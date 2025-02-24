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Развлечения обзор Из шоу «Маска» выгнали Капибару: кто оказался в костюме

Из шоу «Маска» выгнали Капибару: кто оказался в костюме

Артист спел песню Киркорова, и тот отправил его домой

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3 комментария
Острые зубы не помогли Капибаре выгрызть себе путь к победе | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годОстрые зубы не помогли Капибаре выгрызть себе путь к победе | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Острые зубы не помогли Капибаре выгрызть себе путь к победе

Источник:

Новый выпуск шоу «Маска» начался с сюрпризов. Создатели поменяли пятого члена жюри, и кресло Стаса Костюшкина занял его творческий брат по группе «Чай вдвоем» Денис Клявер, который когда-то и сам был участником проекта. Впрочем, этот опыт не помог ему угадать артистов под масками.

Первой на сцену вышел Капибара, решивший пробить себе путь в следующий выпуск песней Филиппа Киркорова «Уходило лето».

— Однако хитрый Капибара. Потому что Боксер в первом выпуске исполнил песню Филиппа. Филипп на прошлой программе Боксера спас, — предположил ведущий Вячеслав Макаров.

— Дважды в одну реку не входят, но мне было очень приятно снова окунуться в ностальгию, в молодость. Спасибо, Капибара, что вернула меня на 40 килограмм моложе. — поблагодарил Киркоров.

Члены жюри предположили, что под маской может выступать певец Сергей Жуков, комик Арсений Попов или блогер Эльдар Джарахов.

Вместе с Капибарой в номинацию на выбывание попала Утка. В третьем выпуске она спела песню Don’t speak, после которой Регина Тодоренко не знала, как выразить свое уважение.

— Не поворачивается язык назвать вас просто Утка, хочется прямо по отчеству — Утка Кряковна. Вы настолько красиво представили эту песню: романтично, по-своему элегантно. Вы такая зажигательная, хотелось стоять как на рок-концерте, — первой прокомментировала выступление Регина.

Утка послала сердечки каждому из членов жюри и зачитала комплименты в виде стихов | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годУтка послала сердечки каждому из членов жюри и зачитала комплименты в виде стихов | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Утка послала сердечки каждому из членов жюри и зачитала комплименты в виде стихов

Источник:

В догадках жюри решило опираться на подсказку, что Утка родом из северных краев.

— Я подумала, что, может быть, Лена Темникова — она родом из Кургана, — предположила Валерия.

Такой вариант откликнулся Тимуру Родригезу, и он вспомнил о екатеринбурженке Клаве Коке. Жюри начали теряться в догадках: называли и Риту Дакоту, и Еву Власову, и Наталью Власову.

Третьей в номинацию попала Овечка. Самая плюшевая маска сезона еще не успела со всеми поздороваться, а Филипп Киркоров уже дал понять, что знает, кто внутри.

— Я хотел поздравить с выходом вашего замечательного нового фильма на экраны страны, — выдал король эстрады.

Овечка была ошарашена и лишь промолвила: «Ничего себе. Рассекретили меня».

После того как участница спела песню «Пропадаю я», Филипп Киркоров еще больше убедился в своей версии и был готов поставить на нее свою карьеру:

— 100 процентов! 1000 процентов! Вот век аншлагов не видать, там Елена Север.

Регина Тодоренко предположила, что под маской Юлия Пересильд, но никто не поддержал такой вариант. В ответ Валерия вспомнила про Оксану Акиньшину, а Тимур Родригез — про Леру Кудрявцеву.

В финале выпуска зрители решили оставить в шоу Утку, а членам жюри пришлось выбирать между Капибарой и Овечкой. Вопреки ожиданиям Киркоров сразу отдал свой голос за потенциальную Елену Север, его поддержала Регина Тодоренко. Тимур Родригез и Денис Клявер выбрали своим фаворитом Капибару, решение осталось за Валерией.

Капибаре не хватило 12% голосов зрителей, чтобы обойти Утку и быть в безопасности | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годКапибаре не хватило 12% голосов зрителей, чтобы обойти Утку и быть в безопасности | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Капибаре не хватило 12% голосов зрителей, чтобы обойти Утку и быть в безопасности

Источник:

— Сегодня Капибара меня просто покорил, но, если сравнивать все выступления, наверное, мои чувства чуть больше на стороне Овечки. Маску снимает Капибара, — вынесла вердикт певица.

Перед тем как узнать, кто внутри костюма, члены жюри озвучили свои последние версии. Денис решил, что это Игорь Миркурбанов, а Регина Тодоренко остановилась на Александре Буйнове. Остальные выбрали Эльдара Джарахова и оказались правы.

Тот случай, когда костюм весил практически столько же, сколько сам артист | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годТот случай, когда костюм весил практически столько же, сколько сам артист | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Тот случай, когда костюм весил практически столько же, сколько сам артист

Источник:

— Я никогда не видел мир с этой высоты. Спасибо вам, — поблагодарил всех Джарахов, как только с него сняли маску и он спустился с лап-платформ.

Делали ставки на Джарахова?

С первого выпуска был уверен, что Капибара — он
Думал хоть на кого, но не на него
Мне больше нравилась версия с Игорем Миркурбановым и Александром Буйновым
Я поддерживал версию из первой серии, что под маской актер Гоша Куценко или блогер Отар Кушанашвили
Кто все эти люди?
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Комментарии
3
Гость
24 февраля, 08:53
Одно из самых отстойных шоу.
Гость
24 февраля, 09:00
Время МАСОК
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