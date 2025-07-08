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Развлечения «Подловили в момент трех секунд»: Валю Карнавал захейтили после скандала с голыми фото

«Подловили в момент трех секунд»: Валю Карнавал захейтили после скандала с голыми фото

Блогера сняли в раздевалке спортклуба и пытались шантажировать

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Источник:

Городские медиа

Валя Карнавал против своей воли угодила в скандал. Девушку сняли в раздевалке спортклуба, когда она была в неглиже. Посетительница, сделавшая кадры, отправила их своему молодому человеку, а тот решил нажиться. Парень завел новый аккаунт и потребовал от Валентины заплатить, чтобы ее голые фото не слили в интернет. Но блогер не повелась на шантаж и обратилась в полицию. Предприимчивую парочку вычислили, теперь им грозит срок.

«После этого случая у меня пропало всё желание ходить в зал. У меня пропало какое-то, знаете, спокойствие в таких местах, как общественный туалет, женская раздевалка», — записала Валя обращение в соцсетях.

Кроме слов поддержки блогер получила и волну хейта в свой адрес — мол, сама виновата, нечего было разгуливать обнаженной.

«Как ни крути, после душа три секунды ты все-таки будешь пребывать в неглиже. И как бы я ни переживала, как бы я ни старалась всегда закрываться в женской раздевалке, подловили вот этот момент этих трех секунд», — оправдывается Валя.

Есть в жизни блогера и приятные моменты: недавно девушка выставила фото, где у нее на безымянном пальце красуется роскошное кольцо. Хотя подробности Карнавал сообщать не спешит, подписчики подозревают, что она получила предложение руки и сердца от 59-летнего бизнесмена Аргишти Эвояна. Валентина побывала на родине возлюбленного — в Армении, в местечке под названием Ванадзор, пишет Starhir.ru, и познакомилась с его семьей. Также они вместе посещали местные достопримечательности, где их случайно увидели фанаты.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Валя Карнавал Скандал
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