Доверилась интуиции: ярославна решила сыграть в лотерею необычным для себя способом. Результат

Сколько денег можно выиграть в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наступила пятнадцатая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. Мы продолжаем покупать билеты от «Столото» и «Национальной лотереи» в надежде выиграть миллион или хотя бы отбить то, что уже было потрачено за это время.

В этот раз снова покупали билеты через приложение. Журналистка 76.RU Алина Шибаева, ведущая эксперимент, в этот раз решила довериться интуиции и везде использовала свои любимые числа.

На сайте «Столото» она приобрела билет «КЕНО». Там нужно было выбрать номер столбца, где выпадет больше всего выигрышных чисел. Интуиция подсказывала, что нужно выбрать цифру 8. Но подсознание обмануло, выигрыш мы не получили. Итог — минус 100 рублей за покупку билета.

В приложении «Национальной лотереи» выбор пал на «4 х 4», где нужно было выбрать любой понравившийся билет. Здесь рука легла на тот, где любимых чисел журналистки было больше. Цель игры — собрать определенные комбинации. Чем больше выигрышных чисел совпало с отмеченными на билете, тем больше приз.

Но и здесь интуиция подвела, рука легла не на тот билет. И опять никакого суперприза — только минус сто рублей за покупку.

Пятнадцатая неделя завершилась с итогом в минус 200 рублей. За всё время эксперимента редакция 76.RU потратила на билеты 4530 рублей. А выиграть удалось 500 рублей. Итог — минус 4030 рублей.