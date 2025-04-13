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Развлечения обзор В первом полуфинале на шоу «Маска» выгнали Утку — кто оказался в костюме

В первом полуфинале на шоу «Маска» выгнали Утку — кто оказался в костюме

Артистка довела до слез Регину Тодоренко и расплакалась сама

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Члены жюри узнали артистку еще в первых выпусках, но долго сомневались | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годЧлены жюри узнали артистку еще в первых выпусках, но долго сомневались | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Члены жюри узнали артистку еще в первых выпусках, но долго сомневались

Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Всего два выпуска шоу «Маска» (12+) отделяет нас от момента, когда объявят имя победителя шестого сезона. В первом полуфинале правила голосования поменялись: теперь только члены жюри голосуют за самые слабые выступления и выбирают, какие три участника отправятся в номинацию на выбывание. В числе худших оказались Боксер, Страус и Утка.

В прошлом выпуске Регина Тодоренко подробно допросила Боксера о его внешности, и спустя неделю она составила портрет звезды, которая может скрываться под маской.

— Результат, что я получила, он не может не удивить, потому что лицо этого человека знают по всей стране. Крупный, губы пухлые, лопоухий, 41-й размер ноги — сейчас я покажу его портрет, — сказала Регина и достала карикатуру на Иосифа Пригожина.

Регина Тодоренко не стала скрывать, что в создании портрета ей помогла нейросеть | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годРегина Тодоренко не стала скрывать, что в создании портрета ей помогла нейросеть | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Регина Тодоренко не стала скрывать, что в создании портрета ей помогла нейросеть

Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

После того как Боксер спел песню Gnarls Barkley «Crazy», Регина Тодоренко отреклась от своего расследования и присоединились ко всем членам жюри, которые единогласно решили, что в костюме Жан Миллиметров.

— Мой дорогой человек, не могу сказать, что мы часто видимся и плотно общаемся, но все эти годы я восхищаюсь твоим невероятным, божественным вокалом, — начал свою речь с комплиментов Тимур Родригез. — Я помню, когда я только начал работать в Москве на радио и ставил диск группы, где ты пел, я думал: «Боже, если этот человек в какой-то момент не станет сольным артистом, это будет преступление».

Второй в номинацию попала Страус. Участница не изменяла себе и перед выступлением устроила небольшой перфоманс. Она вышла на сцену в роли многодетной матери с коляской и корзинками яиц, которые предложила членам жюри понянчить, пока она выступает.

— Мы сегодня гуляем. Хоть на улице и холодно, но яйца надо проветрить, — пошутила участница.

Отсылка к материнству натолкнула Валерию на мысль о российской актрисе Анне Хилькевич, которая недавно пришла на церемонию премии «Жара» с коляской. Чтобы проверить свою версию, Валерия задала участнице вопрос на французском, который отлично знает Анна. Ответ ее совсем не удовлетворил.

— Жаниман посижур. Тужур, бонжур, абажур, — невозмутимо произнесла Страусильда.

Самой последней в номинации оказалась Утка. Как и всегда, участница поэтично поприветствовала жюри и дала каждому гороскоп в стихах. Стас Костюшкин решил не отставать и подготовил ответ.

— Ты наша любовь, наша мечта. Ты наша леди, га-га-га, — с чувством произнес певец.

Еще более пылкие признания в любви Утка получила после того, как спела лирическую песню группы «Ночные снайперы» — «Секунду назад».

— Разорвали так… Очень тяжело говорить, когда звучит песня, в которой звучит так много боли и в которую вы вкладываете свою собственную наверняка. Как будто, когда любовь есть, ты в эти моменты страшно боишься, что она закончится. Это разносит вообще на куски, — с трудом подобрал слова Тимур Родригез.

Несмотря на положительные комментарии от судей, ни они, ни зрители не стали спасать Утку на финальном голосовании, и участнице пришлось снять маску. Перед этим члены жюри хором выкрикнули единую версию, что в костюме певица и поэтесса Ева Власова, и оказались правы.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годИсточник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Артистка не смогла сдержать слез. Она рассказала, как попала на шоу сразу же после операции на спину и, несмотря ни на что, выступала и ни капли не жалеет, что согласилась. Эти слова сильно задели Регину Тодоренко, которая расплакалась вместе с участницей.

— Я уверена, что всё, что ни делается, всё к лучшему. Все испытания нам даются по силам. Я плачу вместе с тобой, потому что мне очень сложно тебя отпускать, ты феноменальная артистка, — поддержала Власову Тодоренко.

Хотели, чтобы Утка выиграла в проекте?

Да, болел за нее с первого выпуска
Первые выпуски не обращал на нее внимания, но последние хотелось, чтобы она стала победительницей
Другие участники намного сильнее, болею за одного из них
Моего фаворита уже выгнали, больше ни за кого не болею
Не трачу время на просмотр шоу, а нервы — на то, чтобы переживать за незнакомых людей
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Маска Маска Телевидение Пение Шоу Отдых Филипп Киркоров Регина Тодоренко Стас Костюшкин Тимур Родригез
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Комментарии
1
Гость
1 час
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