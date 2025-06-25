«Простите нас, Владимир Меньшов»: почему зрители ополчились против сериала «Москва слезам не верит»

Да-да, Янковского и там и тут передают Источник: Wink.ru











Кажется, в мире российского кино снова запахло жареным, а точнее, ароматом свежего негодования! Не успели мы отойти от бесчисленных «переосмыслений» советской классики, как на горизонте замаячил новый титан, готовый перевернуть представление о старых добрых фильмах. Речь о сериале Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), который умудрился еще до выхода наделать столько шума, что, кажется, его будут обсуждать еще долго, возможно, даже дольше, чем смотреть.

О чем сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается»

По словам создателей, за громким названием стоит самостоятельное произведение без прямой привязки к советской классике Владимира Меньшова. Правда, при этом оно позиционируется как снятое по мотивам, и уже в трейлере местами это не мотивы, а мотивища.

Источник: Wink.ru

Режиссерами проекта выступили Жора Крыжовников, который в 2023 году наделал шума с сериалом «Слово пацана» (18+), и Ольга Долматовская, для которой это будет дебют.

Сюжет, как и в оригинале, развернется в двух временных точках. Только в новой версии это будут 2000-е и 2020-е. В центре внимания история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в белокаменную в поисках любви и счастья.

Источник: Wink.ru











Главная героиня Ксения прибывает в столицу из маленького города с пятилетним ребенком, полная надежд на лучшую жизнь. И это притом что у нее нет ни денег, ни связей, зато есть муж-абьюзер, оставшийся дома.

Сразу стоит отметить главное различие с фильмом Меньшова — новая картина снята в жанре мюзикл. Так что морально стоит быть готовым к тому, что героини могут внезапно пуститься в пляс и о разбитом сердце рассказать в стихах и под музыку.

Источник: Wink.ru











В актерском составе все знакомые лица, многие из которых когда-то как раз прославил Крыжовников: Иван Янковский, Слава Копейкин, Андрей Максимов, Рузиль Минекаев. Трех молодых подруг сыграют Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова, а повзрослевших — Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.

Источник: Wink.ru











Съемки сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» стартовали в августе 2024 года, и создатели обещают, что восемь серий первого сезона появятся в Сети уже до конца 2025 года.

«Это преступление против зрителей»

Когда стало известно о проекте с таким названием, многие киноделы старой школы оказались не в восторге даже от одной мысли о переосмыслении советской классики, которая, на минуточку, в 1981 года даже «Оскар» получила. Дочь Владимира Меньшова высказалась с особой горячностью.

— К ремейкам отношусь очень плохо. К происходящему с фильмом Жоры Крыжовникова отношусь настороженно. У меня была единственная просьба — не называть этот сериал «Москва слезам не верит». Но, по-моему, они его так и назовут. Хотя они всячески делают вид, что очень вежливы, раскланиваются и так далее, но на самом деле руководствуются абсолютно циничными коммерческими интересами, — высказалась Юлия Меньшова, когда появились первые новости о сериале.

Источник: Wink.ru











Схожие взгляды на новую картинку и у Раисы Рязановой, которая сыграла Тосю в фильме 1979 года.

— Много чего пересняли, даже до фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+) добрались с Андреем Мягковым. И что получилось? Смотрят? Вспоминают? Нет. И эту картину, если она, не дай бог, выйдет, будут сравнивать, и не в пользу новой, поверьте мне. Это преступление против зрителей. Как они этого не понимают, даже не режиссер, а те, кто это разрешает? — задается вопросом актриса.

«Очередной одноразовый выхлоп»

После выхода трейлера и первых кадров зрители поддержали негодование актрисы, и кто-то готов уже сейчас бойкотировать картину, а кто-то всё же планирует посмотреть, но с большим предубеждением.

Источник: Wink.ru











— Своей фантазии нет, вот и стараются делать деньги на том, что раньше было гениально сделано, — пишет один из поклонников старой версии фильма.

— Простите нас, Владимир Меньшов, за то, что не можем противостоять, — извиняются фанаты советской классики.

— Очередной одноразовый выхлоп от Крыжовникова, — поставили диагноз сериалу в комментариях.

— А Кологривого чего не позвали? — задаются вопросом зрители.

— Заранее понятно, какой низкосортный треш выйдет. Наподобие жуткого ремейка «Кавказской пленницы» (12+), в очередной раз пробьют дно…

— Опять с этим талантливым внучком кино. Зачем? За что? Гайдая фильмы уже осквернили, теперь пошли пачкать дальше советский кинематограф, — досталось в комментариях и Ивану Янковскому.