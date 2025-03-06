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Развлечения тест Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?

Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?

12 вопросов для ностальгии

48 618
37 комментариев
В СССР женщины за прилавками скучали, потому что у них наших тестов не было! | Источник: Яромир Романов / E1.RUВ СССР женщины за прилавками скучали, потому что у них наших тестов не было! | Источник: Яромир Романов / E1.RU
В СССР женщины за прилавками скучали, потому что у них наших тестов не было!
Источник:

Согласны, у многих воспоминания об СССР за годы без него стали достаточно размытыми, но есть несколько примет времени, которые вы точно должны вспомнить. Если, конечно, жили в Советском Союзе. Например, каким образом можно было сэкономить на воде. Но не будем раскрывать все карты сразу — лучше ответьте на 12 наших не самых сложных, но самых ностальгических вопросов.

ТЕСТПройден 23141 раз
1 / 12
Сколько политиков изображено на купюрах СССР образца 1961 года?
  • Один
  • Два
  • Три
  • Четыре
2 / 12

Какими строчками заканчивается гимн СССР (0+) в редакции, действовавшей с 1977 до 1991 года?

  • Предками данная мудрость народная!
    Славься, страна! Мы гордимся тобой!
  • В силе и правде бессмертной своей
    Славься на радость и счастье людей!
  • Знамя советское, знамя народное
    Пусть от победы к победе ведет!
  • Партия Ленина — сила народная
    Нас к торжеству коммунизма ведет!
3 / 12
Сейчас все стены в наших ваннах глухие. А что в советских квартирах было в стене между ванной и кухней?

  • Окно
  • Дыра
  • Глухие стены, как и сейчас
  • Барельеф с портретом Ленина
4 / 12
Экономить всегда полезно, а в советское время — тем более. Что делали находчивые люди, чтобы сэкономить воду при сливе в туалете?
  • Ходили в туалет на улицу
  • Бросали в унитаз глыбу льда
  • Заглядывали к соседям за солью
  • Оставляли кирпич в бачке унитаза
5 / 12
В советское время все подъезды красили практически одинаково. Стену делили на две части. Верхнюю оставляли белой, а для нижней использовали обычно одну из двух красок. Какие это были краски?
  • Синяя или зеленая
  • Черная или красная
  • Синяя или желтая
  • Зеленая или коричневая
6 / 12
Помните, от какой сладости эта обертка?
  • От шоколадного батончика
  • От халвы в шоколаде
  • От пастилы в шоколаде
  • От гематогена
7 / 12
Какой из этих женских журналов никогда не издавали в СССР?
  • «Советская женщина»
  • «Колхозница»
  • «Работница»
  • «Крестьянка»
8 / 12
Под окном на кухне в советских квартирах был встроенный шкаф для хранения продуктов зимой. Как он назывался?

  • Хрущевский холодильник
  • Загашник Ленина
  • Шкафчик Брежнева
  • Тайник Гагарина
9 / 12
Вы сдали в пункт приема стеклотары банку из-под майонеза. Что можно было купить на вырученные деньги?
  • Беляш с мясом
  • Пачку скрепок
  • Презерватив
  • Школьный дневник
10 / 12
Вместо пирамиды Маслоу в СССР была своя система потребностей. Потребительский идеал держался на трех китах: «Дачка, тачка и...». А каким был третий?

  • Водокачка
  • Собачка
  • Заначка
  • Жвачка
11 / 12
Вы сходили в магазин и купили молочный продукт с зеленой крышечкой из фольги. Что внутри?

  • Молоко
  • Кефир
  • Ряженка
  • Сметана
12 / 12
Вы наверняка слышали, а то и сами лизали батарейки «Крона». Но для чего это было нужно?
  • Ни для чего, они просто вкусные
  • Так проверяли, работают они или нет
  • Это был особый ритуал
  • Так батарейки готовили к утилизации — контакты замыкались слюной

А если вы и правда застали те времена, тогда вам не составит труда пройти наши тесты из рубрики «Угадай предмет из СССР».

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Комментарии
37
с++
15 сентября 2023, 16:22
Зачем в СССР было экономить воду, если она была бесплатна, счётчиков не существовало от слова совсем. Кирпич в бачок вероятно клали, потому что сантехнических герметиков в СССР забыли выпустить, а кирпич как то прижимал бачок к резиновой прокладке и унитаз не подтекал, или что бы бачок не отвалился. Но лично я с таким чудом инженерной мысли советского пролетария никогда не сталкивался
276585722
15 сентября 2023, 17:07
Про майонез и презерватив насмешил.10 копеек эта банка стоила.
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