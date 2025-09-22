НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Я разочарован»: Макс Фадеев разнес в пух и прах выступление SHAMAN на «Интервидении»

Чем остался недоволен продюсер

Максим Фадеев крепко задумался, узнав, что вытворял SHAMAN на «Интервидении»

Пока победитель «Интервидения» вез во Вьетнам миллионы, заработанные одним выступлением, в России не утихали разговоры о выступлении надежды отечественного песнопения Ярослава Дронова. SHAMAN, исполнив свою конкурсную песню, заявил, что просто рад представлять Россию и принимать гостей, и не нужны ему никакие места и баллы. Поклонники, собравшиеся было рвать всё и вся за победу своего кумира, застыли в немом удивлении, и тут на авансцену вышел автор того самого хита Максим Фадеев. Вечером, когда вся страна гуляла на «Интервидении», он давал концерт в Санкт-Петербурге, а придя в себя, разгромил выступление Дронова.

В начале своей отповеди Фадеев напомнил, что когда-то говорил о том, что «результат всегда зависит от того, как идея будет реализована», и объяснил, что показательное выступление SHAMAN — тот самый случай.

— Я разочарован. Дело в том, что песня «Прямо по сердцу» вокально очень сложна. Ее партитура требует максимальной концентрации и, что важнее, физиологического спокойствия, — начал Фадеев. — И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе.

Всё произошедшее Фадеев называет «закономерным результатом». Песня, по его оценке, прозвучала некорректно, и виной тому стало решение режиссера и его подельников, которые поместили Ярослава в «заведомо невозможные для живого вокала условия».

— Именно поэтому в кульминации, ради которой всё и затевалось, не прозвучала та самая нота — было очевидным несовпадение гармонии и мелодии, — сетует композитор. — Кроме этого, я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала.

Фадеев объяснил: он-то рассчитывал на то, что номер будет простым, выйдет такой себе Ярослав весь из себя SHAMAN в обычной черной футболке, на него будет бить луч света, и всё, ничего лишнего — только «рояль и его голос».

— Этого было бы более чем достаточно, чтобы донести суть песни и заставить людей чувствовать. Музыка сделала бы своё дело, — говорит Фадеев.

Но в этом месте, считает Фадеев, слишком креативный режиссер как раз и прогадал — он просто пустил псу под хвост вкус и чувство дистанции, не понял, как выступление будет выглядеть на разных носителях — «на сцене, на телеэкране, в маленьком экране телефона».

— Видимо, телевизионные режиссеры привыкли работать с фонограммой, где артиста можно запускать хоть в космос — и с диафрагмой всё будет в порядке, — недоволен Фадеев. — Но здесь пел живой человек, и он должен был иметь возможность спеть так, чтобы это было событием.

Композитор отметил, что его острая реакция связана с тем, что «в нынешних условиях наша страна не может позволить себе даже малейшей ошибки», а номер Дронова едва ли не сплошь состоял из промахов.

Также Фадеев рассказал, что отказ Дронова от оценок жюри стал для него неожиданностью.

— Я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой, — заключил композитор.

Согласны с Максимом Фадеевым?

Гость
2 часа
Фадеев прав, выступление подкачало.
Гость
2 часа
Интересно, что в песне не услышали другие?
