Житель Ярославской области выиграл 38 миллионов рублей: как ему это удалось

Ярославец выиграл 38 рублей в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Житель Ярославской области выиграл 38 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото». Счастливчик получил суперприз в лотерее «Все или ничего», розыгрыш которой состоялся 5 июня.

«Суперприз лотереи можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник из Ярославской области купил билет за 350 рублей в мобильном приложении „Столото“, угадал все числа и стал миллионером. Помимо суперприза в лотерее четыре категории выигрышей. Сумма выигрыша также зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал или не угадал участник», — рассказали в «Столото».

Известно, что победитель пока не обратился за выигрышем. У него для этого есть 3,5 года.

В компании также отметили, что удачный билет победитель купил в мобильном приложении «Столото».

Напомним, редакция 76.RU проводит лотерейный эксперимент. Каждую неделю мы покупаем минимум два билета, чтобы проверить, удастся ли выиграть деньги. Пока результаты, мягко говоря, неутешительные. За тринадцать недель мы потратили на билеты 4130 рублей. А выиграть удалось 500 рублей. Итог — минус 3630 рублей.