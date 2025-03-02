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Развлечения обзор Шоу «Маска» покинула Овечка — для жюри стало шоком, кто оказался в костюме

Шоу «Маска» покинула Овечка — для жюри стало шоком, кто оказался в костюме

Киркоров не угадал артистку и обещал отвести ее в ЦУМ

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Вячеслав Макаров находился в паре сантиметров от Овечки, но даже он не понял, кто в костюме | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годВячеслав Макаров находился в паре сантиметров от Овечки, но даже он не понял, кто в костюме | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Вячеслав Макаров находился в паре сантиметров от Овечки, но даже он не понял, кто в костюме

Источник:

В шоу «Маска» стало еще на одного персонажа меньше. На этот раз проект покинула Овечка. Но когда скрывавшийся за ее образом участник снял маску, члены жюри ахнули — они и не догадывались, кто может находиться под пышным костюмом.

Каждый выпуск Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Стас Костюшкин и Валерия вместе со зрителями выбирают трех участников с самым слабым номером и пытаются угадать, кто скрывается под необычными костюмами. Одного из номинантов спасают жюри, другого зрители, а третьему, не получившему иммунитета, приходится снимать маску и покидать проект. Так в предыдущих выпусках шоу покинули Агата Муцениеце, скрывавшаяся под маской Коровки, и Эльдар «Капибара» Джарахов. На этот раз под угрозой вылета оказались Цыпленок, Бык и Овечка.

Первым в номинацию попал Цыпленок. Регина Тодоренко, пытаясь угадать, кто скрывается под желторотой маской, поинтересовалась личной жизнью исполнителя и спросила, что у него было с Нюшей и Валей Карнавал, намекая на то, что под маской может быть Егор Крид. Такой вариант поддержал Филипп Киркоров.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годИсточник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

Стас Костюшкин предположил, что под маской может быть Родион Газманов, и спросил у Цыпленка, любит ли тот фотографировать. После отрицательного ответа от версии пришлось отказаться, но у Стаса осталась еще одна идея.

— Птенец получается из птицефабрики. А кто из «Фабрики звезд» (0+) может быть такой желтый, полный, переходящий в толстый? Доминик Джокер, — решил Стас Костюшкин.

Кроме Цыпленка в номинацию попал Бык, исполнивший песню «Трава у дома» группы «Земляне». Валерия и Филипп Киркоров услышали в интонациях голос ВладиМира.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годИсточник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

— На это был, наверное, расчет: чтобы мы подумали — слишком очевидно ВладиМиру спеть песню группы «Земляне», которой руководил Владимир Киселев (Владимир Киселев — отец ВладиМира, барабанщик и худрук группы «Земляне». — Прим. ред.), — заметил Филипп Киркоров. — Такой прием хорош, но не с моим музыкальным слухом. Здесь вы, ВладиМир, и ничего меня в этом не переубедит.

Регина Тодоренко решила не делать поспешных выводов и сначала задала Быку несколько неудобных вопросов.

— Бык, вы можете себя держать в руках? Употребляете ли вы успокоительные? Что у вас там было на проекте с Лерчек и с Бьянкой? — спросила Регина Тодоренко, и после того, как Бык ушел от ответа, предположила, что под маской может быть Natan.

Третьей в номинацию попала Овечка. Как только она вышла на сцену, Стас Костюшкин предположил, что это может быть волк в овечьей шкуре — бывшая «татушка» Юлия Волкова. Валерия напирала на то, что под маской скрывается не артист, а спортсмен.

— Ребята, вы, может быть, не обращаете внимание, но Овечка в каждой своей подсказке намекает, уже буквально кричит: «Я веду активный образ жизни». Я думаю, что в этой маске спортсменка, может это быть Аделина Сотникова? — спросила Валерия.

А Филипп Киркоров, как и в предыдущих выпусках, узнал в голосе Овечки Елену Север.

— Лишний раз сегодня услышал голос своей любимой подруги. Да простите меня все за мою навязчивость, но это Елена Север. Я на это не только зуб даю — в ЦУМ свожу! — пообещал король эстрады.

Кажется, Филиппу Киркорову придется в ближайшее время вести Овечку в ЦУМ. Ее не спасли ни жюри, ни зрители, и когда она сняла маску, оказалось, что всё это время в костюме выступала Ксения Бородина.

Ксении было очень приятно, что все выпуски жюри не узнавали ее голос | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годКсении было очень приятно, что все выпуски жюри не узнавали ее голос | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Ксении было очень приятно, что все выпуски жюри не узнавали ее голос

Источник:

— Обалдеть, Ксения. Я не ожидал, что такая певица у нас, поздравляю тебя. Ни разу твоя фамилия не была произнесена. В других сезонах — да, а в этом даже мысли не закралось, что это могла быть ты, — сказал шокированный Филипп Киркоров.

Хотели, чтобы Овечка осталась на проекте?

Конечно, с первого выпуска болела за нее
Надо было отправить домой Овечку еще в прошлом выпуске
Безликая маска, есть она или нет ее — без разницы
Ни за кого не болею
Вообще не смотрю никакие шоу
ПО ТЕМЕ
Шоу Маска Преображение Телевидение Маска Шоу Отдых Развлечение
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