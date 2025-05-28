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Развлечения Покусились на святое. ТНТ попал в скандал из-за пародии на Чебурашку — что происходит

Покусились на святое. ТНТ попал в скандал из-за пародии на Чебурашку — что происходит

Тина Канделаки оправдалась за гибрид советского персонажа с модной подростковой игрушкой

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Чебубу не будет в новогоднем фильме | Источник: ТНТЧебубу не будет в новогоднем фильме | Источник: ТНТ

Чебубу не будет в новогоднем фильме

Источник:

ТНТ

Телеканал ТНТ заменит персонажа Чебубу из своего нового фильма на обычного Чебурашку либо вырежет персонажа из кино вовсе. Об этом сообщила Тина Канделаки, директор ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-медиа», в своем Telegram-канале. Наши коллеги из MSK1.RU разобрались, о чём речь и в чём конфликт.

Что случилось

Ранее Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что ТНТ готовит новогодний фильм «Чебубу и другие приключения Шурика». По сюжету главный герой должен был путешествовать по советским фильмам и мемам в компании Чебубу — гибрида Чебурашки и нашумевшей корейской игрушки Лабубу.

Постер фильма, который должен выйти к этому Новому году | Источник: ТНТПостер фильма, который должен выйти к этому Новому году | Источник: ТНТ

Постер фильма, который должен выйти к этому Новому году

Источник:

ТНТ

К слову, помимо Чебубу, главного героя, Шурика, должен сопровождать король российской эстрады Филиппино-Киркорино.

Разговоры о Чебубу: в чём скандал

Чебубу задумывался как отсылка к вирусному тренду: Лабубу — популярная пушистая игрушка, спрос на которую резко вырос после того, как участница корейской группы BlackPink Лиса показалась с ней на публике. ТНТ решил адаптировать мем, соединив его с образом Чебурашки.

Но, судя по заявлению Канделаки, «Союзмультфильм» — правообладатель образа Чебурашки — не одобрил такую интерпретацию.

«Вы [„Союзмультфильм“] — наши партнеры, наши друзья, ваше мнение для нас очень важно. Поэтому, конечно же, никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждем. Мы приняли тут же решение убрать Чебубу из нашего новогоднего фильма», — заявила Канделаки.

Стоит подчеркнуть, что официальных претензий от киностудии не поступало. Более того, несколько дней назад в Telegram-канале «Союзмультфильма» появился пост о героях киностудии в стиле Лабубу. Кажется, еще 23 мая они не были против адаптации Чебурашки под новый тренд.

«Устали от Лабубу? А как насчет ЧЕБУБУ?» — такой пост с картинкой ниже выложили в Telegram-канале «Союзмультфильма».

«Мы решили не отставать и выпустить свою версию! Встречайте&nbsp;— CHEBUBU и его друзья&nbsp;— Матрубу, Шарубу и Умкубу»,&nbsp;— написал «Союзмультфильм» под картинкой | Источник: «Союзмультфильм» / T.me«Мы решили не отставать и выпустить свою версию! Встречайте&nbsp;— CHEBUBU и его друзья&nbsp;— Матрубу, Шарубу и Умкубу»,&nbsp;— написал «Союзмультфильм» под картинкой | Источник: «Союзмультфильм» / T.me

«Мы решили не отставать и выпустить свою версию! Встречайте — CHEBUBU и его друзья — Матрубу, Шарубу и Умкубу», — написал «Союзмультфильм» под картинкой

Источник:

«Союзмультфильм» / T.me

«Мы вырезаем Чебубу!»

По словам Канделаки, у команды «еще достаточно времени, ресурсов, сил и потенциала», чтобы либо полностью переработать персонажа, либо исключить его из фильма.

«А еще лучше просто вырезать из фильма. Поэтому мы вырезаем из новогоднего фильма Чебубу. Не волнуйтесь, пожалуйста. Любим вас. Работаем вместе. Да здравствует Чебурашка, которого все вместе дружно ждем!» — заявила директор ТНТ.

Телеведущая и директор ТНТ заявила, что Чебубу «лучше вырезать»

Источник:

Тина Канделаки / T.me

Премьера проекта, который теперь, вероятно, будет переработан, изначально планировалась на 31 декабря. Останутся ли в нем отсылки к Лабубу и как изменятся сюжет и рекламная кампания, пока неизвестно.

Маркетинг или реальный скандал?

Некоторые наблюдатели предполагают, что история с Чебубу может быть частью агрессивного маркетинга ТНТ, который уже использовал подобные методы для продвижения проектов. Впрочем, официальных подтверждений этой версии нет, хотя минимум два обстоятельства могут служить ее доказательством: во-первых, «Союзмультфильм» не давал никаких негативно окрашенных комментариев по поводу проекта и образа Чебубу в нем, во-вторых, в соцсетях «Союзмультфильм» и сам поддержал тренд на Лабубу.

А что думаете вы?

Я думаю, что это просто маркетинговый ход
Руки прочь от Чебурашки! Почему он зубастый?
А мне нравится Чебубу

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Чебурашка Союзмультфильм Тина Канделаки ТНТ Фильм Новогодний фильм Кино Скандал Тренд
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