабатываю настольные игры, в которые можно играть с помощью иксноги, — рассказал Илья.

На данный момент у Черногаева имеется коллекция из 10 мем-персонажей и 6 — из линейки «Иксноги».