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Развлечения Молодой священник удивил всех на шоу «Битва шефов», но проиграл из-за неудачного блюда — видео

Молодой священник удивил всех на шоу «Битва шефов», но проиграл из-за неудачного блюда — видео

Отец Евгений пришел на шоу, чтобы разрушить стереотипы о священниках

1 360
2 комментария
Источник:

Священник из Алтайского края принял участие в шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница» и дошел до финала. У Евгения Шилина были все шансы на победу, однако удача отвернулась от него в заключительном этапе.

Отец Евгений родился в Узбекистане и живет в России всего несколько лет. Интерес к готовке у него проявился еще в детстве. Молодому человеку хорошо удаются блюда узбекской кухни, благодаря одному из которых он прошел отборочный этап в шоу.

При этом, как подчеркивает священник Богоявленского мужского монастыря, на проект он пошел не ради победы, а чтобы разрушить некоторые стереотипы о служителях церкви.

Остался ли отец Евгений доволен своей поездкой и какими, по его словам, в жизни оказались знаменитые повар и кондитер — смотрите в видео наших коллег из NGS22.RU.

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Комментарии
2
Гость
23 февраля, 21:32
Милитаристы, дотационые и жрецы кому на Руси жить хорошо
Гость
24 февраля, 11:07
Видел его в игре. Отлично отыграл. По невнимательности провалил финал.
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