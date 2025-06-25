Это будет глобальный скандал: что известно о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Безос и Санчес еще даже не начали отмечать свадьбу, а против торжества уже высказались сотни людей Источник: Lionel Hahn / Getty











Пока многие женщины только мечтают встретить своего миллиардера, Лорен Санчес взяла и сделала. Она охомутала одного из главных богатеев мира — Джеффа Безоса, заставила его развестись с женой, а со дня на день готовится выскочить за него замуж. Свадьба состоится в Венеции 27 июня, и торжество уже понаделало много шума — вплоть до того, что местные требуют его отменить. Кажется, главная свадьба столетия грозится стать еще и самой скандальной.

Как познакомились Лорен Санчес и Джефф Безос

Журналистка Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос не первый год вместе. Познакомились они в 2016 году на премьере фильма «Манчестер у моря» (18+), и одним обменом взглядами дело не ограничилось. Оба они на тот момент были в законных браках, но клятвы в вечной любви, данные супругам, оказались бессильны перед порывом страсти.

В 2019 году Безос и Санчес развелись со своими супругами и объявили себя парой. Но для общественности история приняла не романтический, а скандальный окрас. Издание The National Enquirer опубликовало интимную переписку, которую влюбленные вели еще на заре своего знакомства. Издание хотело вытрясти с миллиардера деньги, грозясь опубликовать самые темные стороны его личной жизни, но Безос решил, что стыдиться ему нечего, а деньги терять не хочется, — взял, да и выступил с заявлением, где рассказал и о своих похождениях, и об угрозах со стороны издателя.

Безос показал яркий пример всем, кого шантажируют, — просто не стесняйся сказать правду Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2023 году Безос и Санчес были в отпуске во Франции, и там он сделал ей предложение, преподнеся 30-каратное кольцо с розовым бриллиантом, стоимость которого оценивается от 3 до 5 миллионов долларов.

Звездный девичник

Кольцо с огроменным бриллиантом — не единственный дорогой подарок, который 55-летняя невеста получила от своего 61-летнего жениха. На девичник миллиардер решил устроить для возлюбленной межгалактический сюрприз и отправил ее вместе с подругами в космос.

Компания миллиардера Blue Origin собрала первый женский экипаж, где находились Лорен Санчес, Кэти Перри и другие американские знаменитости. Так прошел первый день девичника Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Среди приглашенных звездных подруг были Ким Кардашьян, Кэти Перри, Ева Лонгория и Крис Дженнер.

Едва избавившись от скафандров, они укатили в Париж на вторую часть девичника. Во время двухдневного французского загула Санчес со товарищи веселилась в роскошном ресторане Lafayette's Paris, наслаждалась речной прогулкой по Сене, ночевала в фешенебельном отеле Cheval Blanc — в общем, ни в чем себе не отказывала.

Брачный договор

Свадьба миллиардера — событие, конечно, из ряда вон выходящее. А так как речь идет об огромном состоянии, то юристы Джеффа Безоса настояли на соблюдении всех формальностей.

Любовь любовью, а активы нужно защищать Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С предыдущей женой, Маккензи Скотт, у бизнесмена не было брачного договора. Зато была 25-летняя брачная история и четверо детей. После развода Безос отстегнул бывшей жене 4% от стоимости своих компаний, что в сумме составило 165,3 миллиарда долларов. Такой куш за одну ночь сделал Маккензи третьей богатейшей женщиной в мире.

Наученный горьким опытом, Безос стал умнее и на этот раз составил брачный договор, защищающий активы миллиардера, нажитые до нового брака. В документе так много тонкостей и нюансов, что его уже окрестили «бесконечным».

Источник: Городские медиа

Скандалы и перенос торжества

По данным Daily Mail, пара должна официально пожениться в Венеции 27 июня в церкви на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Его полностью закроют для посещения в этот день. Для церемонии Лорен Санчес выбрала платье Oscar de la Renta. С выбором ей помогала главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

За день до церемонии, 26 июня, состоится прием в монастыре Мадонна-дель-Орто. Третий день свадьбы, 29 июня, пройдет в особняке Палаццо. Ожидается пышная закрытая вечеринка. Все эксклюзивные отели и водные такси уже забронированы на эти даты. Гости начнут разъезжаться только после заключительной вечеринки.

Всего приглашение на церемонию получили около 250 гостей. Среди них звезды и успешные бизнесмены. Ожидается, что на торжество прибудут Ким Кардашьян, Кэти Перри, Ева Лонгория, Орландо Блум, Крис Дженнер, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Леонардо Ди Каприо и семья Дональда Трампа. Охранять их будут морские пехотинцы. И охрана им точно пригодится.

Свадьба века еще не началась, а уже вызвала бурную реакцию общественности. Протестующие требуют отменить торжество. Они считают, что такая свадьба — демонстрация острого неравенства в мире, символ чрезвычайного богатства и привилегий, вопиющей эксплуатации и наплевательского отношения к климату.

Активисты оклеили городские стены плакатами «Нет места для Безоса» и разместили баннеры на острове Венецианской лагуны Сан-Джорджо-Маджоре, где тоже будет проходить часть свадебных мероприятий.

Источник: ANDREA PATTARO / AFP / Getty











Они предлагают местным жителям нырять в каналы и мешать водному транспорту во время торжества.

Также протестующие требуют, чтобы Безос заплатил больше налогов перед своей роскошной свадьбой. Так, экоактивисты развернули на площади Сан-Марко гигантский баннер с изображением смеющегося миллиардера и словами: «Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете заплатить больше налогов».

Источник: STEFANO RELLANDINI / AFP / Getty











Организаторы свадьбы Безоса уже начали публично оправдываться, — мол, им изначально поручили свести к минимуму любые неудобства, приказали уважать жителей и учитывать интересы города. Именно из-за этого основной частью подрядчиков стали местные венецианские компании. Также сообщается, что Безос и Санчес заранее сделали пожертвования в благотворительные организации и попросили гостей не дарить ничего на свадьбу, а вместо этого сделать пожертвования в местные благотворительные организации. Гости же в подарок получат памятные подарки из муранского стекла местных мастеров и десерты из семейной кондитерской Rosa Salva.