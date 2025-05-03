Куда поехать, если в Анапу нельзя? Подборка незаезженных пляжей от местных жителей

Роспотребнадзор в апреле заявил, что курортного сезона в Анапе в этом году не будет. Там нельзя купаться и отдыхать на пляже. В список запрещенных зон частично попал и Темрюкский район. Подробнее об этом читайте в статье.
Недавно наши краснодарские коллеги из 93.RU рассказывали, когда лучше бронировать туры, а также общались с отельерами о ситуации в Анапе. На этот раз журналисты делятся самым сокровенным: своими любимыми пляжами Краснодарского края.
Село Прасковеевка (Геленджик), Черное море
Мелкая галька, мало людей и знаменитая скала Парус. Прасковеевка очень живописное и красивое место рядом с многолюдным Геленджиком. Если вам надоели толпы людей и грязное море в бухте, поезжайте туда. Это всего 30 километров или полчаса пути по серпантину из Геленджика.
Чем хорошо это место, помимо тишины и чистого моря? Пляж окружен скалами, усеянными деревьями. Там очень и очень зелено, чистейший воздух. Нет кучи торговцев, ларьков и громкой музыки.
Голубицкая, Азовское море
Шикарный песчаный пляж. Тут береговая зона не так любима коммерцией, как на Черном море, поэтому нет сотен лежаков по 500 рублей, ларьков на каждом шагу и шумных зазывал. Для кого-то это минус, а для кого-то, наоборот, большой плюс. Можно спокойно гулять по побережью и не бояться, что на кого-то наступишь. А еще всегда найдешь, где расстелить свое покрывало.
Да, в последние годы в Азовском море стало больше медуз, но они в большинстве своем безобидные.
Мы обычно с семьей останавливаемся на базе отдыха с небольшими домиками, своей столовой, бассейном и мангалами, а еще есть свой выход на пляж. Без преувеличения тебе нужно пройти всего 3 минуты, чтобы оказаться в море.
Станица Голубицкая небольшая и вряд ли подойдет для тех, кто любит шумный и продолжительный отдых, — да, пару заведений с караоке есть, но не в таком количестве, как в Геленджике или Сочи. Зато из развлечений есть грязевое озеро, долина лотосов и винодельня. Для детей — парк аттракционов и крокодиловая ферма.
Новороссийск, Черное море
Пляж «Алексино» — один из самых популярных, он расположен в южной части города. В отличие от других, он может похвастаться неплохой инфраструктурой: на территории есть большой ресторан с террасой, много раздевалок, есть туалет и душевые кабины (для пляжей Новороссийска это действительно редкость).
Если спуститься к воде, то можно удивиться количеству отдыхающих — обычно в самом начале пляжа свободных мест нет; однако стоит пройти примерно 200–300 метров по Суджукской косе, и вам откроется вид на пустой берег без отдыхающих, а вода там намного чище. В левой части берега есть лиман — окунаться в пресную воду нельзя, однако лучше всего любоваться закатом именно там. Еще один лайфхак: приходите утром, когда людей практически нет, и море будет кристально чистым. Но в ранние часы купаться лучше подальше от мыса Суджук, если не хотите плавать среди медуз.
Кабардинка, Черное море
Пляж «Сигнал» можно найти в нескольких километрах от центра села Кабардинка. Там обычно мало людей, чистое море и мелкая галька. Если хотите отдыхать совсем без людей, то пройдите немного влево — обычно туристы в ту сторону не идут.
Однако в воду стоит заходить аккуратнее: можно наткнуться на большие и острые валуны. Любителям поплавать на глубине это место не подойдет, потому что море достаточно мелкое. Придется идти довольно далеко, чтобы окунуться полностью. Из плюсов: можно увидеть много разных небольших рыбок, а медуз здесь практически нет.
Село Архипо-Осиповка (Геленджик), Черное море
На пляж ведет глубокая река Вулан, которая извивается подобно Амазонке. Можно приехать сюда с сапбордом и с причала № 115 отплыть в сторону моря. На пути — отличные виды зеленых холмов и, если повезет, небольшие суда, «пришвартованные» или севшие на мель у берега. Оттуда — прямо в море. Можно вдоль берега — к бухте Инал (заодно мимо нудистского пляжа…).
Пляж «Красный Штурм» в Сочи
Это небольшой галечный пляж, расположенный в микрорайоне Малый Ахун, недалеко от Курортного проспекта на отрезке между Хостой и Мацестой. Пляж получил свое название по расположенному рядом санаторию «Красный Штурм», хотя сам пляж к санаторию не относится. Он изначально строился для другого санатория, который так и не был возведен. Пляж узкий, ширина полосы около пяти метров, покрыт мелкой круглой галькой. Туда можно подъехать на автомобиле практически к самому прибою. Добраться на общественном транспорте можно до остановки «Санаторий „Красный Штурм“», но автобусы останавливаются там только по требованию.
Это чистое, но аскетичное место для отдыха у моря, с минимальной инфраструктурой и узкой галечной полосой. Для комфортного отдыха здесь стоит подготовиться к самостоятельной организации досуга.
Напомним, ранее 93.RU рассказывали о топе худших пляжей Черноморского побережья.