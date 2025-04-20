В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай

Визуал игры заслуживает отдельного внимания — не только красиво, но и показывает природу Алтая Источник: скриншот из игры «Сердце Алтая»











Весной этого года в свет вышла игра «Сердце Алтая» (6+) — история о приключениях блогера Арины Демидовой. Героиня прибыла на Алтай с определенной целью, однако, чтобы добиться своего, ей придется разгадать загадки прошлого и погрузиться в культуру, мифы и быт местных жителей. Корреспондент NGS22.RU поиграла в игру и рассказала, чем ее увлекло «Сердце Алтая».

«Сердце Алтая» — это первая игра, посвященная Республике Алтай. Кстати, к ее созданию приложили руку энтузиасты со всей России. Главная героиня — московский блогер Арина Демидова, которая приехала на Алтай, чтобы продолжить дело своего отца-археолога, который в 90-е годы пытался разыскать здесь затерянный город.

Занимаясь расследованием, Арина параллельно собирает контент для своего блога — в объектив камеры попадают известные достопримечательности, сакральные места и дикие животные.

Исследование алтайских достопримечательностей — одно из главных занятий Арины Источник: скриншот из игры «Сердце Алтая»











Путь Арины начинается с природного парка «Тропа Сартакпая». Сам Сартакпай — это один из самых популярных героев в мифологии тюрков и монголов, который дал начало алтайским рекам. Здесь блогеру рассказывают, как добраться до турбазы, а также знакомят с местными правилами этикета и обычаями. Через диалоги с персонажами узнаешь о том, как не стоит себя вести и каких правил следует придерживаться.

«Алтай — это храм под открытым небом», — говорит один из персонажей игры, рассказывая о бережном отношении к природе. Такой «памятке туриста», по моему мнению, уделено даже больше времени, чем нужно, ведь это все-таки игра, а не дорогое пособие для путешественников.

Правилам поведения туристов посвящено несколько диалогов с сотрудницей парка Источник: скриншот из игры «Сердце Алтая»











Кстати, в некоторых диалогах не выдержана пауза между репликами персонажей, поэтому создается впечатление, что они перебивают друг друга.

По пути на турбазу Арине предлагают ознакомиться с курганами, петроглифами, а также оленными камнями. Всё это нужно разыскать и сфотографировать. Честно сказать, мне как человеку с топографическим кретинизмом несложно заблудиться даже в игре, однако это не очень напрягает. Разыскивать местные достопримечательности по извилистым тропам среди деревьев очень медитативно и умиротворяюще.

По пути на турбазу Арина как настоящая туристка фотографирует петроглифы и курганы Источник: скриншот из игры «Сердце Алтая»











Природа Алтая выглядит узнаваемо для тех, кто там бывал, и достаточно привлекательно для того, чтобы задуматься о поездке. Очень много зелени, полевых цветов, извилистых ручьев и красивейших водопадов. Не забыли и про местных животных: иногда героине встречаются дикие лошади, маралы, лисы, зайцы, медведи и снежные барсы.

Источник: скриншот из игры «Сердце Алтая»











Однако взаимодействия с животными не отлажены до конца. Медведицу с медвежатами по задумке следует опасаться, а вот когда на героиню несется огромный лось, то будто так и нужно.

Кстати, у героини есть плеер, так что, помимо звуков природы и музыки, которые уже звучат в игре, можно включить другие мелодии, которые также выполнены с национальным колоритом.

Всё это, как я уже сказала ранее, погружает тебя в атмосферу спокойствия и релакса. Задания не требуют серьезного напряжения, а будто, наоборот, расслабляют. При этом создатели действительно серьезно подошли к мифологической составляющей игры. Отдельно хочется выделить сцену с кайчы — сказителем алтайских преданий, которому подарил внешность и голос певец Добрыня Сатин.

Кайчы в лице Добрыни Сатина знакомит Арину с верованиями местного народа Источник: скриншот из игры «Сердце Алтая»











Да и в целом, проходя локацию за локацией, можно много узнать о том, как представляли себе мир древние алтайцы. Кроме того, на протяжении всей игры вы собираете карточки, в которых так же подробно расписана информация о мифологии и верованиях алтайцев.

Что с минусами? Иногда персонажи застревают в текстурах, но такие баги незначительны и быстро проходят. После обновления, которое подготовили разработчики, с Ариной перестали разговаривать другие персонажи, один из которых, кстати, даже начал двоиться. Пришлось начинать играть заново.

У гида Арины — Максима, за которого также нужно будет играть, появился брат-близнец Источник: скриншот из игры «Сердце Алтая»











Исследованием культуры Алтая занимался еще отец героини, который оставил ей множество подсказок Источник: скриншот из игры «Сердце Алтая»











Некоторые пользователи также жаловались на излишне чувствительную мышку, однако мне играть в этом плане было вполне комфортно. Интерфейс игры также достаточно простой и понятный.

В целом же достоинства игры, конечно, перевешивают недостатки. Музыка, яркая природа, алтайские легенды — всё это создает особый мир Алтая, в котором хочется побывать. Для тех, кто устал от экшена и хочет бродить по красивым локациям, разгадывать загадки и поискать артефакты, это хороший вариант. А если вы к тому же любите мифологию и историю, то тем более стоит поиграть.

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