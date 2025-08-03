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Развлечения Выигрываем миллион? Эксперимент В приложении получила больше: жительница Ярославля скупила лотерейные билеты в онлайн-режиме и выиграла

В приложении получила больше: жительница Ярославля скупила лотерейные билеты в онлайн-режиме и выиграла

Рассказываем детали эксперимента

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1 комментарий
Жительница Ярославля выиграла в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖительница Ярославля выиграла в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля выиграла в лотерею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Публикуем очередной выпуск лотерейного эксперимента 76.RU. Вот уже двадцать недель подряд мы покупаем билеты и проверяем, возможно ли выйти в плюс или сорвать крупный куш.

На этой неделе решили вернуться к формату покупки билетов в приложении и на сайте. Первым делом приобрели «Мечталлион экспресс» от «Национальной лотереи». Числовую комбинацию не выбирали, ткнули в первый попавшийся за четыре минуты до розыгрыша. Это дало свои плоды — билет за 100 рублей принес 675.

А вот со «Столото» повезло меньше. Там билет лотереи «Рапидо Старт» стоил 50 рублей. Выбрав восемь чисел в одном игровом поле и одно в другом, стали ждать результата. Наша комбинация оказалась не выигрышной, а потому 50 рублей были просто потеряны.

Итог двадцатой недели лотерейного эксперимента: на билеты потрачено 6020 рублей, а выиграно 2463. Редакция ушла в минус на 3557 рублей.

Ярославцу, переехавшему в Московскую область, повезло больше. Недавно он выиграл 10 миллионов рублей, купив билет в приложении «Столото».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Лотерейные билеты Столото Национальная лотерея Выигрыш
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Комментарии
1
Гость
1 час
Скупила,всё скупила !СКУПИЛА!!!
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