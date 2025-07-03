Трем знакам зодиака в июле повезет больше остальных: гороскоп от Тамары Глобы

Если вы еще не решили, как провести июль, астролог Тамара Глоба советует посвятить это время семье и дому. В середине лета мы особенно остро ощутим привязанность к близким и захотим встретиться с родственниками, которых не видели много лет, или посетить места, где прошли наши детство и юность. Не стоит сдерживать это желание, ведь многих знаков зодиака в пути ждет большой успех. Рассказываем, кого именно.
Овен
Для Овнов июль — месяц, когда записная книжка с контактами превратится в золотую жилу. Новые друзья буквально обрушат вам на голову кучу интересных возможностей. Приготовьтесь проводить много времени с теми, кого любите, — романтика так и витает в воздухе!
Творчество будет бить ключом, а в работе откроются такие горизонты, что вам захочется срочно завести новый блокнот для гениальных идей. Во всех начинаниях представителей знака поддержат любящие люди, особенно когда дело дойдет до заработков.
— Начиная со второй недели месяца откроется важный период, который дает шансы для работы, поездок, путешествий и интересных встреч. Знакомства буквально обновят ваши знания, а также ваш взгляд на сферу искусства, творчества и личные отношения, — рассказала Тамара Глоба.
Весь месяц вас ждут перемены на работе — старые дела потребуют нового подхода, так что будьте готовы к творческим экспериментам. И да, не забудьте про здоровье и домашние дела — долг зовет, а пыль сама себя не вытрет.
Телец
Июль принесет Тельцам большие перемены в личных делах. Вы по-новому оцените свою любовь и свои пристрастия. В начале месяца сосредоточьтесь на творческих проектах и личных вопросах. Избавляйтесь от всего, что «приелось», но если дело касается отношений, которые вам дороги, берегите их, просто вдохните в них новую жизнь с помощью романтических ужинов или поездок.
— Начиная со второй недели месяца у Тельца откроется период возможностей, связанных с заработками. Это время, которое принесет вам и интеллектуальные проекты, время возможностей и на телевидении, и в проектах, связанных с интернетом, а также с цифровыми платформами, — предупреждает астролог.
Июль — подходящее время для того, чтобы заняться спортом и своим здоровьем. В течение месяца вас также ждут новые знакомства, но в первых числах июля будьте осторожны с незнакомцами — не давайте себя обмануть мошенникам.
Близнецы
В июле Близнецы будут особенно скрупулезны в вопросах денег. Все планы, что вы вынашивали с прошлого года, наконец-то начнут реализовываться, и здесь будет важно грамотно распределить на всё время и финансы.
Домашние дела закипят: займетесь ремонтом, возможно, даже решитесь на кардинальную перестановку.
— В начале месяца берегите любимых и свои отношения с ними, возможно, за вашей спиной кто-то строит козни. Также будьте очень осторожны с женщинами и с теми, кто якобы испытывает к вам симпатию, — рекомендует Тамара Глоба.
Начиная со второй недели и практически на весь месяц вас охватит желание быть совершенно другим человеком. Вкусы, идеи, планы — всё меняется, словно вы нажимаете кнопку перезагрузки. Переоценка ценностей коснется и отношений с родителями — им потребуется ваше внимание.
Рак
В июле многие задумки Раков наконец воплотятся в жизнь. Месяц вообще особенно удачен для заработка. Помощь в начинаниях придет от близких людей, возможно, именно ваша вторая половинка или родители подкинут вам идею для стартапа.
— Во второй половине месяца появится возможность, опираясь на старые планы, переоценить свои идеи. В личной жизни это время свободы, новых возможностей и подготовки к будущему, которое откроется со следующего месяца, — поделилась астролог.
Представители знака почувствуют, что их внутренний мир наполнился гармонией, а окружающие наконец заметили скрытые таланты. Используйте этот благоприятный период, чтобы разобраться в себе и приготовиться к новым свершениям.
Лев
Львы в июле окажутся в центре внимания, особенно их креативные идеи в работе. Знакомства принесут приятные бонусы вроде неожиданных доходов или осуществления заветных желаний. Поддержка друзей окажется бесценной, особенно после середины месяца.
— В первой декаде июля будьте внимательны с начальством. Может измениться руководство, которое потребует от вас исполнения той деятельности, которая, вполне возможно, вас не устраивает, — поделилась Тамара Глоба.
В июле астролог рекомендует избегать крупных долгов — начальная и финальная неделя таят наибольший риск финансовых приключений, которые вам совершенно ни к чему. Также помните главное правило успеха: любите близких не меньше, чем собственные гениальные замыслы, ведь ваша сила именно в людях вокруг вас.
Дева
В июле в жизни Дев всплывут прошлые нерешенные дела, которые нельзя будет оставить без внимания. Месяц в целом обещает быть суетным, Девы будут заняты бытом, здоровьем и личной жизнью.
— В начале месяца вы будете прекрасно себя чувствовать в дороге, поездки принесут вам неожиданное открытие, а друзья подарят важные возможности, — предупреждает астролог.
В конце июля будьте внимательны к здоровью близких и любимых. И приготовьтесь к флешбэкам: в течение месяца к вам могут вернуться не только незавершенные дела, но и прежние отношения. Люди, которых вы когда-то любили, напомнят о себе, так что будьте готовы к ностальгии.
Весы
В июле Весы полностью сосредоточатся на карьере. Работа потребует вдвое больше усилий, и для поддержания хороших отношений с начальством придется проявить себя в коллективе, даже если это не в вашем характере. В это же время за вашей спиной могут начаться неприятные разговоры — коллеги будут обсуждать вашу новую прическу или свежие фотографии из отпуска.
— Будьте очень внимательны к своему окружению. Вам припомнят старые проблемы или отношения, которые связаны с вашими делами. Возникнут трудности с противниками и конкурентами, особенно в третьей декаде месяца, — подмечает Тамара Глоба.
Вас ждет успех вдали от дома. Путешествия откроют новые горизонты: любовь, отношения и перспективы. Среди новых знакомых появятся люди, которые надолго останутся в вашей жизни и изменят взгляды на личное счастье.
Скорпион
Для Скорпионов июль — месяц великих путешествий. Именно вдали от дома вы почувствуете особый подъем сил и вдохновение. Дальние родственники или друзья из других городов окажутся вашими верными союзниками. После встречи с ними вы по-новому взглянете на свою жизнь, а возможно, всё дело будет в отпуске.
Стоит помнить, что начальство тоже не дремлет и постарается нагрузить вас делами, которые совсем не хочется выполнять. Будьте начеку в первую неделю июля — противники и партнеры захотят как-то повлиять на вас, и только от вас будет зависеть, удастся ли им это.
Личные отношения ждет встряска: внимательно следите за семейными вопросами, вдруг кто-то захочет влезть в ваше личное пространство? Пора расставлять четкие границы. Зато хорошие новости тоже будут: наконец удастся воплотить старые замыслы благодаря поддержке старых друзей, особенно мужчин.
Стрелец
Стрельцы, много времени в июле вы посвятите дальним проектам, отношениям с иностранцами и работе с людьми издалека. Возникнут новые контракты, которые принесут возможности заработков — ваши идеи могут воплотиться как вдали от дома, так и в родных краях.
Вашим детям понадобится помощь. Возможно, придется найти репетитора, помочь с поступлением или просто собраться всей семьей за обедом и обсудить планы на будущее.
— В июле в вашу жизнь ворвутся личные перемены. Дела, связанные с партнерами, могут и обеспокоить, и порадовать. У партнера возникнут новые интересы, и вы должны поддержать тех, кто вам дорог, — предрекает Тамара Глоба.
Если вы не в браке, астролог рекомендует заняться личной жизнью — она может быть нестабильной, но что-то интересное в нее точно войдет.
Козерог
В июле прежние идеи и планы Козерогов подвергнутся серьезному пересмотру, так что подумайте дважды перед поступлением в какое-нибудь учебное заведение или трудоустройством на новое место.
Тамара Глоба предупреждает: личная жизнь скоро изменится. Но не стоит специально искать спутника жизни. Живите обычной жизнью, общайтесь с разными людьми. Среди них обязательно найдется тот самый человек, который станет вашей судьбой.
Со второй недели ожидайте новый уровень ответственности на работе — похоже, руководство решило, что вы готовы ко всему, включая полет на Марс. Но главное событие месяца — поездки. В дороге вас ждет всё сразу: взлеты и падения, новый заработок, знакомства и встреча с забытыми приятелями. Держите паспорт под рукой и запасайтесь терпением — июль предстоит насыщенный и полный открытий.
Водолей
В июле Водолеям Тамара Глоба рекомендует больше общаться с близкими. Уделяйте внимание родным и питомцам — пусть ваша забота согреет их сердца. При этом не забывайте и о себе, особенно о своем здоровье.
Вся первая половина месяца пройдет под знаменем обязанностей и обязательств, зато рядом всегда будут поддержка и помощь близких. Вместе появятся и новые захватывающие планы, которые превратят вашу жизнь в настоящий квест.
— Июль — период, когда во многом вы настроены на семейные отношения и решение дел, связанных с партнером. Могут возникнуть споры, при которых важно беречь детей, — рассказала Тамара Глоба.
Рыбы
В июле Рыб порадуют дела детей. Займитесь их планами, помогайте и поддерживайте — результат вас не разочарует. Ждите много интересной интеллектуальной работы, которая заставит вас заниматься новыми проектами — в перспективе они обещают быть удачными.
В начале июля вас ждут перемены в семейной жизни, успешные поездки, новые возможности в литературе и публичном выступлении. Семейные отношения изменятся, возможно, за ужином придется освободить еще одно место для нового члена семьи.
— Начиная со второй недели вы займетесь вопросами, связанными с домом, дизайном и обустройством жилья, — уверена астролог.
Практически весь месяц будут трудности, связанные с конкурентами, особенно в начале третьей недели июля — готовьте свои лучшие аргументы.