«Такого в истории человечества не было»: астрологи раскрыли, что нас ждет в 2025 году

Насколько благополучно пройдет ваш год, зависит только от вас Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











«Год кармических развилок» — именно так назвали 2025-й астрологи и провидцы. Наступает время наслаждаться наградой за свои труды и хорошие поступки или расплачиваться за всё плохое, что сделал. Астролог Татьяна Борщ и провидец Григорий Кваша считают, что 2025 года не стоит бояться, и рассказали, чего ждать от него и как позаботиться о себе уже этой весной.

Кто такая Татьяна Борщ

Татьяна занимается астрологией больше 30 лет. Направления, по которым она работает, — прогнозная социально-политическая сфера и психологическая астрология. К ней за советами обращаются звезды шоу-бизнеса: Анна Семенович, Ольга Габо, Татьяна Навка и другие.

Источник: Татьяна Борщ / Vk.com











Татьяна — автор множества книг по астрологии и создатель документальных фильмов об ученых, политических деятелях и астрологах.

Кто такой Григорий Кваша

Григорий Кваша — российский ученый, астролог и член Российской академии естественных наук. Автор ритмологической системы «Структурный гороскоп». Согласно ей, судьбу человека и его жизненный путь можно рассчитать исходя из годового знака, под которым он родился.

Источник: кадр из программы «Прямой эфир» (16+), «Россия 1», 2025 год











Историк-математик занимается расчетом будущего отдельных государств, основываясь на исторических циклах. Особое его внимание привлекают судьбы России, Америки и Европы.

Какие перемены грядут в 2025 году

Татьяна Борщ уверена, что 2025 год пройдет под девизом «что посеешь, то и пожнешь». Многие процессы в мире будут проходить по принципу кармы: за хорошее ты получишь хорошее, за плохое — плохое.

— Сатурн меняет свою позицию, а высшие планеты, как мы знаем, управляют очень большими периодами, в течение которых меняется абсолютно всё, — уверена Татьяна. — Будут происходить действительно огромные сдвиги в мировоззрении людей, в климате и в политических системах.

В течение года многие страны ждут глобальные катаклизмы, которые будут связаны с таянием ледников и пробуждением вулканов. Астролог уверена, что для России это будет время, когда она сможет выполнить свою главную миссию на год, гуманитарную, и поможет тем, кто оказался в беде.

— Плутон входит в Водолея. Что такое Водолей? Это свобода, равенство, братство в лучшем смысле этих слов. Россия будет тем государством, которое первое воплотит это в жизнь, — считает астролог.

Григорий Кваша поддерживает слова Татьяны, но отмечает, что в 2025 году помощь может обернуться и неприятными последствиями.

— Россия к концу 2025 года фактически останется единственной сверхдержавой на Земле, и она столкнется с очень большими вызовами. Проблема миграции. Это одна из страшнейших проблем человечества, — предсказывает ученый.

Статус «единственной сверхдержавы» поможет России создать дружественный союз с Китаем и Индией, а также начать сотрудничать даже с теми странами, которые раньше были категорически против. Среди них астрологи называют Латвию, Литву и Эстонию. Кваша уверен, что в 2025 году Россия сможет навести порядок в мировых финансах, а также создать глобальный мир на многие годы.

— За пределами двадцать пятого года войн больше не будет вообще. Наступит уникальная эра, такой в истории человечества не было, когда вообще исчезнет война, то есть исчезнут причины для войн, — делится прогнозами Кваша.

Чего ждать весной 2025 года

Первые перемены, которые затронут многих из нас, начнутся уже в ближайшие дни. В 2025 году будет два затмения: первое — 29 марта, а второе — только 21 сентября. Татьяна Борщ советует пережить эти периоды спокойно и объясняет, что затмения лишь помогают событиям случиться и важно во время них планировать, но еще не предпринимать решительных действий.

— Я бы очень всем рекомендовала, если вы хотите сделать что-то глобальное, вы можете начать планировать это весной, но начинать делать стоит только во второй половине апреля, в мае или ближе к лету, — советует астролог.

Если в вашей семье есть какие-то недосказанности, всё это тоже всплывет весной. Татьяна Борщ считает, что не нужно воспринимать все вскрывшиеся проблемы в штыки, а сесть за стол переговоров и прийти к общему решению.

— В этот период очень многие люди становятся более смелыми, более эмоциональными, они начинают заявлять о том, что их действительно волнует. Очень возможны какие-то недоразумения в семьях. Но они, на мой взгляд, имеют такую позитивную, конечную природу. Потому что, когда известны позиции сторон, есть о чем разговаривать. А когда люди умалчивают о проблемах, это гораздо хуже, — резюмирует астролог.