Три классных речных круиза, на которые не жалко потратить отпуск, — маршруты и цены

Речные круизы на 14 дней обойдутся дорого, но зато впечатлений будет хоть отбавляй! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если вам надоело только нежиться на пляже Турции и Таиланда и теперь хочется массу впечатлений, то стоит задуматься о долгом речном круизе. Мы уже писали про короткие варианты путешествий, а сегодня составили три крутых маршрута на две недели. Если вы не знали, как провести отпуск, то мы всё сделали за вас.

Москва — Углич — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Дубна — Москва

Такой круиз займет все ваши 14 дней отпуска, но за это время можно посетить более 10 точек! Цена на такой отдых, конечно, кусается. Каюта обойдется в 200–250 тысяч рублей и выше в зависимости от программы и ее расположения.

Маршрут путешествия Источник: НГС

Теплоход отплывает с речного порта в Москве и направляется в Углич, где можно посмотреть на известную затопленную Калязинскую колокольню и церковь Дмитрия на Крови. Можно посетить и музей, расположенный в Угличской ГЭС.

Кижи и Петрозаводск

Теплоход идет дальше по маршруту до острова Кижи в Онежском озере. Здесь можно посмотреть на уникальную 22-главую деревянную церковь Преображения Господня, построенную без единого гвоздя. Она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути до Петрозаводска можно будет остановиться в деревне Мандроги. Здесь туристов балуют вкуснейшей местной кухней.

В Петрозаводске никого не оставят равнодушными набережная Онежского озера, Национальный музей Республики Карелия, морской музей клуба «Полярный Одиссей».

Санкт-Петербург

Лучше заранее составьте список всего, что хотите посетить в Санкт-Петербурге Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Обычно на Санкт-Петербург в программе отводится от 2 до 3 дней, и не зря! Если перечислять все достопримечательности культурной столицы России, то на это придется отвести двести отдельных статей, а то и больше. Дворцовая площадь, Исаакиевский собор, Петергоф, Петропавловская крепость, Екатерининский дворец… Выберите, что вам больше по душе, и лучше заранее составьте список всего, что хотите посетить.

Валаам и Свирьстрой

Валаам — место притяжения более сотни тысяч паломников ежегодно. Древний монастырь на Ладожском озере считается святым местом. Он был основан во времена Крещения Руси, хотя точную дату историки определить не могут.

После острова корабль направляется в Свирьстрой, где можно погулять по местному рынку, посетить часовню Иоанна Воина и братскую могилу советских воинов.

Вытегра, Череповец, Дубна

В Вытегре путешественники смогут посетить дом-музей Н. А. Клюева и «Водные пути Севера». Большинство туристов советуют также купить билет в музей «Подводная лодка Б-440».

В Череповце, помимо знакомства с видами города, можно также посетить целый ряд интересных музеев: историко-этнографический музей «Усадьба Гальских», дом-музей Верещагиных. В Дубне путешественников точно впечатлит музей Замка с сотнями замков и ключей. Невозможно не сделать фотографии со стулом-гигантом, высотой в 9,5 метра.

На четырнадцатый день теплоход возвращается в Москву.

Нижний Новгород — Тольятти — Усовка — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород

Круиз займет 13–14 дней в зависимости от программы. Обойдется по цене от 150 тысяч рублей. На цену в основном влияет расположение и наполнение каюты. За очень комфортное размещение придется выложить намного больше — вплоть до 200 тысяч рублей.

Маршрут путешествия Источник: НГС

Круиз начинается с Нижнего Новгорода и заканчивается им. Если есть время, то стоит осмотреть этот прекрасный старинный город. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и стоит на месте встречи рек Оки и Волги.

Нижегородский кремль впечатлит любого путешественника Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Тольятти, Усовка и Волгоград

Первая остановка — прекрасный город Тольятти. И здесь невозможно не посетить парковый комплекс истории техники им. Сахарова и не посмотреть на местные храмы и памятники. В Усовке туристам предлагают отдохнуть на прекрасном пляже и насладиться видами природы.

В Волгограде Мамаев курган обязателен к посещению! Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В Волгограде обязательно нужно посетить набережную и Мамаев курган, чтобы впечатлиться 85-метровой статуей «Родина-мать зовет!». Популярны у туристов также музей-панорама «Сталинградская битва», Казанский кафедральный собор и руины мельницы им. Грудинина.

Астрахань и Никольское

Астраханский кремль — один из самых впечатляющих архитектурных комплексов. Он располагается на холме Заячий бугор. Комплекс включает в себя 22 объекта XVI — начала XX веков. В Астрахани установлен памятник осетру — своеобразному символу города. Раньше эта благородная рыба водилась здесь в изобилии, чем помогала его становлению. На следующий день туристам предлагают отдохнуть среди природы в Никольском.

Саратов и Самара

Стела «Ладья» — отличное место для впечатляющих фото Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Саратов известен мемориалом «Журавли» на Соколовой горе, поэтому стоит самим посмотреть на этот внушительный памятник. Среди других важных достопримечательностей — художественный музей имени А. Н. Радищева, где можно полюбоваться произведениями Брюллова, Репина, Врубеля и других известных художников. Для прогулок стоит выбрать парк «Липки» и набережную Космонавтов.

В Самаре, помимо набережной и площади Куйбышева, стоит посетить Самарский областной художественный музей. А также посмотреть на стелу «Ладья» и храм Пресвятого Сердца Иисуса с его впечатляющей архитектурой.

Казань и Чебоксары

Казанский кремль — объект всемирного наследия ЮНЕСКО Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Казани туристам стоит осмотреть знаменитый Казанский кремль, который в период X–XVI веков перестраивался не раз. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Занимает 15 гектаров. Если есть время, то можно посмотреть и другие достопримечательности: мечеть Кул-Шариф, улицу Баумана, Храм всех религий.

В Чебоксарах стоит посетить площадь Республики, бульвар Купца Ефремова и полюбоваться видами набережной. Обязательно посетите и музей Чапаева!

Заканчивается круиз там же, откуда начинался: путешественники прибывают в Нижний Новгород.

Тобольск — Уват — Ханты-Мансийск — Мужи — Салехард — Салемал — Аксарка — Салехард — Новый Киеват — Шеркалы — Сургут

Покорить Иртыш и Обь предлагают в необычном речном круизе. Но на него придется потратить не 14, а 15 дней. Цена около 200–250 тысяч рублей на такое северное путешествие.

Маршрут путешествия Источник: НГС

Теплоход отходит от речного вокзала в Тобольске. Перед посадкой стоит посетить и его достопримечательности. В первую очередь Тобольский кремль с его златоглавыми храмами — это единственный каменный кремль за Уралом, который создавался в XVII–XVIII веках. Также в Тобольске популярен у туристов музей семьи императора Николая II, где с августа 1917 года по апрель 1918 года жила императорская семья.

В Тобольске находится единственный каменный кремль за Уралом Источник: Ирина Шарова / 72.RU

После Тобольска корабль направляется в Уват. Это небольшое село, где можно познакомиться с «Легендами седого Иртыша» в историческом музее.

Ханты-Мансийск и Мужи

Ханты-Мансийск может удивить своим археопарком и этнографическими музеями. Величественный храм Воскресения Христова никого не оставит равнодушным. Далее на маршруте старинное село Мужи, где туристам предлагают познакомиться с местным бытом и узнать историю заселения Севера.

Салехард, Салемал, Аксарка

Олени в ХМАО — привычное дело Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Салехарде у путешественников будет возможность познакомиться с бытом народов ханты, хозяева чумов охотно рассказывают и показывают, как жили и живут северные оленеводы. В городе можно будет посмотреть на его известный символ — мамонта Митю. Скульптура в 10 метров возвышается над берегом Оби.

Салемал — самый южный и самый небольшой населенный пункт Ямальского района, но при этом очень красивый. После него теплоход отправляется в «Новый порт», где на лодках путешественников отвозят в ямальский мерзлотник — крупнейший в мире естественный холодильник для хранения рыбы!

После корабль отправляется в Аксарку, где туристы могут полюбоваться на прекрасную природу.

Новый Киеват, Шеркалы и Сургут

Путешествие позволит покорить Иртыш и Обь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU