«Главные душнилы КХЛ»: уфимский эксперт разобрал игру «Локомотив» — «Салават Юлаев». Дерзкая колонка

Хоккейный эксперт разобрал второй матч (6+) серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» Источник: Варвара Киселева / 76.RU











29 апреля уфимский «Салават Юлаев» потерпел от «Локомотива» поражение 1:2 (6+), счет в серии 1:1.

Наши коллеги из UFA1.RU детально изучили, как команда Игоря Никитина превзошла подопечных Виктора Козлова в прессинге, движении и давлении на «пятак» и пропустила только автогол. Далее — разбор от хоккейного эксперта Азамата Шавлукова.

«СЮ» начал активнее, но постепенно стал упускать преимущество

Это довольно типичная картина для текущего плей-офф вопреки усталости и кадровым проблемам (хотя стало проще: вернулись Джошуа Ливо и Ярослав Цулыгин). Потому что если ты не разберешься сейчас, пока ты хоть сколько-нибудь свежий, дальше будет еще тяжелее.

После пяти минут «юлаевцы» перебрасывали 3-0, хоть и не создали ни в начале — ни вообще в периоде — особой остроты. Перебрасывали благодаря большинству: Максим Березкин заехал клюшкой по лицу Михаилу Науменкову (не сразу, но судьи заметили нарушение).

Большинство прошло кисло. Больше понравилась вторая спецбригада (в которой, кстати, вместо Цулыгина вышел Науменков), потому что в концовке они попытались добавить на «пятаке» после наброса.

Потому что с «Локомотивом» много моментов, по крайней мере, в гостях, не будет (xG 0,54 в первой игре, 0,92 во второй), надо выжимать максимум из того, что есть. А значит — если сразу большинство не пошло, лучше не мудрить, а играть проще и надежнее.

Последняя вспышка случилась на шестой минуте: после того, как Березкин и Александр Радулов нелепо столкнулись друг с другом в средней, первая тройка провела приличную атаку, но сразу же «Локомотив» ответил.

После этого «железнодорожники» стали еще больше давить и отнимать. Запомнился отрезок на восьмой минуте, когда уфимцы порядка секунд 15 пятиугольником гоняли шайбу по своей зоне, желая уйти из-под прессинга и более или менее прилично начать раскат.

Кстати, долгий раскат, который мне не нравился в первом матче, убрали и не возвращали до концовки третьего периода, когда уже более или менее владели шайбой и нужно было максимально аккуратно начать атаку.

Перед второй рекламой неточный пас Ярослава Цулыгина партнеру на свою синюю подарил сопернику лишнюю долю секунды. Они пошли в прессинг, который завершился фолом Сергея Варлова — задержал соперника рукой. Удалось справиться — даже Алалыкин собирался в атаку. Но все это опять же из терпеливой оперы — созидания почти не было.

«Локомотив» все-таки сыграл на прессинге и дальних бросках

Хозяева открыли счет на 15-й минуте — первый гол Даниила Тесанова в плей-офф 2025.

1:0 Тесанов Источник: КХЛ

Пара силовых, выигранная шайба после того, как Денис Ян попытался вывести по борту, быстрая доставка Александру Елесину на синюю, приехавший на «пятак» мимо Динара Хафизуллина Даниил Тесанов, мощный щелчок, пока Семен Вязовой не видит — составляющие первого гола, очень типичного для «паровозов».

Ярославль продолжал душить. Шалунов забил вторую

Ярославцы в целом сохранили преимущество не только до конца периода, но и далее. Главное слово второго матча — давление. Другие: прессинг, отборы, перехваты.

«Локомотив» отлично готов физически, игроки видят друг друга, не глядя и здорово читают поле. Поэтому один или два прессингующих регулярно грамотно выдвигались на «юлаевца», владеющего шайбой: у них была подстраховка, они могли вернуться на позицию.

Во втором матче Игорь Никитин изменил сочетания, в частности, вернувшись к привычному варианту лидирующей тройки Радулов — Шалунов — Березкин. Хозяева сыграли быстрее, чем в первом матче и проявилось это не только в качестве атак вообще, но и в разрушении.

У «юлаевцев» 5 на 5 ухудшилось качество входа с контролем шайбы: было 21-14 в первой игре, 27-26 во второй. Это тоже результат давления, потому что оно оказывается не только в атаке, но и в средней зоне, и в своей. «Железнодорожники» сумели максимально проявить свои сильнейшие качества в этом аспекте.

Во втором матче они значительно лучше проводили атаки вторым темпом, особенно, во втором периоде, выигранном по числу входов с контролем 5 на 5 со счетом 16-1 против уфимских 5-8.

Это означает, что в 16 из 17 визитов с шайбой на крюке в чужую зону они сделали что-то полезное: забросили, бросили в створ, в каркас ворот (штанга на 33-й минуте), была обостряющая передача, проброс или удаление «СЮ». Так же сюда включены перехваты передач и отборы в зоне гостей.

Вдобавок к безумным показателям в отборе — еще и 24 блокшота, так что в итоге «СЮ» довел до ворот Даниила Исаева едва за четверть всех бросков Источник: Азамат Шавлуков

Огромное достижение — «Локомотив» смог пробиться на «пятак», нанеся оттуда 10 бросков по воротам, что еще не удавалось никому в Кубке Гагарина 2025. И это то, что они не смогли сделать в первом матче.

В текущем плей-офф «СЮ» выиграл 7 из 10 игр, в которых допустил по своим воротам не более 5 бросков из нижнего слота. Из оставшихся шести матчей победа лишь в двух.

Александр Жаровский — автор единственного уфимского броска с «пятака» Источник: КХЛ

Второй период снова был никаким. Не с одним-единственным броском по воротам, как в первой игре, но тоже максимально терпеливым. Но на сей раз команда Виктора Козлова дрогнула, а «Локо» в очередной раз победил в этом отрезке — у них шесть побед и семь ничей.

Формально СКА тоже крут во вторых периодах — три победы и три ничьи, но зато СКА в отпуске (вернее, по большей части в так называемой сборной «Россия-25»), а «Локомотив» снова выиграл как минимум девять матчей в плей-офф.

2:0 Шалунов Источник: КХЛ

В этом видео нет ни секунды уфимского контроля, потому что не было и скорости и, как следствие, опеки. Благодаря темпу хозяева снова совершили подъем и бросили, но на сей раз промахнулись, зато добили после отскока от борта.

Вскоре ситуация усугубилась нарушением численного состава. Если вам показалось, что в последнее время этот штраф «бело-зеленым» выписывают часто — вам не показалось. Шестеро выскакивали в пятой и седьмой встречах со «Спартаком» (6+), следовательно, за пять игр три меньшинства по такой дурацкой причине.

Штраф отбывал Денис Ян Источник: КХЛ

Сучков забил рикошетом от Береглазова

Автогол вернул в матч интригу, а «бело-зеленые» во втором подряд матче серии сумели отличиться на старте периода.

2:1 Сучков Источник: КХЛ

«Железнодорожники» хотели помешать пасу Владислава Ефремова на Егора Сучкова в средней, но не успели с перехватом. Тройка хорошо добавила ногами и после того, как Сучков прошел слева, на дальней штанге готов был замыкать Александр Черный, а позади мог щелкнуть в касание Ефремов.

Вышло даже лучше, чем планировали: Алексей Береглазов в попытке прервать передачу Сучкова срезал шайбу в собственные ворота. Даниил Исаев уже выставлял ловушку, видя намерения Черного, но он не ожидал автогола от собственного защитника.

В хоккее автоголы официально не существуют, поэтому шайба записана на Сучкова. Крайний четвертого звена таким образом оформил второй гол в Кубке Гагарина 2025: ранее отличился в третьей встрече против «Спартака» (6+).

У Ефремова стало 2+1 за последние четыре матча, у Цулыгина — 1+4 за пять.

«СЮ» добавил в темпе, но не сказать, что заиграл с инициативой. Вскоре подопечные Игоря Никитина снова стали агрессивны в средней, стали чаще вбрасывать, по меньшей мере отодвигая игру от своих ворот, а на 48-й минуте после трех подряд отборов в атаке провели неприятную позиционную атаку с завершением от Александра Полунина.

Да, на 49-й Данилу Алалыкину отлично выдали под бросок в центр зоны, но его бросок заблокировал Андрей Сергеев, а через пару минут у ярославцев получилась в атаке опасная передача от лицевого борта чуть ли не сквозь краску.

После второй рекламы в третьем периоде хозяева совершили второй за период перехват с броском по воротам. Следовательно, утверждение о том, что гости прямо-таки перетянули нить игры ошибочно, в лучшем случая игра более или менее выровнялась. Иначе как объяснить ровно семь минут без бросков по воротам Даниила Исаева в третьем периоде?

А во втором было 11:31 без БВ Источник: Азамат Шавлуков

Так вкратце прошли заключительные четыре минуты:

4 минуты до конца: вброс не получается, удалось войти с контролем, поднять и бросить (Науменков). Но Георгий Иванов выиграл у Петра Хохрякова вбрасывание на ярославской территории;

В третьем периоде 1-8 на «точке» в чужой зоне; за два матча выиграно лишь 32,07% вбрасываний Источник: Азамат Шавлуков

3 минуты: команды разменялись неудовлетворительными попытками пересечь синюю, офсайд Уфы, Байрон Фрэз выиграл у Саши Хмелевского вбрасывание перед синей зоной хозяев, «Локомотив» вбросил, но не закрепился;

2 минуты: «Салават» щепетильно начинает раскат, удается войти и выпустить Ливо в качестве шестого полевого, следует попадание в перекладину, «паровозы» выводят шайбу без проброса;

минута: никак не удается войти;

40 секунд: «Локомотив» мешает начать атаку прессингом;

30 секунд: аналогично;

20 секунд: Артем Пименов входит справа, ищет пасом налево Ефремова, но во время его паса на шайбу ложится Елесину. Суета на «пятаке», Радулов на кого-то кричит, Козлов берет тайм-аут;

9 секунд: Хмелевский выигрывает для гостей первое (!) за период вбрасывание в чужой зоне;

6 секунд: Денис Ян бросает в створ из правого круга.

В сухом остатке не так уж и много. В положении 6 на 5 бросок в створ от Яна, перекладина, еще бросок мимо и четыре блокшота «Локомотива».

Не так уж и мало, с другой стороны, но на сей раз реализация редких моментов была не такой лютой, как 27 апреля (6+). И даже если бы забили — было бы 2:2, а дальше снова смена ворот и снова давление от хозяев.

1-1 в серии после ярославских матчей это неплохой результат. Дома уфимцы играют активнее, чем в гостях. Возможно, лучше войдут в игровой ритм вернувшиеся Цулыгин и Ливо, быть может, сыграет Нэйтан Тодд, выведенный из списка травмированных еще до начала полуфинала.

«Салават» не должен терять контроль надолго и должен научиться справляться с давлением. «Локомотив» — главные душнилы КХЛ, а с их антропометрическими данными (самая высокая и тяжелая команда) и физической подготовленностью рассчитывать на быструю игру и сложные комбинации очень тяжело.

Надо быть бережливыми с шайбой. Если ярославцы поведут в счете и будут владеть инициативой — это уже нокдаун. Возможно, дома «юлаевцы» сделают упор на старт и постараются забросить как можно скорее и проще, а дальше — как можно меньше удаляться, как можно больше хотя бы отодвигать игру от своих ворот, если уж не удается оборонять «пятак».

Три звезды матча по версии UFA1.RU

Вязовой: пока главный в этой серии.

Сучков: организовал Береглазову автогол, четвертый в матче по максимальной скорости (32,98 км/ч).

Василевский: четыре блокшота, 16-й матч плей-офф с 4+ заблокированными бросками (из них семь — в текущем розыгрыше).

Статистика матча Источник: «Салават Юлаев»

Хайлайты встречи Источник: КХЛ

Следующие матчи пройдут на выезде в Уфе (6+) 1 и 3 мая. Затем 5 мая «Локомотив» вернется на домашнюю арену (6+).