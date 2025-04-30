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Развлечения Из-за матча «Локомотива» отменили музыкальный стадионный концерт

Из-за матча «Локомотива» отменили музыкальный стадионный концерт

В Уфе перенесли дискотеку звезд 90-х

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«Татушка» Лена Катина не ожидала такого от тренера «Салавата Юлаева» | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU«Татушка» Лена Катина не ожидала такого от тренера «Салавата Юлаева» | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

«Татушка» Лена Катина не ожидала такого от тренера «Салавата Юлаева»

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

На фоне подготовки к матчу «Салават-Юлаев» — «Локомотив» (6+) в Уфе перенесли концерт со звездами 90-х. Как сообщают наши коллеги из UFA1.RU, 30 апреля в «Уфа-арене» планировалось выступление групп «Тату», «Фактор 2» «Отпетые мошенники», «Плазма», «На-На», «Краски», «Игорёк», «Стрелки» и других артистов. Сейчас на афише указан новая дата.

«В связи с выходом команды „Салават Юлаев“ в 1/2 финала Кубка Гагарина и необходимостью проведения тренировок и матчей в указанный период, дата проведения концерта в Уфе переносится с 30 апреля на 4 октября 2025 года», — сообщили организаторы.

Дело в том, что «Уфа-арена» служит домашним стадионом хоккейному клубу «Салават Юлаев». Концерт планировался задолго до того, как команда вышла в полуфинал Кубка Гагарина.

Третий матч серии в Уфе проведет лишь 1 мая, однако для концерта необходимо переоборудовать ледовую площадку, что сейчас, как понятно, нецелесообразно.

Напомним, первые две игры прошли в Ярославле. Счет в серии 1:1. Ранее мы публиковали подробный обзор второго матча полуфинала (6+).

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Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Салават Юлаев Дискотека 90-х Уфа-Арена Локомотив
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