Даже с подсказкой вряд ли угадаете: что за предмет времен СССР изображен на фото?

В новом выпуске рубрики «Вечерняя викторина» подготовили для вас новое испытание. Правила все те же: нужно посмотреть на фото и угадать, как использовали этот предмет времен СССР в прошлом столетии.
Это приспособление раньше было не у всех, но часто его одалживали у друзей и приятелей, потому что в хозяйстве штуковина была более чем полезна. А теперь ее продают на сайте для публикации объявлений «Авито».
Что изображено на фото?
грелка для обуви;
кипятильник;
мини-утюжок для манжет.
Как использовали этот предмет?
На фото — погружной электрокипятильник. Конкретно эта модель была рассчитана на емкости малого объема. Например, на кружку воды. Его было удобно брать с собой в дорогу или на дачу. Из-за небольших размеров он занимал мало места, но человек всегда мог погреть себе воду, чтобы, например, выпить чашку чая.
Удалось отгадать?
Вы эксперт в знании советских атрибутов? Тогда попробуйте отгадать предмет из викторины нашего предыдущего выпуска. Далеко не все могут понять, что это за штуковина.
А что вы помните из литературных произведений? Мы собрали 10 вопросов из школьной программы, чтобы проверить, не стерлись ли у вас в памяти знания из всех романов, стихов и повестей. У вас получится не допустить ни одной ошибки?