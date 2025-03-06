Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?

Согласны, у многих воспоминания об СССР за годы без него стали достаточно размытыми, но есть несколько примет времени, которые вы точно должны вспомнить. Если, конечно, жили в Советском Союзе. Например, каким образом можно было сэкономить на воде. Но не будем раскрывать все карты сразу — лучше ответьте на 12 наших не самых сложных, но самых ностальгических вопросов.
- Один
- Два
- Три
- Четыре
Какими строчками заканчивается гимн СССР (0+) в редакции, действовавшей с 1977 до 1991 года?
- Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
- В силе и правде бессмертной своей
Славься на радость и счастье людей!
- Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
- Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!
- Окно
- Дыра
- Глухие стены, как и сейчас
- Барельеф с портретом Ленина
- Ходили в туалет на улицу
- Бросали в унитаз глыбу льда
- Заглядывали к соседям за солью
- Оставляли кирпич в бачке унитаза
- Синяя или зеленая
- Черная или красная
- Синяя или желтая
- Зеленая или коричневая
- От шоколадного батончика
- От халвы в шоколаде
- От пастилы в шоколаде
- От гематогена
- «Советская женщина»
- «Колхозница»
- «Работница»
- «Крестьянка»
- Хрущевский холодильник
- Загашник Ленина
- Шкафчик Брежнева
- Тайник Гагарина
- Беляш с мясом
- Пачку скрепок
- Презерватив
- Школьный дневник
- Водокачка
- Собачка
- Заначка
- Жвачка
- Молоко
- Кефир
- Ряженка
- Сметана
- Ни для чего, они просто вкусные
- Так проверяли, работают они или нет
- Это был особый ритуал
- Так батарейки готовили к утилизации — контакты замыкались слюной
А если вы и правда застали те времена, тогда вам не составит труда пройти наши тесты из рубрики «Угадай предмет из СССР».