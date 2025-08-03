В приложении получила больше: жительница Ярославля скупила лотерейные билеты в онлайн-режиме и выиграла

Жительница Ярославля выиграла в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Публикуем очередной выпуск лотерейного эксперимента 76.RU. Вот уже двадцать недель подряд мы покупаем билеты и проверяем, возможно ли выйти в плюс или сорвать крупный куш.

На этой неделе решили вернуться к формату покупки билетов в приложении и на сайте. Первым делом приобрели «Мечталлион экспресс» от «Национальной лотереи». Числовую комбинацию не выбирали, ткнули в первый попавшийся за четыре минуты до розыгрыша. Это дало свои плоды — билет за 100 рублей принес 675.

А вот со «Столото» повезло меньше. Там билет лотереи «Рапидо Старт» стоил 50 рублей. Выбрав восемь чисел в одном игровом поле и одно в другом, стали ждать результата. Наша комбинация оказалась не выигрышной, а потому 50 рублей были просто потеряны.

Итог двадцатой недели лотерейного эксперимента: на билеты потрачено 6020 рублей, а выиграно 2463. Редакция ушла в минус на 3557 рублей.