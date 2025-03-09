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Развлечения обзор «Я должен был уйти сегодня»: кто оказался в костюме Цыпленка на шоу «Маска»

«Я должен был уйти сегодня»: кто оказался в костюме Цыпленка на шоу «Маска»

Артист попал в номинацию второй раз подряд, и жюри больше не стало его спасать

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4 комментария
Артист так часто перевоплощался, что никто не смог узнать его реальный голос | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годАртист так часто перевоплощался, что никто не смог узнать его реальный голос | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Артист так часто перевоплощался, что никто не смог узнать его реальный голос

Источник:

«Какое же восьмое марта без сюрпризов?» — подумали создатели шоу «Маска» (12+) и в пятом выпуске сделали полностью женский состав жюри (ну почти). Вместо Стаса Костюшкина и Тимура Родригеза в судейские кресла с Валерией и Региной Тодоренко сели певица Севиль и ведущая Марина Кравец. Председателя менять не стали, и Филипп Киркоров оказался единственным мужчиной в окружении дам. Король эстрады и не рад был такому исходу, когда в финале выпуска именно ему пришлось решать, кто снимет маску.

Вот уже пять выпусков члены жюри пытаются угадать артистов, которые выступают перед ними в костюмах. Задача участников — каждую неделю готовить новые номера и подсказки, которые помогут раскрыть их. Зрители голосуют за три самых слабых номера, которые оказываются в номинации на выбывание. В конце выпуска одного из участников спасают зрители, а второго — члены жюри. В этот раз в тройке худших оказались Цыпленок, Вождь и Богомол.

Цыпленок попал в номинацию второй раз подряд. После того как уже чуть не отправился домой, участник выложился по-максимуму. Он выбрал песню группы «Амега» «Лететь» и в прямом смысле воспарил над землей. Жюри осталось в восторге.

— У меня мурашки! — выкрикнула Севиль. — Мне кажется, в костюме какой-то большой и смешной человек. Здесь он отыгрывает что-то детское, а в реальной жизни это секс-символ.

Марина Кравец также поддержала мысль, что в костюме человек, связанный с юмором, и предположила, что это Вадим Галыгин. Цыпленок очень позитивно отозвался о такой версии, а вот идею певицы Валерии, что внутри маски Олег Майами, он совсем не оценил.

— Ладно, я признаюсь. Я никакой не Олег Майами, я Никита Сыктывкар, — пошутил Цыпленок, но ни забавные ответы, ни акробатические трюки не зацепили зрителей.

В немилость второй раз подряд попал и Богомол. Это стало большой неожиданностью для членов жюри, особенно для Филиппа Киркорова. После четырех выступлений в предыдущих выпусках певец уверовал, что под маской Ольга Серябкина, которая дойдет до финала.

— Вы настолько самодостаточны, настолько совершенны. Вы прекрасно поете и пишете стихи, вы блистательно танцуете — у вас всё есть, чтобы быть в финале шоу, — поддержал участницу артист.

После того как король эстрады услышал песню группы «Ленинград» «Экспонат» в исполнении Богомола, у него исчезли последние сомнения.

— Самый крутой номер в этот праздничный вечер. Да и вы сдались с потрохами, как только запели. Сразу слышно: «Мама Люба, давай, давай» — этот тембр невозможно спрятать, — заключил Киркоров.

Последнему в пятом выпуске пришлось понервничать Вождю. Участник спел песню Джо Кокера «You Are So Beautiful» и довел своим номером до слез Севиль. Всё дело в том, что аккомпанировал ему Енот — та самая маска, в которой победила певица в пятом сезоне.

— Мой Енот, я так скучаю по тебе, — произнесла певица со слезами на глазах и на эмоциях забыла, что ей надо отгадывать, кто под маской Вождя.

Проникновенный и чувственный номер оценила и Марина Кравец.

— Это было так красиво. Первая версия, которая у меня родилась — Никита Джигурда, но потом я поняла, что это точно не он. А может быть, вы Xolidayboy? — предположила ведущая.

Филипп Киркоров подумал, что костюм может намекать на фамилию артиста, и выдвинул версию — Дмитрий Колдун.

Но в пятом выпуске зрители оказались не готовы узнать, кто находится под маской Вождя, и спасли его. Между Богомолом и Цыпленком члены жюри в финальном голосовании попросили снять маску последнего. Их удивлению не было предела, когда под ней оказался Александр Ревва.

Марина Кравец особенно расстроилась, что не смогла отгадать коллегу по цеху, с которым делала не один номер в «Комеди Клаб» (16+) | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годМарина Кравец особенно расстроилась, что не смогла отгадать коллегу по цеху, с которым делала не один номер в «Комеди Клаб» (16+) | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Марина Кравец особенно расстроилась, что не смогла отгадать коллегу по цеху, с которым делала не один номер в «Комеди Клаб» (16+)

Источник:

— Просто невероятный день. Я должен был уйти именно сегодня или в финале, потому что восьмого марта 16 лет назад родился Артур Пирожков, — прокомментировал свой уход Александр Ревва.

Угадали, что в костюме Цыпленка — Александр Ревва?

Шутки про цыпочек и курочек — его почерк, сразу было понятно
Думал, под маской молодой артист
Была ближе другая версия жюри
Видел Ревву в другой маске, а про Цыпленка не было догадок
Смотрю «Маску» ради номеров, не гадаю, кто есть кто
Не смотрю «Маску», что вообще происходит?
ПО ТЕМЕ
Шоу Маска Телевидение Регина Тодоренко Филипп Киркоров Маска Александр Ревва Марина Кравец
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Комментарии
4
Гость
9 марта, 21:21
все в масках, а кто скрывается под маской ботоксного токсика?
Гость
10 марта, 08:44
Абсолютно нечестные правила. Суть ведь изначально была в том, чтобы кто-то известный спел так, чтобы его не узнали. А по факту - тех, кого жюри чуть ли не с первого выпуска отгадали - тупо тянут до финала - они уже в открытую говорят - это он/она. А тех, кого реально не могут опознать - спокойно выгоняют. И потом искренне удивляются - "да ладно, как же мы тебя (вставить имя) не узнали?! ты и поешь, оказывается?"
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