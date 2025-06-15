«Из Еревана в Рим билет стоил 3500 рублей». Путешественник раскрыл схему, по которой можно с легкостью слетать в Европу

Насладиться красотами Италии можно уже этим летом. Главное — чтобы у вас были на это деньги Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Не знаете, куда поехать в отпуск в этом году? А вот екатеринбуржец Алексей таким вопросом не задается — уже восемь лет он летает отдыхать в Европу и никакие ограничения ему не помеха.

В авторской колонке для E1.RU путешественник объяснил, как в 2025 году можно получить шенгенскую визу и на что стоит обратить внимание при планировании путешествия в страны Евросоюза. Далее — рассказ от первого лица.

Как получить визу в Европу

Я летаю в Европу с 2017 года и взял перерыв только на время пандемии. Это лучший отдых для меня. По ценам сопоставимо с Турцией и Египтом, иногда и дешевле, а впечатлений гораздо больше.

Раньше я сам оформлял визы. Звонил в центр, приносил все документы и сдавал их к назначенному времени. Сейчас у меня нет ни времени, ни желания заниматься этим самостоятельно.

Я обращаюсь в агентство, они помогают правильно заполнить анкету, собрать всё необходимое и подгадать момент, когда можно подать пакет документов. Работа не бей лежачего. Всё это можно сделать самостоятельно, если есть время.

Услуги агентств по оформлению виз варьируются от 7 до 13 тысяч рублей в зависимости от страны. В визовом центре также взимается сервисный сбор, который составляет около 90 долларов. Но, чтобы получить визу в любую страну Шенгенской зоны, нужно подтвердить наличие денежных средств на банковском счете — хотя бы 400 тысяч рублей . Это обязательное требование для всех стран.

Также необходимо предоставить копии документов, подтверждающих владение недвижимостью, автомобилем, наличие детей, справку с работы и гарантии того, что человек вернется. Стандартный пакет документов включает:

справку с работы;

выписку из банка о наличии денежных средств;

копии документов о наличии недвижимости;

ПТС на автомобиль;

свидетельства о рождении детей;

билеты на самолет;

бронь отелей;

анкету на визу.

Как посмотреть сразу несколько стран

Каждая страна и город по-своему интересны. Лазурное побережье Франции привлекает своими милыми деревушками, особенно Ментона. Там еще и море. Италия — это историческое наследие. Сардиния славится изумрудным морем и длинными пляжами. Австрия напоминает нарядный тортик. Германия привлекает природой, горами и замками. Венгрия — термальные источники, руин-пабы и веселье. Испания — Сальвадор Дали и многое другое.

Для меня одна из лучших стран — это Италия. Здесь есть всё: доступные цены, разнообразие, море, богатая история и невероятная красота. Рим особенно впечатляет своей концентрацией красоты. Море чистое, а пляжи — это, конечно, Сардиния. Еще я жил в маленькой деревушке Сан Теодоро. Там абсолютная тишина, спокойствие и прекрасные пляжи.

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Прошлой осенью мы три дня провели в Венеции, а затем на неделю улетели на Сардинию. Потом были в Милане. Еще на сутки заехали в Будапешт (у нас была долгая пересадка). Потом вернулись домой. Можно путешествовать так.

Для больших городов достаточно трех дней. Потом можно совершать однодневные поездки в соседние города. За 10 дней можно посетить еще 7–8 городов. Единственный минус — в Риме много туристов. В других городах спокойнее.

Сколько всё это стоит

В марте я ездил во Флоренцию. Из Еревана в Рим билет стоил 3500 рублей, обратно столько же. Дороже всего вылетать из России. Из Рима во Флоренцию можно добраться на поезде за 24 евро, но дорога займет 4 часа. Можно поехать на скоростном поезде, который идет час двадцать, но стоит 45 евро. Перелеты внутри Шенгенской зоны тоже недорогие.

Италия — страна с доступными ценами, примерно как у нас в России, но может быть и дешевле в зависимости от города. Продукты высокого качества: паста, сыры и овощи очень вкусные. Например, шарик бурраты стоит около 250 рублей, у нас же — 400–500 рублей. Здесь много местных производителей.

Пармезан, который у нас выдают за настоящий, на самом деле не идет ни в какое сравнение с итальянским. Это просто резина. Алексей путешественник

Обычно я выбираю отели с завтраком, чтобы была собственная ванная комната, хорошая транспортная доступность и продуктовые магазины поблизости. Предпочитаю отели 2–4 звезды. Конечно, это не «звезды» в турецком понимании, но там ты только спишь. Цена за двоих с завтраком на 6–8 ночей — примерно от 38 до 45 тысяч рублей. Переплачивать больше смысла нет.

На развлечения и досуг в сутки на человека нужно рассчитывать примерно 50–100 евро. Это включает проезд, посещение музеев и питание. Но это с запасом.

Средний чек в ресторанах в туристических местах — около 20–25 евро на человека. В него входят горячее, салат, вода, кофе. Порции огромные, можно спокойно пообедать, например, пастой и чашкой капучино. В нетуристических местах, конечно, дешевле.

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Куда всё-таки проще слетать в Европу: мнение эксперта

Отдых в Европе теперь доступен не каждому. Это подтверждает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его оценке, с 2022 года количество путешественников из России по странам ЕС сократилось примерно на 95%.

«В ряд стран мы не можем попасть, даже имея шенгенскую визу. Это относится к странам Прибалтики, Польши и, что особенно грустно, Чехии, с которой нас традиционно связывали добрые отношения в сфере туризма. Для посещения других стран необходима шенгенская виза. Чтобы получить ее, можно воспользоваться услугами визового центра в Екатеринбурге либо направить документы в консульства, базирующиеся на территории Москвы», — объяснил эксперт.

Правила не изменились кардинально, но появились некоторые нюансы, уточняет наш собеседник. Сейчас нет упрощенного визового режима между ЕС и Россией, поэтому срок рассмотрения заявок и количество необходимых документов увеличились. Полный перечень требований можно узнать в визовом центре или консульстве. На практике ситуация такова: визы выдаются медленно и неохотно, много отказов. Это тоже отпугивает желающих.

«Исключение составляют две страны на европейском континенте: это Венгрия и Сербия. Там хорошее отношение к российским туристам, их ждут в ряде отелей. Фактически Венгрия стала для многих заменой чешских и немецких курортов: архитектура, музейная жизнь. Там есть радиально удобные экскурсии в Австрию, Вену, Словакию. Туда и направился туристский поток, который по-прежнему сохраняется», — добавил Михаил Мальцев.

И вот я сам в мае был в Италии и Испании. То есть туристы туда по-прежнему ездят, но это количество совершенно несопоставимо с тем, которое было в период до ковида. Михаил Мальцев президент Уральской ассоциации туризма

Любителям европейской природы Михаил Мальцев рекомендует Словакию и Венгрию. Если же турист интересуется музейной жизнью региона, то ему стоит поехать в Вену. Этот город удобно расположен, до него легко добраться на такси, поезде или автобусе.