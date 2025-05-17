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Развлечения Вечерняя викторина Даже с подсказкой вряд ли угадаете: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Даже с подсказкой вряд ли угадаете: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Это приспособление было в доме не у каждого

481
7 комментариев
На что похож этот необычный предмет времен СССР | Источник: Avito.ruНа что похож этот необычный предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

На что похож этот необычный предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

В новом выпуске рубрики «Вечерняя викторина» подготовили для вас новое испытание. Правила все те же: нужно посмотреть на фото и угадать, как использовали этот предмет времен СССР в прошлом столетии.

Это приспособление раньше было не у всех, но часто его одалживали у друзей и приятелей, потому что в хозяйстве штуковина была более чем полезна. А теперь ее продают на сайте для публикации объявлений «Авито».

Что изображено на фото?

  • грелка для обуви;

  • кипятильник;

  • мини-утюжок для манжет.

Как использовали этот предмет?

На фото — погружной электрокипятильник. Конкретно эта модель была рассчитана на емкости малого объема. Например, на кружку воды. Его было удобно брать с собой в дорогу или на дачу. Из-за небольших размеров он занимал мало места, но человек всегда мог погреть себе воду, чтобы, например, выпить чашку чая.

Удалось отгадать?

Да, я такой видел
Нет, не знал, для чего это

Вы эксперт в знании советских атрибутов? Тогда попробуйте отгадать предмет из викторины нашего предыдущего выпуска. Далеко не все могут понять, что это за штуковина.

А что вы помните из литературных произведений? Мы собрали 10 вопросов из школьной программы, чтобы проверить, не стерлись ли у вас в памяти знания из всех романов, стихов и повестей. У вас получится не допустить ни одной ошибки?

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
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Комментарии
7
281947982
2 минуты
Электрокипятильник
Гость
50 минут
Кипятильник всегда выглядит одинаково.Только раньше его делали в Союзе,а теперь в Китае.Идиот тоже тот же кипятильник тока в рф ии сделанный
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