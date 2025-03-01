Фанатка умерла на концерте Елены Ваенги, а Ида Галич раскрыла пол ребенка: звездные новости недели

Ида Галич вместе с женихом отправилась в Антарктиду Источник: galichida / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Брак Ирины Пинчук и Арая Чобаняна продолжает разваливаться, Ида Галич провела гендер-пати на Антарктиде и узнала пол будущего ребенка, телеведущую Анфису Чехову уволили с работы из-за лишнего веса, а Мисс Европой стала россиянка Юлия Павликова.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Фанатка умерла на концерте Ваенги

Концерт Елены Ваенги в Твери закончился трагедией. Прямо во время выступления певицы поклонница Ваенги потеряла сознание, а затем скончалась. Причиной смерти 71-летней фанатки стал оторвавшийся тромб.

Трагедия произошла во время антракта. Организаторы отмечают, что во время выступления Ваенги в зале выключили калорифер (устройство для теплообмена), но температурный режим был в норме. В зале была полная посадка. На площадке была аптечка, однако сотрудники не смогли оказать женщине помощь до приезда медиков.

Женщина пришла на концерт с подругой, которой тоже стало плохо. Очевидцы рассказали, что в зале якобы действительно было душно.

Обычно Елена Ваенга не прерывает выступление без причины. Однако в тот вечер концерт был остановлен на середине, и певица, закрыв лицо руками, разрыдалась. Она сказала администратору: «Я не могу петь в таких условиях».

Зрители аплодировали, не понимая, что происходит, но, когда охрана начала выводить людей, все поняли, что что-то пошло не так. Студентка Катя рассказала, что видела слезы Ваенги.

— Елена — человек с душой, ей не всё равно. Что толку? Тамара (погибшая) не вернется, — писали фанаты в соцсетях.

Организаторы объявили о переносе концерта, билеты остаются действительными.

Александр Буйнов сбил пенсионерку

А вот певец Александр Буйнов хоть и не выступал на концерте, но тоже стал участником неприятного события. Звезда наехала на пожилую женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. Это случилось вечером 26 февраля в Наро-Фоминском районе.

Артист был за рулем автомобиля Lexus LX 570. Он сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу в специальном месте. Пенсионерку увезли в больницу с разрывом связок, и чувствует она себя плохо. Эту информацию подтвердил сын пострадавшей.

Женщина работает воспитательницей в детском саду. Авария случилась в тот момент, когда та возвращалась домой с работы. По словам пострадавшей, машина неожиданно вылетела на дорогу, но она всё же успела отскочить.

— Пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей, — написал Буйнов в Telegram-канале.

Ранее SHOT опубликовал информацию, что певец превысил скорость перед пешеходным переходом, а в первые минуты после аварии не извинился перед пострадавшей. Также в посте было написано, что после оформления документов певец уехал на корпоратив. Официальных данных о том, правда это или нет, пока нет.

Чебатков и Дедищев попали в ДТП в США

Комики Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в ДТП в США, но они, слава богу, никого не сбили. Ночью юмористы ехали на автомобиле «Киа Карнивал» и случайно налетели на посторонний предмет на дороге в штате Нью-Мексико. В результате этого столкновения произошло еще несколько аварий с участием других авто.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной службы и правоохранительных органов. Автомобиль артистов эвакуировали.

Евгений Чебатков отметил, что последствия аварии могли быть более серьезными, но их спас размер транспортного средства. По его словам, у их машины были повреждены колеса, но у других автомобилей повреждения оказались более значительными.

Последствия аварии Источник: SHOT

Чебатков и Дедищев путешествуют по США. Они посетили уже 11 штатов.

Брак Пинчук и Чобаняна продолжает трещать по швам

Драма в семье экс-участников «ДОМа-2» (16+) разыгралась еще в феврале после взлома личного блога Арая Чобаняна. В Сети появились его интимные переписки с девушками, и Ирина Пинчук угрожает супругу разводом.

Сначала Ирина поддержала Арая, так как в Сети были его старые переписки, но потом их отношения ухудшились. Чобанян съехал на холостяцкую квартиру, когда Ирина увидела его сообщения подруге Карине.

Ситуация усугубилась, когда Пинчук узнала об отдыхе мужа в массажном салоне. Арай связался с предполагаемой свидетельницей измены, подтвердив, что был в салоне, но отрицая интимные связи.

Он также извинился перед Ириной за переписки с друзьями, в которых он обсуждал их отношения, что, по мнению Ирины, было ужасно. Арай всё же надеется, что сможет вернуться в семью и добиться прощения Ирины. Пока она разрешает ему видеться с детьми.

Но на этой неделе Пинчук опубликовала в своем профиле в соцсетях прощальное видео с Араем и написала, что они все-таки разводятся, но продолжат общаться как родители.

— К сожалению, мы разводимся. Шесть лет в одном этом коротком видео… Всё. Больше я ничего комментировать не хочу. Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем. Такая вот жизнь — интересная штука, — подписала она кадры.

Источник: ipinchuk_life / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ида Галич объявила пол ребенка

Пока одни выясняют отношения, другие начинают всё заново и ждут рождения ребенка. В этот раз Ида Галич решила осуществить свою мечту. После Недели моды в Париже она вместе с женихом отправилась в Антарктиду. Там они узнали пол будущего ребенка.

Большинство предсказывало девочку, но Ида была уверена, что это мальчик. Однако ожидания друзей оправдались — она ждет дочь!

Ида опубликовала ролик, в котором поделилась впечатлениями от путешествия. Она рассказала, что они с женихом стали первой парой, устроившей гендер-пати на Антарктиде. Они приехали туда, чтобы увидеть пингвинов. Поклонники были в восторге от путешествия и поздравляли Иду с дочерью.

Источник: galichida / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В блоге Ида делилась впечатлениями от путешествия и ожидания дочери. Она писала, что уже чувствует ее приближение и даже ощущает малышку руками. Она рассказывала, что ночью из окна каюты видит морских котиков.

Россиянка победила в конкурсе «Мисс Европа»

На этой неделе в Ливане завершился конкурс красоты «Мисс Европа — 2025», где победу одержала россиянка Юлия Павликова. Она отметила историческое значение этого конкурса и считает, что он объединяет страны Европы, подчеркивает их культурное разнообразие и служит платформой для обсуждения важных социальных вопросов и культурного обмена.

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины… С гордостью сообщаю, что я одержала победу, вновь подтвердив свой статус мировой рекордсменки и финалистки крупных международных конкурсов «Большой четверки»: «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернэшнл», «Мисс Вселенная», — отметила россиянка.

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Второе место заняла девушка с Украины, третье — претендентка из Болгарии, четвертое — из Греции. Пятерку финалисток завершила красавица из Македонии.

Россиянки второй год подряд получают главную корону. В прошлом году победу одержала Роза Гадиева из Татарстана, которая награждала Юлию в Ливане.

Чехову увольняли из-за лишнего веса

А вот для Анфисы Чеховой путь к собственному идеалу оказался непростым. Телеведущая и актриса рассказала о своей борьбе с лишним весом, который сопровождал ее на протяжении многих лет. В интервью WomanHit 47-летняя знаменитость призналась, что была уволена со своей работы из-за того, что «не влезала в кадр».

Чехова призналась, что всегда чувствовала себя неловко из-за своей фигуры, но старалась быть уверенной, демонстрируя пышные формы. Однако вес оставался как на весах, так и в общественном мнении. Телеведущая рассказала о вреде диет и препаратов для похудения на ее здоровье.

— Слишком слабые сосуды головного мозга! Я их в юности испортила, принимая все подряд таблетки для похудения. Именно поэтому никому не рекомендую таким образом издеваться над своим организмом, — предостерегает она своих поклонников.