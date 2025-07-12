Потеряла всю семью и родила от Александра Збруева. История актрисы, которая сыграла Эллочку-людоедку в «12 стульях»

На фото — актриса в молодости и спустя годы Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com

В следующем году будет 45 лет легендарной рок-опере «Юнона» и «Авось» (0+). Премьера состоялась 8 июля 1981 года. И до сих пор не умолкают разговоры о той версии спектакля, в которой Николай Караченцов играл графа Резанова, а Елена Шанина — Кончиту. С тех пор в испанскую красотку перевоплощались в том числе Анна Большова, Алла Юганова. Но Елена Шанина запомнилась зрителям в этой роли больше всего. Постановка принесла актрисе всенародную славу, но сама она не считает эту работу главной в своей карьере.

Редакция 116.RU рассказывает о жизни актрисы, о ее романе с женатым и успешной карьере.

Семья

Елена Шанина родилась в Казани в 1952 году (в некоторых источниках местом рождения актрисы указывается Саратов. — Прим. ред.). Ее отец был военным, постоянно пропадал на службе, мама тоже много работала. Когда Лене было пять, в семье родился брат Женя, за ним из-за занятости родителей пришлось присматривать ей.

Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com

В детстве Шанина ходила в драматическую студию и любила много читать. За это мама ее даже ругала. Когда Елене исполнилось 25 лет, брат трагически погиб. Мама не вынесла горя и умерла в возрасте 49 лет, через несколько лет ушел из жизни и глава семейства. Елена осталась одна.

«Я знала, что всё равно буду на сцене»

— Сколько себя помню, всегда хотела стать артисткой. Папа вспоминал, как ему звонили из детского сада: «Забирайте вашу артистку, у нее температура 40». Я очень любила танцевать, но в балет меня не взяли из-за порока сердца. Однако я знала, что всё равно буду на сцене, — вспоминала актриса в одном из интервью.

Елена Шанина и Николай Караченцов Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com

После школы Шанина поехала в Санкт-Петербург (тогда еще Ленинград), чтобы поступать в институт, жила у бабушки. Там она познакомилась с двумя молодыми людьми, которые представились ей режиссером и кинорежиссером (короче говоря, морочили голову). Новыми знакомыми оказались Михаил Боярский и его друг из оркестра Мариинского театра.

Источник: фан-группа Елены Шаниной / Николай Агеев / Vk.com

За углом дома, где жила Елена, находился театр имени Ленсовета. Туда она попала еще студенткой. Учебу актриса окончила в 1974 году, дипломной работой стала роль в спектакле «Бесприданница» (12+), где она сыграла Ларису Огудалову. Незадолго до выпуска произошел один из важных моментов в ее жизни — она переехала в Москву.

Карьера

Молодую актрису заметил режиссер Андрей Кончаловский и пригласил ее сняться в фильме «Романс о влюбленных» (12+), но в итоге не отдал ей роль, так как нашел другую актрису. Кастинг-директор Галина Бабич расстроилась из-за замены и пообещала Елене поговорить с режиссером театра «Ленком» Марком Захаровым. На просмотр Шанина не пошла, но пригласила Захарова на спектакль.

— Артистка нервная, наверное, хорошая, — сказал об актрисе режиссер.

В «Ленкоме» актриса сыграла в спектакле «Тиль» (18+) — это была ее первая работа в этом театре. Образ для роли Неле писали специально под актрису Инну Чурикову, но ту срочно вызвали на съемки, и понадобилась замена. На подготовку выделили всего четыре дня, но, несмотря на волнения, дебют Елены стал блестящим.

Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com

После этого актриса начала работать над другими заметными в ее творческой биографии картинами. Любимыми ролями стали Мирра из спектакля «В списках не значился» (12+) и Цейтл из «Поминальной молитвы» (16+).

В театре у нее было много друзей: Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер и другие. В труппе все артисты понимали друг друга, в «Ленкоме» царила теплая атмосфера.

Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com

Когда Елене предложили сыграть Кончиту в «„Юноне“ и „Авось“» (16+), она уже поработала над разными ролями. В этом спектакле ее партнерами стали знаменитые актеры — Николай Караченцов и Александр Абдулов. Постановка полюбилась зрителям. После премьеры артисты уехали покорять зарубежную публику — в Париж и США.

Шанина, когда стала постарше, признавалась, что режиссер предложил ей самой выбрать идею для спектакля, так появилась постановка «Две женщины» (16+), которая успешно шла на сцене «Ленкома» на протяжении десяти лет.

Фото со спектакля в Париже Источник: фан-группа Елены Шаниной / «Ленком» / Vk.com

Елене стали чаще предлагать острохарактерные роли, о которых она мечтала в молодости. Ее Рэтчед из спектакля «Затмение» (18+) и Дорина из «Тартюфа» (18+) особенно запомнились фанатам.

В 2023 году Елена получила премию «Золотая маска» за лучшую женскую роль второго плана в постановке «Кабаре» (18+). Там она даже исполнила английскую композицию What Would You Do?

Фильмы

В кино актриса была не так популярна, как на сцене театра, но она снялась во многих фильмах-спектаклях. Впервые сыграла роль циркачки Санди в мелодраме «Концерт для двух скрипок» (12+). Также зрители полюбили ее Эллочку-людоедку в фильме «12 стульев» (6+).

В Харькове есть даже памятники героям «12 стульев». При создании Эллочки-людоедки ориентировались на фотографию Шаниной в этой роли (в 2021 году журналисты сообщили, что монументы снесли).

В советское время Шанина получала преимущественно главные роли. Ее фильмография пополнилась картинами «Камертон» (12+), «Место действия» (12+) и «Принцесса цирка» (0+). В 1997 году Елена Юрьевна получила звание народной артистки России. А спустя пять лет ее наградили орденом Дружбы.

Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com

С начала 2000-х Елена начала появляться в сериалах. В 2008 году она снялась в мистическом детективе «Тени Фаберже» (12+), в 2012 году — в сериале «Без свидетелей» (12+), а в 2021 году — в проектах «Призраки Арбата» (не имеет официальной возрастной категории, для всех) и «Кукловод» (16+).

В начале 1980-х годов актриса вела детскую передачу «Будильник» (0+). В 2012 году исполнительница стала педагогом и набрала курс на эстрадном факультете ГИТИСа. С тех пор она регулярно занималась преподаванием, но продолжает ли делать это сейчас — неизвестно.

Личная жизнь

В начале 1970-х Елена вышла замуж за коллегу — актера Михаила Поляка. Все могло быть хорошо, если бы он не начал пить. Из-за этого пара разошлась. Это был ее единственный брак. Шанина испытывала неоднозначные эмоции, когда вспоминала о замужестве.

Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com

— Он был интеллигентным, тонким, умным. Но именно для таких людей 70-е годы были ужасными: они либо уходили в диссидентство, либо спивались. Я пыталась Мише помочь. Но всё бесполезно, если сам человек этого не хочет. Миша не хотел. Я думаю, пьянство — это болезнь души, — делилась в интервью актриса.

В «Ленкоме» актриса завязала отношения с Александром Збруевым, однако было одно но: актер был женат и воспитывал дочь Наталью. Долгое время Збруев жил на две семьи, и коллеги в театре сплетничали об этом.

Елена и Александр Збруев Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com

В интервью Елена признавалась, что не жалеет о том, как сложилась ее личная жизнь, потому что роман с Александром подарил ей дочь Татьяну. Шанина родила ее почти в 40 лет.

Збруев все же решил остаться с женой, но не оставил дочь и помогал в ее воспитании. Татьяна даже пошла по стопам знаменитых родителей и стала актрисой «Ленкома». В 2024 году Татьяна родила сына Льва.

— Если любишь мужчину и желаешь ему счастья — отпусти его. Ты встречаешь человека, со временем понимаешь, что без него не сможешь жить, но есть границы, через которые невозможно перешагнуть, как бы ни любил. Я никогда не была собственницей, уважаю независимость — и свою, и другого человека. Для меня важнее — любить самой, — говорила Елена Шанина.

Дочь

Татьяна научилась любви к искусству от мамы. С детства ей нравились музыка, литература и кино. Родители иногда брали дочь с собой на гастроли. В дальнейшем Шанина погрузилась в чтение книг и изучение английского и французского языков.

Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com

— Я всегда была с дочерью искренней, ничего не придумывала, не врала. Благодаря тому, что ей никогда не морочили голову, она любит и папу, и меня, она выросла в любви, — признавалась в интервью Елена.

В 15 лет Татьяна поехала в Санкт-Петербург и попала на танцевальный показ подруги Елизаветы Боярской. И, будучи дочерью Збруева и Шаниной, она осознала, что тоже хочет связать свою жизнь со сценой. Несмотря на то что сначала Татьяна поступила на журфак, со второго раза она поступила в ГИТИС в мастерскую Валерия Гаркалина.

Дебют Татьяны состоялся в «Ленкоме», куда она попала случайно: нужна была замена отсутствующей актрисе. После этого ее стали звать и в другие постановки.

Источник: Татьяна Збруева и Елена Шанина с Александром Збруевым / malyshkazbru

В 2018 году она снялась в короткометражке Георгия Болдугерова «Пик коммунизма» (0+). Актриса продолжает карьеру в кино.

Личную жизнь Татьяна не афиширует. В 2022 году она вышла замуж за футболиста Александра Заикина. В соцсетях у дочери Збруева и Шаниной закрытый аккаунт.

Где Шанина сейчас

72-летняя Шанина продолжает играть в театрах. В родном «Ленкоме» она исполняет роль в спектакле «Маяковский» (16+). В этой постановке режиссер Алексей Франдетти постарался рассказать о жизни советского классика современным языком, поэтому соавторами драмы стали рэпер Баста и драматург Ника Симонова.

Источник: фан-группа Елены Шаниной / Vk.com