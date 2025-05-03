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Куда поехать, если в Анапу нельзя? Подборка незаезженных пляжей от местных жителей

Журналисты рассказали о своих тайных и любимых местах на Черном и Азовском морях

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Лучше всего отдыхать на море в сентябре | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЛучше всего отдыхать на море в сентябре | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Лучше всего отдыхать на море в сентябре

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Роспотребнадзор в апреле заявил, что курортного сезона в Анапе в этом году не будет. Там нельзя купаться и отдыхать на пляже. В список запрещенных зон частично попал и Темрюкский район. Подробнее об этом читайте в статье.

Недавно наши краснодарские коллеги из 93.RU рассказывали, когда лучше бронировать туры, а также общались с отельерами о ситуации в Анапе. На этот раз журналисты делятся самым сокровенным: своими любимыми пляжами Краснодарского края.

Село Прасковеевка (Геленджик), Черное море

Мелкая галька, мало людей и знаменитая скала Парус. Прасковеевка очень живописное и красивое место рядом с многолюдным Геленджиком. Если вам надоели толпы людей и грязное море в бухте, поезжайте туда. Это всего 30 километров или полчаса пути по серпантину из Геленджика.

Чем хорошо это место, помимо тишины и чистого моря? Пляж окружен скалами, усеянными деревьями. Там очень и очень зелено, чистейший воздух. Нет кучи торговцев, ларьков и громкой музыки.

Вдалеке видна скала Парус | Источник: Валерия Дульская / 93.RUВдалеке видна скала Парус | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Вдалеке видна скала Парус

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Голубицкая, Азовское море

Шикарный песчаный пляж. Тут береговая зона не так любима коммерцией, как на Черном море, поэтому нет сотен лежаков по 500 рублей, ларьков на каждом шагу и шумных зазывал. Для кого-то это минус, а для кого-то, наоборот, большой плюс. Можно спокойно гулять по побережью и не бояться, что на кого-то наступишь. А еще всегда найдешь, где расстелить свое покрывало.

Да, в последние годы в Азовском море стало больше медуз, но они в большинстве своем безобидные.

В Голубицкой можно снять большие беседки на берегу | Источник: Валерия Дульская / 93.RUВ Голубицкой можно снять большие беседки на берегу | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

В Голубицкой можно снять большие беседки на берегу

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Мы обычно с семьей останавливаемся на базе отдыха с небольшими домиками, своей столовой, бассейном и мангалами, а еще есть свой выход на пляж. Без преувеличения тебе нужно пройти всего 3 минуты, чтобы оказаться в море.

Станица Голубицкая небольшая и вряд ли подойдет для тех, кто любит шумный и продолжительный отдых, — да, пару заведений с караоке есть, но не в таком количестве, как в Геленджике или Сочи. Зато из развлечений есть грязевое озеро, долина лотосов и винодельня. Для детей — парк аттракционов и крокодиловая ферма.

Новороссийск, Черное море

Пройдите несколько сотен метров прямо от пляжа Алексино и не пожалеете&nbsp;— людей там практически не будет | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUПройдите несколько сотен метров прямо от пляжа Алексино и не пожалеете&nbsp;— людей там практически не будет | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Пройдите несколько сотен метров прямо от пляжа Алексино и не пожалеете — людей там практически не будет

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

Пляж «Алексино» — один из самых популярных, он расположен в южной части города. В отличие от других, он может похвастаться неплохой инфраструктурой: на территории есть большой ресторан с террасой, много раздевалок, есть туалет и душевые кабины (для пляжей Новороссийска это действительно редкость).

Если спуститься к воде, то можно удивиться количеству отдыхающих — обычно в самом начале пляжа свободных мест нет; однако стоит пройти примерно 200–300 метров по Суджукской косе, и вам откроется вид на пустой берег без отдыхающих, а вода там намного чище. В левой части берега есть лиман — окунаться в пресную воду нельзя, однако лучше всего любоваться закатом именно там. Еще один лайфхак: приходите утром, когда людей практически нет, и море будет кристально чистым. Но в ранние часы купаться лучше подальше от мыса Суджук, если не хотите плавать среди медуз.

Кабардинка, Черное море

Чистое море и красивый вид гарантированы | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUЧистое море и красивый вид гарантированы | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Чистое море и красивый вид гарантированы

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

Пляж «Сигнал» можно найти в нескольких километрах от центра села Кабардинка. Там обычно мало людей, чистое море и мелкая галька. Если хотите отдыхать совсем без людей, то пройдите немного влево — обычно туристы в ту сторону не идут.

Однако в воду стоит заходить аккуратнее: можно наткнуться на большие и острые валуны. Любителям поплавать на глубине это место не подойдет, потому что море достаточно мелкое. Придется идти довольно далеко, чтобы окунуться полностью. Из плюсов: можно увидеть много разных небольших рыбок, а медуз здесь практически нет.

Село Архипо-Осиповка (Геленджик), Черное море

На пляж ведет глубокая река Вулан, которая извивается подобно Амазонке. Можно приехать сюда с сапбордом и с причала № 115 отплыть в сторону моря. На пути — отличные виды зеленых холмов и, если повезет, небольшие суда, «пришвартованные» или севшие на мель у берега. Оттуда — прямо в море. Можно вдоль берега — к бухте Инал (заодно мимо нудистского пляжа…).

В Архипке удобно плавать на сапах | Источник: Максим Дмитриев / 93.RUВ Архипке удобно плавать на сапах | Источник: Максим Дмитриев / 93.RU

В Архипке удобно плавать на сапах

Источник:

Максим Дмитриев / 93.RU

Пляж «Красный Штурм» в Сочи

Это небольшой галечный пляж, расположенный в микрорайоне Малый Ахун, недалеко от Курортного проспекта на отрезке между Хостой и Мацестой. Пляж получил свое название по расположенному рядом санаторию «Красный Штурм», хотя сам пляж к санаторию не относится. Он изначально строился для другого санатория, который так и не был возведен. Пляж узкий, ширина полосы около пяти метров, покрыт мелкой круглой галькой. Туда можно подъехать на автомобиле практически к самому прибою. Добраться на общественном транспорте можно до остановки «Санаторий „Красный Штурм“», но автобусы останавливаются там только по требованию.

Это чистое, но аскетичное место для отдыха у моря, с минимальной инфраструктурой и узкой галечной полосой. Для комфортного отдыха здесь стоит подготовиться к самостоятельной организации досуга.

Напомним, ранее 93.RU рассказывали о топе худших пляжей Черноморского побережья.

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Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Анапа Черное море Сочи Новороссийск Геленджик Пляжи Лучшие пляжи Сочи
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