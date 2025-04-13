В первом полуфинале на шоу «Маска» выгнали Утку — кто оказался в костюме

Члены жюри узнали артистку еще в первых выпусках, но долго сомневались Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Всего два выпуска шоу «Маска» (12+) отделяет нас от момента, когда объявят имя победителя шестого сезона. В первом полуфинале правила голосования поменялись: теперь только члены жюри голосуют за самые слабые выступления и выбирают, какие три участника отправятся в номинацию на выбывание. В числе худших оказались Боксер, Страус и Утка.

В прошлом выпуске Регина Тодоренко подробно допросила Боксера о его внешности, и спустя неделю она составила портрет звезды, которая может скрываться под маской.

— Результат, что я получила, он не может не удивить, потому что лицо этого человека знают по всей стране. Крупный, губы пухлые, лопоухий, 41-й размер ноги — сейчас я покажу его портрет, — сказала Регина и достала карикатуру на Иосифа Пригожина.

Регина Тодоренко не стала скрывать, что в создании портрета ей помогла нейросеть Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











После того как Боксер спел песню Gnarls Barkley «Crazy», Регина Тодоренко отреклась от своего расследования и присоединились ко всем членам жюри, которые единогласно решили, что в костюме Жан Миллиметров.

— Мой дорогой человек, не могу сказать, что мы часто видимся и плотно общаемся, но все эти годы я восхищаюсь твоим невероятным, божественным вокалом, — начал свою речь с комплиментов Тимур Родригез. — Я помню, когда я только начал работать в Москве на радио и ставил диск группы, где ты пел, я думал: «Боже, если этот человек в какой-то момент не станет сольным артистом, это будет преступление».

Второй в номинацию попала Страус. Участница не изменяла себе и перед выступлением устроила небольшой перфоманс. Она вышла на сцену в роли многодетной матери с коляской и корзинками яиц, которые предложила членам жюри понянчить, пока она выступает.

— Мы сегодня гуляем. Хоть на улице и холодно, но яйца надо проветрить, — пошутила участница.

Отсылка к материнству натолкнула Валерию на мысль о российской актрисе Анне Хилькевич, которая недавно пришла на церемонию премии «Жара» с коляской. Чтобы проверить свою версию, Валерия задала участнице вопрос на французском, который отлично знает Анна. Ответ ее совсем не удовлетворил.

— Жаниман посижур. Тужур, бонжур, абажур, — невозмутимо произнесла Страусильда.

Самой последней в номинации оказалась Утка. Как и всегда, участница поэтично поприветствовала жюри и дала каждому гороскоп в стихах. Стас Костюшкин решил не отставать и подготовил ответ.

— Ты наша любовь, наша мечта. Ты наша леди, га-га-га, — с чувством произнес певец.

Еще более пылкие признания в любви Утка получила после того, как спела лирическую песню группы «Ночные снайперы» — «Секунду назад».

— Разорвали так… Очень тяжело говорить, когда звучит песня, в которой звучит так много боли и в которую вы вкладываете свою собственную наверняка. Как будто, когда любовь есть, ты в эти моменты страшно боишься, что она закончится. Это разносит вообще на куски, — с трудом подобрал слова Тимур Родригез.

Несмотря на положительные комментарии от судей, ни они, ни зрители не стали спасать Утку на финальном голосовании, и участнице пришлось снять маску. Перед этим члены жюри хором выкрикнули единую версию, что в костюме певица и поэтесса Ева Власова, и оказались правы.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Артистка не смогла сдержать слез. Она рассказала, как попала на шоу сразу же после операции на спину и, несмотря ни на что, выступала и ни капли не жалеет, что согласилась. Эти слова сильно задели Регину Тодоренко, которая расплакалась вместе с участницей.

— Я уверена, что всё, что ни делается, всё к лучшему. Все испытания нам даются по силам. Я плачу вместе с тобой, потому что мне очень сложно тебя отпускать, ты феноменальная артистка, — поддержала Власову Тодоренко.