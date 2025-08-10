Ее выходок испугался даже OnlyFans: откуда взялась порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с 1000 мужчин

В окружении мужчин Бонни оказывается часто, но не всегда на выгодных позициях Источник: schoolies_xo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На звание королевы хайпа в 2025 году смело может претендовать порноактриса Бонни Блю. Пока ее коллеги зачастую стараются откреститься от пикантного факта в биографии, Бонни упивается каждым новым скандалом. А ведь еще пару лет назад она и не думала, что будет ставить мировой рекорд и спать с 1000 мужчин за 12 часов, а теперь даже OnlyFans не согласен терпеть ее выходки.

«У меня случайных связей никогда не было»

Тиа Биллингер, ныне известная как Бонни Блю, родилась в мае 1999 года в небольшом городке Стейблфорд в Великобритании. Вопреки разговорам о том, что у женщины ее статуса явно были проблемы с родителями и невообразимые ужасы в детстве, сама Тиа уверяет, что она росла в нормальной любящей семье. Ее отец всю жизнь проработал сварщиком, а мама была домохозяйкой.

В 15 лет Тиа познакомилась со своим будущим мужем Оливером Дэвидсоном. Регбист из благополучной семьи после школы сделал ей предложение, и они поженились. В это же время Тиа устроилась работать финансовым рекрутером в Национальную службу здравоохранения. Пять лет Биллингер жила размеренной жизнью: работа с девяти до пяти, вечерние посиделки с мужем за сериалом и секс три раза в неделю.

— Подруги говорили, что на выходных у них был секс втроем, а я отвечала: «Боже мой, с ума сойти!» У меня самой даже случайных связей никогда не было, — вспоминает Тиа.

К 23 годам Тиа Биллингер приелась ее работа, и даже приличный доход уже не радовал, а раздражал. Ей захотелось перемен. Муж из всех вариантов, чем еще можно заняться, предложил работать дома вебкам-моделью. Тиа идея понравилась, и она создала свой первый аккаунт под именем Бонни Блю.

На деле оказалось, что девушка совсем не из стеснительных, она легко соглашалась как просто поговорить с мужчинами, так и выполнить их самые разные фантазии. Успех пришел поразительно быстро: за первый месяц она заработала 5000 фунтов (около 500 тысяч рублей). Однако и интерес из-за простоты пропал также быстро, Бонни отправилась дальше бороздить просторы секс-индустрии и попробовала эскорт.

— В первый раз жутко нервничала. Думала, попросит вернуть деньги. Это был женатый мужчина за тридцать с двумя детьми. Он снял номер в отеле. Помню, прошу его: «Расскажите, что вам нравится, что приносит удовольствие». А он в ответ: «Слушай, я просто хочу секса. Мне через 20 минут бежать». Его хватило на пять или шесть минут. Потом он быстро принял душ и ушел, а я осталась с огромной улыбкой и 500 фунтами, — поделилась Бонни.

Бонни не остановила на этом свои амбиции. Ей хотелось славы, и она создала свою страницу на OnlyFans. Свой путь в роли порномодели она продолжила уже без мужа, с которым они развелись в 2023 году. По словам Бонни, ее работа никак не повлияла на их отношения, но и то, что новое хобби жены примет такие обороты, муж тоже не ожидал.

«Мне нравится делать то, что должны были бы делать их жены»

К раскрутке на новой платформе Бонни Блю подошла со всей серьезностью. Она соединила хайп с выгодой, и все получилось. Во время каникул Бонни раздавала студентам на улице QR-код на свой аккаунт и предлагала бесплатно переспать. Правда, было одно условие: парень соглашался на размещения видео с ним на OnlyFans. Желающих провести время с порномоделью оказалось очень много.

— Обычно люди, которые снимаются в порно, кажутся недосягаемыми. Ясно, что ты их никогда не встретишь лично, не будешь с ними сниматься. А Бонни пишет в интернете, где она, и ее поклонники могут на самом деле сниматься с ней, — комментировал популярность Бонни ее муж.

О Бонни писали в прессе как о модели, которая якобы растлевает малолетних. Но сама она признавалась, что, хотя первую известность ей принесли видео с восемнадцатилетними студентами, потом ей уже было все равно, с кем работать: с молодыми или зрелыми, холостыми или женатыми мужчинами.

— Мне просто нравится знать, что я делаю то, что должны были бы делать их жены, — кидалась провокационными фразами Бонни.

Когда о Блю перестали говорить, а ее видео с обычными людьми, а не актерами, уже не так сильно будоражили разум, модель начала искать новые пути к популярности. В январе 2025-го она сообщила, что планирует побить мировой рекорд: переспать с 1000 мужчинами за 12 часов и записать все это на камеру.

К мероприятию Бонни подошла со всей ответственностью. Она сняла большой особняк и наладила в нем систему по проверке документов всех мужчин, желающих поучаствовать. Также модель собрала свою команду, куда вошли 16 профессионалов своего дела: операторы, охранники и помощники.

В отличие от других моделей, которые пытались проделать подобный эксперимент и с трудом доводили задуманное до конца со слезами на глазах, Блю завершила 12-часовой марафон с улыбкой и даже перевыполнила показатели, проведя время с 1052 мужчинами.

— Более 1000 мужчин за день! Спасибо всем едва достигшим совершеннолетия, едва дышащим и мужьям, — поблагодарила участников Бонни.

«За миллион фунтов в месяц вы тоже сняли бы трусы»

После марафона у Бонни Блю появилась потребность в популярности. Она начала придумывать инфоповоды. Сначала модель намекнула, что кто-то из тысячи мужчин мог быть без презерватива, в обход правилам. Позже она добавила сторис о том, что не исключает беременности после случившегося.

— Моего ребенка не будут буллить в школе, потому что у него 1057 отцов, — сказала в сторис Бонни, добавив, что через 8 месяцев планирует вести «самую масштабную в мире прямую трансляцию родов»

На подобные намеки часть подписчиков лишь отшучивалась: какая беременность, если в среднем мужчины с ней проводили не больше 40 секунд? Другие же налетели на Блю с критикой. Ее обвиняли в безответственности по отношению к мужчинам и к еще не родившемуся ребенку.

Под таким напором Бонни сдалась и дала заднюю. Блю призналась, что она не беременна, но все, что она говорила, было с благой целью — заработать деньги и помочь бездетным женщинам.

— Можете сидеть там, обсуждать меня и ненавидеть, но благодаря этому я помогу кому-то завести ребенка, — заявила Бонни.

Остановилась ли Бонни после этого? Нет. Блю анонсировала новый челлендж под названием «Контактный зоопарк». Модель планировала запереть себя полностью обнаженной в стеклянном ящике на 24 часа. За это время 2000 обычных неизвестных ей мужчин могли бы делать с ней все что угодно.

Чего только не видели руководители OnlyFans, но к таким планам они были не готовы. Платформа ввела новые правила, запрещающие публиковать экстремальные челленджи и привлекать для съемок непрофессиональных актеров, а в довесок в июне они навсегда заблокировали аккаунт Бонни без возможности восстановления.

Несмотря на то что большую часть дохода, около одного миллиона фунтов в месяц, Бонни получала именно с OnlyFans, отчаиваться она точно не планирует и вовсю воплощает в жизнь новую бизнес-стратегию.

Бонни завела страницу на Fansly, куда перенесла часть своего прошлого контента. Чтобы взбодрить поклонников, она выпустила документальный фильм о том, как готовилась к январскому марафону, и назвала его «1000 мужчин и я: история Бонни Блю» (18+).

В довесок к этому Бонни пошла на подкаст к Эндрю Тейту, который известен своими женоненавистническими взглядами в Великобритании. Всего за 40 минут неприятного разговора и споров она получила 600 тысяч фунтов.

Богатство и популярность пока не особо помогают Бонни найти свое счастье. Модель практически не выходит из дома из-за страха, что на нее нападут. Познакомиться на специальных площадках она тоже не может, потому что ее забанили на Tinder и Hinge за поиск молодых парней для видео.

Единственные, кто остаются с ней и поддерживают во всем, — ее родители. Мать сначала осуждала Бонни, но после того как видео начали приносить доход и оплачивать не только все хотелки самой Блю, но и ее родителей, те смирились и теперь активно помогают ей в организации и раскрутке.