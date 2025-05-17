Даже с подсказкой вряд ли угадаете: что за предмет времен СССР изображен на фото?

На что похож этот необычный предмет времен СССР Источник: Avito.ru











В новом выпуске рубрики «Вечерняя викторина» подготовили для вас новое испытание. Правила все те же: нужно посмотреть на фото и угадать, как использовали этот предмет времен СССР в прошлом столетии.

Это приспособление раньше было не у всех, но часто его одалживали у друзей и приятелей, потому что в хозяйстве штуковина была более чем полезна. А теперь ее продают на сайте для публикации объявлений «Авито».

Что изображено на фото?

грелка для обуви;

кипятильник;

мини-утюжок для манжет.

Как использовали этот предмет? Узнать На фото — погружной электрокипятильник. Конкретно эта модель была рассчитана на емкости малого объема. Например, на кружку воды. Его было удобно брать с собой в дорогу или на дачу. Из-за небольших размеров он занимал мало места, но человек всегда мог погреть себе воду, чтобы, например, выпить чашку чая.

Удалось отгадать? Да, я такой видел Нет, не знал, для чего это

Вы эксперт в знании советских атрибутов? Тогда попробуйте отгадать предмет из викторины нашего предыдущего выпуска. Далеко не все могут понять, что это за штуковина.