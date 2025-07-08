«Подловили в момент трех секунд»: Валю Карнавал захейтили после скандала с голыми фото

Источник: Городские медиа

Валя Карнавал против своей воли угодила в скандал. Девушку сняли в раздевалке спортклуба, когда она была в неглиже. Посетительница, сделавшая кадры, отправила их своему молодому человеку, а тот решил нажиться. Парень завел новый аккаунт и потребовал от Валентины заплатить, чтобы ее голые фото не слили в интернет. Но блогер не повелась на шантаж и обратилась в полицию. Предприимчивую парочку вычислили, теперь им грозит срок.

«После этого случая у меня пропало всё желание ходить в зал. У меня пропало какое-то, знаете, спокойствие в таких местах, как общественный туалет, женская раздевалка», — записала Валя обращение в соцсетях.

Кроме слов поддержки блогер получила и волну хейта в свой адрес — мол, сама виновата, нечего было разгуливать обнаженной.

«Как ни крути, после душа три секунды ты все-таки будешь пребывать в неглиже. И как бы я ни переживала, как бы я ни старалась всегда закрываться в женской раздевалке, подловили вот этот момент этих трех секунд», — оправдывается Валя.