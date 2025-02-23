Молодой священник удивил всех на шоу «Битва шефов», но проиграл из-за неудачного блюда — видео

Источник: NGS22

Священник из Алтайского края принял участие в шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница» и дошел до финала. У Евгения Шилина были все шансы на победу, однако удача отвернулась от него в заключительном этапе.

Отец Евгений родился в Узбекистане и живет в России всего несколько лет. Интерес к готовке у него проявился еще в детстве. Молодому человеку хорошо удаются блюда узбекской кухни, благодаря одному из которых он прошел отборочный этап в шоу.

При этом, как подчеркивает священник Богоявленского мужского монастыря, на проект он пошел не ради победы, а чтобы разрушить некоторые стереотипы о служителях церкви.