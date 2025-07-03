Трем знакам зодиака в июле повезет больше остальных: гороскоп от Тамары Глобы

Для Овнов июль — месяц, когда записная книжка с контактами превратится в золотую жилу. Новые друзья буквально обрушат вам на голову кучу интересных возможностей. Приготовьтесь проводить много времени с теми, кого любите, — романтика так и витает в воздухе!

Творчество будет бить ключом, а в работе откроются такие горизонты, что вам захочется срочно завести новый блокнот для гениальных идей. Во всех начинаниях представителей знака поддержат любящие люди, особенно когда дело дойдет до заработков.

— Начиная со второй недели месяца откроется важный период, который дает шансы для работы, поездок, путешествий и интересных встреч. Знакомства буквально обновят ваши знания, а также ваш взгляд на сферу искусства, творчества и личные отношения, — рассказала Тамара Глоба.

Весь месяц вас ждут перемены на работе — старые дела потребуют нового подхода, так что будьте готовы к творческим экспериментам. И да, не забудьте про здоровье и домашние дела — долг зовет, а пыль сама себя не вытрет.