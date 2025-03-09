«Я должен был уйти сегодня»: кто оказался в костюме Цыпленка на шоу «Маска»

Артист так часто перевоплощался, что никто не смог узнать его реальный голос Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











«Какое же восьмое марта без сюрпризов?» — подумали создатели шоу «Маска» (12+) и в пятом выпуске сделали полностью женский состав жюри (ну почти). Вместо Стаса Костюшкина и Тимура Родригеза в судейские кресла с Валерией и Региной Тодоренко сели певица Севиль и ведущая Марина Кравец. Председателя менять не стали, и Филипп Киркоров оказался единственным мужчиной в окружении дам. Король эстрады и не рад был такому исходу, когда в финале выпуска именно ему пришлось решать, кто снимет маску.

Вот уже пять выпусков члены жюри пытаются угадать артистов, которые выступают перед ними в костюмах. Задача участников — каждую неделю готовить новые номера и подсказки, которые помогут раскрыть их. Зрители голосуют за три самых слабых номера, которые оказываются в номинации на выбывание. В конце выпуска одного из участников спасают зрители, а второго — члены жюри. В этот раз в тройке худших оказались Цыпленок, Вождь и Богомол.

Цыпленок попал в номинацию второй раз подряд. После того как уже чуть не отправился домой, участник выложился по-максимуму. Он выбрал песню группы «Амега» «Лететь» и в прямом смысле воспарил над землей. Жюри осталось в восторге.

— У меня мурашки! — выкрикнула Севиль. — Мне кажется, в костюме какой-то большой и смешной человек. Здесь он отыгрывает что-то детское, а в реальной жизни это секс-символ.

Марина Кравец также поддержала мысль, что в костюме человек, связанный с юмором, и предположила, что это Вадим Галыгин. Цыпленок очень позитивно отозвался о такой версии, а вот идею певицы Валерии, что внутри маски Олег Майами, он совсем не оценил.

— Ладно, я признаюсь. Я никакой не Олег Майами, я Никита Сыктывкар, — пошутил Цыпленок, но ни забавные ответы, ни акробатические трюки не зацепили зрителей.

В немилость второй раз подряд попал и Богомол. Это стало большой неожиданностью для членов жюри, особенно для Филиппа Киркорова. После четырех выступлений в предыдущих выпусках певец уверовал, что под маской Ольга Серябкина, которая дойдет до финала.

— Вы настолько самодостаточны, настолько совершенны. Вы прекрасно поете и пишете стихи, вы блистательно танцуете — у вас всё есть, чтобы быть в финале шоу, — поддержал участницу артист.

После того как король эстрады услышал песню группы «Ленинград» «Экспонат» в исполнении Богомола, у него исчезли последние сомнения.

— Самый крутой номер в этот праздничный вечер. Да и вы сдались с потрохами, как только запели. Сразу слышно: «Мама Люба, давай, давай» — этот тембр невозможно спрятать, — заключил Киркоров.

Последнему в пятом выпуске пришлось понервничать Вождю. Участник спел песню Джо Кокера «You Are So Beautiful» и довел своим номером до слез Севиль. Всё дело в том, что аккомпанировал ему Енот — та самая маска, в которой победила певица в пятом сезоне.

— Мой Енот, я так скучаю по тебе, — произнесла певица со слезами на глазах и на эмоциях забыла, что ей надо отгадывать, кто под маской Вождя.

Проникновенный и чувственный номер оценила и Марина Кравец.

— Это было так красиво. Первая версия, которая у меня родилась — Никита Джигурда, но потом я поняла, что это точно не он. А может быть, вы Xolidayboy? — предположила ведущая.

Филипп Киркоров подумал, что костюм может намекать на фамилию артиста, и выдвинул версию — Дмитрий Колдун.

Но в пятом выпуске зрители оказались не готовы узнать, кто находится под маской Вождя, и спасли его. Между Богомолом и Цыпленком члены жюри в финальном голосовании попросили снять маску последнего. Их удивлению не было предела, когда под ней оказался Александр Ревва.

Марина Кравец особенно расстроилась, что не смогла отгадать коллегу по цеху, с которым делала не один номер в «Комеди Клаб» (16+) Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











— Просто невероятный день. Я должен был уйти именно сегодня или в финале, потому что восьмого марта 16 лет назад родился Артур Пирожков, — прокомментировал свой уход Александр Ревва.