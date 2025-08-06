Ест дешевый бургер и пьет растворимый кофе: куда делся и чем занимается улыбающийся «Лавандовый раф»

Бизнесмена прозвали в Сети «Лавандовым рафом» Источник: соцсети Николая Василенко

Осенью 2024 года Сеть взорвал бизнесмен из Ростова Николай Василенко. За короткий срок он набрал 1,5 миллиона подписчиков в запрещенной соцсети, стал главной улыбкой страны и превратился в местную звезду. Но волна популярности в Сети схлынула.

Чем теперь занимается Николай Василенко и где он? Рассказывает 161.RU.

Кто такой Николай Василенко?

Для начала кратко напомним, кто вообще такой «Лавандовый раф» и на чем он сделал свое состояние.

Николай родился 18 июня 1969-го в украинском городе Винница. Он из потомственной семьи военных. Поэтому и сам Николай пошел по этой дороге: в 1986-м поступил в училище ракетных войск в Ростове, в 1991-м окончил его.

Пока учился, Николай начал подрабатывать барменом в существовавшем на тот момент в Ростове кафе «Регата». Но в начале 90-х заведение закрыли. Тогда, как рассказывал сам Николай, они с друзьями скинулись «понемногу» — по 20 тысяч рублей — и начали делать бизнес. Продавали всё: от жвачки до алкоголя.

Источник: соцсети Николая Василенко

Постепенно молодые бизнесмены дошли до алкоголя. Под это дело они открыли компанию, ее активный рост пришелся на конец 90-х. Основное состояние Василенко и его партнеры сколотили благодаря водке «Белая березка».

По итогам 2005 года «Регата» ростовских бизнесменов вышла на оборот в 100 миллионов долларов. Такие цифры озвучивал Василенко в 2006 году.

Но вот уже больше 10 лет Николай Василенко не имеет отношения к «Регате». Какие-то активы предприниматели продали, какие-то другие компании обанкротили. Но «Белая березка» всё еще существует на алкоприлавках страны, правда, принадлежит уже другим.

Последние пять лет индивидуальный предприниматель Василенко работает с арендой недвижимости. А в 2020-м у него появился элитный ресторан в центре Ростова. Вся местная богема ходит сюда на завтраки, обеды и ужины.

Источник: соцсети Николая Василенко

Ресторанный бизнес Николай ведет 50 на 50 с бизнесменом Вадимом Кисляком. За 2024 бизнес принесла предпринимателям 331 миллион выручки. Чистыми вышло почти 68 миллионов.

И на этом, собственно, всё. По данным сервиса «Контур.Фокус», иного бизнеса у Василенко нет.

Что касается личной жизни, Василенко был женат. Сейчас в разводе, но поддерживает очень теплые отношения с бывшей супругой Екатериной. Еще у Николая есть сын — Марк, но он не от Екатерины.

Марк занимается марганцевой рудой в ЮАР, а Екатерина продает украшения ручной работы.

Николай с сыном Марком Источник: соцсети Николая Василенко

В сентябре 2024 года Николай Василенко был известен в узких кругах. Его аккаунт в запрещенной соцсети был закрыт, а видео набирали максимум пару сотен лайков и несколько комментариев.

А с начала октября на ростовского ресторатора начали массово подписываться пользователи. Его видео набирали миллионы просмотров. Николай превратился в тренд. А началось всё с видео о том, как он любит платочки на шею.

Источник: соцсети Николая Василенко

Пользователи Сети начали пародировать Николая, подражать ему, оставлять под его видео восторженные комментарии. Именно в комментариях и зародился тот самый «Лавандовый раф».

— Стеснялся себя, стеснялся вас. Сейчас тоже стесняюсь, я ведь человек, я должен стесняться. И я могу стесняться. Я уверенный в себе человек, уверенный в себе мужчина, но стесняюсь, конечно же, стесняюсь. И этот живой журнал, то есть Instagram*, дневник, он позволяет мне многое переоценить, посмотреть на себя со стороны, — делился Николай.

Источник: соцсети Николая Василенко

Что теперь с Василенко?

После резко нахлынувшей популярности с Василенко бросились делать интервью известные в стране личности. В их числе, например, Ксения Собчак. Ради общения с «Лавандовым рафом» Ксения даже приехала в Ростов — минимум 15 часов на поезде из Москвы.

Если отбросить всю лирику, то Николай рассказал Собчак, что в 90-е, несмотря на бандитизм и торговлю алкоголем, он ни разу с «крышеванием» не сталкивался. Бизнес отбивать не приходилось.

Еще Николай рассказал, что начал бизнес по одной простой причине: полюбил деньги, появился культ. Собственно, несмотря на свое состояние, он и сейчас берет деньги за рекламу в своем теперь уже крупном блоге.

Источник: соцсети Николая Василенко

А вот продал он свою алкогольную империю, потому что понял, что алкоголь — «зло». По крайней мере, так говорит Николай. Правда, не смог объяснить, в какой момент к нему пришло такое осознание. В бизнесе он был с 21 года и до 35 лет.

Впервые за всё время своей популярности «Лавандовый раф» рассказал и о личной жизни. Он был женат дважды. От первой жены есть сын, вторая супруга — Екатерина. Николай признался, что в жизни любил всего раз — свою вторую жену.

— У меня ощущение, что я один раз в жизни любил, к своему стыду, — рассказал Василенко.

Бывшие супруги поддерживают общение, а расстались, как сказал Николай, из-за жажды свободы — и с его стороны, и со стороны Екатерины. Правда, блогер еще и признался: мужем он был таким себе. Екатерине он изменял.

Источник: соцсети Николая Василенко

После второй супруги Николай больше не влюблялся.

— Я очерствел, я разучился, — говорит Василенко, добавляя, что ему хочется любить весь мир, а не одного конкретного человека.

Вероятно, именно поэтому у Василенко сейчас дамы сердца нет. Говорит, что ему женщины неинтересны.

— Может, я очерствел сердцем. Мне это уже не нужно. Это прочитанная книга, совокупляться телесно — неинтересно, совокупляться душами — нравится, — добавил бизнесмен.

При этом говорит, что у женщины есть шанс, если он будет чувствовать свое физическое превосходство над ней.

— Мне важно, чтобы у меня было физическое ощущение, что я женщину смогу сломать. Должен чувствовать физическое преимущество.

Источник: соцсети Николая Василенко

Свое необыкновенное преображение Василенко тоже прокомментировал. Говорит, ни разу никаких пластических операций не делал. Хотя, если сравнивать его фото 20-летней давности и сейчас, разница очевидна.

Сейчас Василенко себя полностью принимает. Но если бы в юности у него была возможность сделать пластику, он бы изменил форму ушей.

Источник: соцсети Николая Василенко

Чем же занимался Василенко последние полгода? Здесь всё стабильно: жил свою лучшую жизнь. Путешествовал, катался на дорогих автомобилях, давал интервью. Ну и конечно, показывал свои элегантные образы.

Вот он ловит рыбу и таскает бревна в тайге:

Источник: соцсети Николая Василенко

А тут ныряет в озеро:

Источник: соцсети Николая Василенко

Поиграл в баскетбол со своей собакой:

Источник: соцсети Николая Василенко

А это видео стало вирусным в Сети: Василенко заглянул в ростовский бар, где средний чек — 500 рублей, и хорошенько покутил с молодежью под Валерия Меладзе и Катю Лель.

Источник: соцсети Николая Василенко

Источник: соцсети Николая Василенко

И сам Василенко тоже любит попеть:

Источник: соцсети Николая Василенко

Еще Николай успел скататься к сыну в Африку.

Источник: соцсети Николая Василенко

Съездил в Дубай и эффектно прошелся по подиуму:

Источник: соцсети Николая Василенко

Чем удивил Василенко, так это тем, что в центре Ростова, облокотившись на свой «Феррари», ел бургер из ресторана быстрого питания. А потом поехал в Алматы и там в отеле попил растворимый кофе. По крайней мере, точно заварил.

Источник: соцсети Николая Василенко

Сейчас у Василенко 1,4 миллиона подписчиков. Правда, его видео уже не набирают миллионные просмотры, как раньше. Пара сотен тысяч — да, это его стандартная цифра. Бывает и сильно меньше зрителей — пара десятков тысяч.

Источник: соцсети Николая Василенко

У Василенко появились две помощницы, сам Николай ни с кем в соцсетях не общается. При этом он спокойно гуляет по Ростову, сидит на летних верандах разных заведений, фотографируется с узнавшими его ростовчанами.

Он, как и прежде, желает всем доброго утра и улыбается. Но признался:

— Я бы хотел, чтобы меня оставили в покое.