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Развлечения Обзор Трем знакам зодиака в июле повезет больше остальных: гороскоп от Тамары Глобы

Трем знакам зодиака в июле повезет больше остальных: гороскоп от Тамары Глобы

Смотрите, кого ждет перезагрузка отношений, а кого финансовый прорыв

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В июле будьте внимательны: для многих знаков зодиака откроются новые возможности, которые появятся нескоро | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВ июле будьте внимательны: для многих знаков зодиака откроются новые возможности, которые появятся нескоро | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

В июле будьте внимательны: для многих знаков зодиака откроются новые возможности, которые появятся нескоро

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Если вы еще не решили, как провести июль, астролог Тамара Глоба советует посвятить это время семье и дому. В середине лета мы особенно остро ощутим привязанность к близким и захотим встретиться с родственниками, которых не видели много лет, или посетить места, где прошли наши детство и юность. Не стоит сдерживать это желание, ведь многих знаков зодиака в пути ждет большой успех. Рассказываем, кого именно.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Для Овнов июль — месяц, когда записная книжка с контактами превратится в золотую жилу. Новые друзья буквально обрушат вам на голову кучу интересных возможностей. Приготовьтесь проводить много времени с теми, кого любите, — романтика так и витает в воздухе!

Творчество будет бить ключом, а в работе откроются такие горизонты, что вам захочется срочно завести новый блокнот для гениальных идей. Во всех начинаниях представителей знака поддержат любящие люди, особенно когда дело дойдет до заработков.

— Начиная со второй недели месяца откроется важный период, который дает шансы для работы, поездок, путешествий и интересных встреч. Знакомства буквально обновят ваши знания, а также ваш взгляд на сферу искусства, творчества и личные отношения, — рассказала Тамара Глоба.

Весь месяц вас ждут перемены на работе — старые дела потребуют нового подхода, так что будьте готовы к творческим экспериментам. И да, не забудьте про здоровье и домашние дела — долг зовет, а пыль сама себя не вытрет.

2

Телец

Июль принесет Тельцам большие перемены в личных делах. Вы по-новому оцените свою любовь и свои пристрастия. В начале месяца сосредоточьтесь на творческих проектах и личных вопросах. Избавляйтесь от всего, что «приелось», но если дело касается отношений, которые вам дороги, берегите их, просто вдохните в них новую жизнь с помощью романтических ужинов или поездок.

— Начиная со второй недели месяца у Тельца откроется период возможностей, связанных с заработками. Это время, которое принесет вам и интеллектуальные проекты, время возможностей и на телевидении, и в проектах, связанных с интернетом, а также с цифровыми платформами, — предупреждает астролог.

Июль — подходящее время для того, чтобы заняться спортом и своим здоровьем. В течение месяца вас также ждут новые знакомства, но в первых числах июля будьте осторожны с незнакомцами — не давайте себя обмануть мошенникам.

3

Близнецы

В июле Близнецы будут особенно скрупулезны в вопросах денег. Все планы, что вы вынашивали с прошлого года, наконец-то начнут реализовываться, и здесь будет важно грамотно распределить на всё время и финансы.

Домашние дела закипят: займетесь ремонтом, возможно, даже решитесь на кардинальную перестановку.

— В начале месяца берегите любимых и свои отношения с ними, возможно, за вашей спиной кто-то строит козни. Также будьте очень осторожны с женщинами и с теми, кто якобы испытывает к вам симпатию, — рекомендует Тамара Глоба.

Начиная со второй недели и практически на весь месяц вас охватит желание быть совершенно другим человеком. Вкусы, идеи, планы — всё меняется, словно вы нажимаете кнопку перезагрузки. Переоценка ценностей коснется и отношений с родителями — им потребуется ваше внимание.

4

Рак

В июле многие задумки Раков наконец воплотятся в жизнь. Месяц вообще особенно удачен для заработка. Помощь в начинаниях придет от близких людей, возможно, именно ваша вторая половинка или родители подкинут вам идею для стартапа.

— Во второй половине месяца появится возможность, опираясь на старые планы, переоценить свои идеи. В личной жизни это время свободы, новых возможностей и подготовки к будущему, которое откроется со следующего месяца, — поделилась астролог.

Представители знака почувствуют, что их внутренний мир наполнился гармонией, а окружающие наконец заметили скрытые таланты. Используйте этот благоприятный период, чтобы разобраться в себе и приготовиться к новым свершениям.

5

Лев

Львы в июле окажутся в центре внимания, особенно их креативные идеи в работе. Знакомства принесут приятные бонусы вроде неожиданных доходов или осуществления заветных желаний. Поддержка друзей окажется бесценной, особенно после середины месяца.

— В первой декаде июля будьте внимательны с начальством. Может измениться руководство, которое потребует от вас исполнения той деятельности, которая, вполне возможно, вас не устраивает, — поделилась Тамара Глоба.

В июле астролог рекомендует избегать крупных долгов — начальная и финальная неделя таят наибольший риск финансовых приключений, которые вам совершенно ни к чему. Также помните главное правило успеха: любите близких не меньше, чем собственные гениальные замыслы, ведь ваша сила именно в людях вокруг вас.

6

Дева

В июле в жизни Дев всплывут прошлые нерешенные дела, которые нельзя будет оставить без внимания. Месяц в целом обещает быть суетным, Девы будут заняты бытом, здоровьем и личной жизнью.

— В начале месяца вы будете прекрасно себя чувствовать в дороге, поездки принесут вам неожиданное открытие, а друзья подарят важные возможности, — предупреждает астролог.

В конце июля будьте внимательны к здоровью близких и любимых. И приготовьтесь к флешбэкам: в течение месяца к вам могут вернуться не только незавершенные дела, но и прежние отношения. Люди, которых вы когда-то любили, напомнят о себе, так что будьте готовы к ностальгии.

7

Весы

В июле Весы полностью сосредоточатся на карьере. Работа потребует вдвое больше усилий, и для поддержания хороших отношений с начальством придется проявить себя в коллективе, даже если это не в вашем характере. В это же время за вашей спиной могут начаться неприятные разговоры — коллеги будут обсуждать вашу новую прическу или свежие фотографии из отпуска.

— Будьте очень внимательны к своему окружению. Вам припомнят старые проблемы или отношения, которые связаны с вашими делами. Возникнут трудности с противниками и конкурентами, особенно в третьей декаде месяца, — подмечает Тамара Глоба.

Вас ждет успех вдали от дома. Путешествия откроют новые горизонты: любовь, отношения и перспективы. Среди новых знакомых появятся люди, которые надолго останутся в вашей жизни и изменят взгляды на личное счастье.

8

Скорпион

Для Скорпионов июль — месяц великих путешествий. Именно вдали от дома вы почувствуете особый подъем сил и вдохновение. Дальние родственники или друзья из других городов окажутся вашими верными союзниками. После встречи с ними вы по-новому взглянете на свою жизнь, а возможно, всё дело будет в отпуске.

Стоит помнить, что начальство тоже не дремлет и постарается нагрузить вас делами, которые совсем не хочется выполнять. Будьте начеку в первую неделю июля — противники и партнеры захотят как-то повлиять на вас, и только от вас будет зависеть, удастся ли им это.

Личные отношения ждет встряска: внимательно следите за семейными вопросами, вдруг кто-то захочет влезть в ваше личное пространство? Пора расставлять четкие границы. Зато хорошие новости тоже будут: наконец удастся воплотить старые замыслы благодаря поддержке старых друзей, особенно мужчин.

9

Стрелец

Стрельцы, много времени в июле вы посвятите дальним проектам, отношениям с иностранцами и работе с людьми издалека. Возникнут новые контракты, которые принесут возможности заработков — ваши идеи могут воплотиться как вдали от дома, так и в родных краях.

Вашим детям понадобится помощь. Возможно, придется найти репетитора, помочь с поступлением или просто собраться всей семьей за обедом и обсудить планы на будущее.

— В июле в вашу жизнь ворвутся личные перемены. Дела, связанные с партнерами, могут и обеспокоить, и порадовать. У партнера возникнут новые интересы, и вы должны поддержать тех, кто вам дорог, — предрекает Тамара Глоба.

Если вы не в браке, астролог рекомендует заняться личной жизнью — она может быть нестабильной, но что-то интересное в нее точно войдет.

10

Козерог

В июле прежние идеи и планы Козерогов подвергнутся серьезному пересмотру, так что подумайте дважды перед поступлением в какое-нибудь учебное заведение или трудоустройством на новое место.

Тамара Глоба предупреждает: личная жизнь скоро изменится. Но не стоит специально искать спутника жизни. Живите обычной жизнью, общайтесь с разными людьми. Среди них обязательно найдется тот самый человек, который станет вашей судьбой.

Со второй недели ожидайте новый уровень ответственности на работе — похоже, руководство решило, что вы готовы ко всему, включая полет на Марс. Но главное событие месяца — поездки. В дороге вас ждет всё сразу: взлеты и падения, новый заработок, знакомства и встреча с забытыми приятелями. Держите паспорт под рукой и запасайтесь терпением — июль предстоит насыщенный и полный открытий.

11

Водолей

В июле Водолеям Тамара Глоба рекомендует больше общаться с близкими. Уделяйте внимание родным и питомцам — пусть ваша забота согреет их сердца. При этом не забывайте и о себе, особенно о своем здоровье.

Вся первая половина месяца пройдет под знаменем обязанностей и обязательств, зато рядом всегда будут поддержка и помощь близких. Вместе появятся и новые захватывающие планы, которые превратят вашу жизнь в настоящий квест.

— Июль — период, когда во многом вы настроены на семейные отношения и решение дел, связанных с партнером. Могут возникнуть споры, при которых важно беречь детей, — рассказала Тамара Глоба.

12

Рыбы

В июле Рыб порадуют дела детей. Займитесь их планами, помогайте и поддерживайте — результат вас не разочарует. Ждите много интересной интеллектуальной работы, которая заставит вас заниматься новыми проектами — в перспективе они обещают быть удачными.

В начале июля вас ждут перемены в семейной жизни, успешные поездки, новые возможности в литературе и публичном выступлении. Семейные отношения изменятся, возможно, за ужином придется освободить еще одно место для нового члена семьи.

— Начиная со второй недели вы займетесь вопросами, связанными с домом, дизайном и обустройством жилья, — уверена астролог.

Практически весь месяц будут трудности, связанные с конкурентами, особенно в начале третьей недели июля — готовьте свои лучшие аргументы.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тамара Глоба Гороскоп Июль Овен Телец Близнецы Лев Рак Девы Весы Стрелец Скорпион Козерог Водолей Рыбы
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