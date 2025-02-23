«Если захочу жениться, то не через шоу». Ведущий рассказал о закулисье любовного реалити на «Пятнице!»

«Если захочу жениться, то не через шоу». Ведущий рассказал о закулисье проекта Источник: Александр Манаков / Личный архив











Ведущий и мастер гвоздетерапии Александр Манаков во втором сезоне шоу «Дом отдыха „Ягодка“» (16+) на канале «Пятница!» был одним из самых спокойных участников. В первой же серии он выбрал себе пару — ведьму Алену Пуртову из Краснодара, с которой дошел почти до конца проекта. Союз оказался настолько прочным, что другие участники шоу решили, что он ненастоящий. Из-за этого в финал Александр и его избранница не попали. О том, как проходили съемки, была ли на проекте любовь и вместе ли он с Аленой, Александр рассказал IRCITY.RU.

«Казалось, что мы в заточении и ходим по кругу»

Александр Манаков на шоу «Дом отдыха „Ягодка“» в первой же серии начал строить отношения с ведьмой Аленой Пуртовой Источник: Александр Манаков / Личный архив

— Александр, вы шоумен и кавээнщик. Я, когда начала смотреть «Ягодку», была уверена, что станете чудить, но вы вели себя уж слишком спокойно. Зачем ввязались в проект?

— Мне нужен опыт участия в телевизионных реалити. Я специально ищу [такие шоу], подаю заявки и соглашаюсь. Конечно, гораздо интереснее было бы сниматься в шоу про выживание. Я в свое время проходил кастинг в «Последний герой» (16+) и на финальной стадии в Москве меня отклонили. И пока в проекты такого формата попасть не получается, тестирую себя в шоу других форматов.

Александр Манаков и Павел Кетров дурачатся Источник: Александр Манаков / Личный архив

— «Ягодка» от «Последнего героя», конечно, сильно далека. Не смущало, что это шоу про любовь и в целом напоминает «Дом-2» (16+), но для тех, кто постарше?

— Наоборот, даже интересно было испытать себя и понять, смогу идти от сердца или нет. Не участвовать в интригах и заговорах, а просто жить. Было любопытно, психану или нет, смогу ли прожить в компании незнакомых людей.

— Мало того, что незнакомые люди, так еще и закрытое пространство, и камеры повсюду. Понравился ли вам этот опыт?

— Порой возникало ощущение, что ходим по кругу. И когда выезжали за периметр, мысли были такие: «Фух, ура, свобода!» Временами казалось, что мы в заточении.

График был не особо понятный, но нравился. Да, ночью в основном спали, а вот как пройдет следующий день, почти никогда не знали. Более того, порой не было понимания, что будет происходить в следующий час, потому что в любой момент могли набежать люди, начать тебя гримировать, переодевать, а потом могли куда-то отвезти. Мы никогда не знали куда, зачем, что для нас приготовили.

Манаков с ведущим шоу «Дом отдыха „Ягодка“» Романом Каграмановым Источник: Александр Манаков / Личный архив











— Даже когда собирались на свидания, заранее не рассказывали концепцию?

— Нет, это всегда был сюрприз. Думаю, для того чтобы была новизна, чтобы живо на всё реагировали, а не играли удивление или восторг.

На шоу Манаков сразу же лишился своего хвостика, который он отращивал два года, и потом сильно грустил из-за того, что его остригли Источник: Александр Манаков / Личный архив

— И все-таки, почему зрители не увидели в вас балагура и шоумена? Того, что творил сомелье Павел Кетров, я ожидала скорее от вас.

— Как шоумен мог вычудить, что угодно для любителей всякого странного и безумного контента. Это прямо мое. Но решил, что интереснее быть самим собой, таким, какой есть.

— Камеры не мешали?

— Нет, у меня же это не первый телевизионный опыт. Я умею абстрагироваться, просто не надо в них смотреть, и все. А с другими участниками перезнакомился буквально за вечер: быстро подружились и вместе пустились в это забавное путешествие.

«Она ведьма, я энергопрактик»

— Вы быстро нашли себе пару и построили весьма прочные отношения. Как это удалось и поддерживаете ли связь с Аленой?

— На бал-маскарад все мы пришли в масках, и я решил, что выбирать буду ту, которая откликнется. Можно было оценивать по фигуре, нарядам, но я ориентировался на порыв души. Во мне отозвались Аня Ермакова и Алена. С Аней ничего не случилось, а с Аленой произошел мэтч, и все понеслось. Чуть позже оказалось, что мы с ней одного поля ягодки: она ведьма, я энергопрактик. На этой волне еще теснее сошлись.

Единственное, в чем не совпали, — темперамент. Меня сложно вывести из состояния равновесия, а ей надо все время бежать, срочно что-то делать, чтобы страсти кипели. Когда проект закончился, она мне написала, что наши отношения — слишком уж новый для нее опыт, и предложила временно перестать переписываться.

Александр Манаков и его избранница Алена Пуртова сошлись из-за похожих жизненных интересов Источник: Александр Манаков / Личный архив

— А сейчас-то общаетесь?

— Редко, потому что некогда.

— Как это — некогда? Вы ведь нашли вторую половинку, разве нет?

— Пришло внутреннее понимание, что ее надо отпустить. А потом еще шоу посмотрел, послушал, что Алена говорила про меня, и понял, что всё сделал правильно. Я же в основном живу в Иркутске, она — в Краснодаре. Мы думали выбрать третий город, чтобы вырваться из зоны комфорта, но что-то пошло не так.

Я понял, что если у меня появится желание создать пару или еще раз жениться, то это произойдет не через шоу.

Александр Манаков на проекте говорил, что готов жениться на Пуртовой, но после съемок пара распалась Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка“» на «Пятнице»











— То есть то, что мы видели на экране, все не по-настоящему?

— Многие об этом спрашивают. Там все реально, по-настоящему. Причем концентрация событий такая, что один день, как месяц, поэтому и развитие отношений стремительное: мы же все были в закрытом доме, постоянно друг с другом контактировали, всё максимально быстро. По ощущениям, я будто год там прожил. Когда оттуда выехал, было ощущение, что пробка из бутылки выстрелила. Типа: «Ух ты, мир! А ты такой огромный, оказывается!» Там всё было какое-то другое. Настоящее, но другое.

«Лаундж под парашютом»

— Какой момент запомнился больше всего: может, яркое свидание, или случилось что-то, что осталось за кадром?

— Когда мы поехали с Аней из Сочи на свидание в баню, я поймал себя на мысли, что сижу в машине, смотрю в окно и завидую тем людям, которые просто ходят по улице или лежат загорают на берегу реки. Они были свободны. Но потом одернул себя и включился в процесс.

Александр Манаков и Анна Сундикова отправились на дружеское свидание в баню Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка“» на «Пятнице!»











С Аней у нас была банно-консультативная история, я ей помог разобраться в себе и ее отношениях с Колей, который держал ее во френдзоне. То, что после этого Аня многое о себе поняла, принесло мне яркие эмоции.

Свидание с Аленой, на котором мы прыгнули в тандеме с вышки, тоже было кайфовым. Это моя тема, я знаю, как работают парные прыжки, и было видно, как после этого она изменилась.

— Она, конечно, бесстрашная. Я бы ни за что не прыгнула…

— Алена тоже сначала упиралась, но потом доверилась, и всё. Некоторые даже на вышку залезть не могут, так боятся высоты, а она смогла.

Манаков и Пуртова в тандеме прыгнули с вышки Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка“»











— На проекте вы рассказывали о том, что занимаетесь роуп-джампингом с 2010 года. Как к этому пришли?

— Случайно и неслучайно, потому что ничего в жизни не происходит зря. Я искал новых эмоций и наткнулся на ребят, которые как раз организовывали такие прыжки, и подумал: «Хм, интересно, попробую». Когда в первый год число совершенных мной прыжков перевалило за 230, перестал считать. Потом уже стал частью команды и сам начал учить людей.

Манаков с 2010 года прыгает с вышки Источник: Александр Манаков / Личный архив











— Вы в этой теме довольно давно. Прыгать страшно до сих пор?

— Да, каждый раз. Прыжки дают такой адреналин, вкус к жизни. Если бы не было страшно, это потеряло бы всякий смысл. Когда летишь вниз, страшно, а потом веревка подхватывает, и всё — у тебя вырабатывается дофамин, окситоцин, коктейльчик такой, просто полный балдеж. Ты думаешь о том, как любишь эту жизнь.

— Наверняка и с парашютом прыгали?

— Было дело. Причем сначала пришел в роуп-джампинг и воображал, как круто будет прыгнуть совершенно с другой высоты. Но первый прыжок с парашютом вообще не впечатлил. Ты делаешь шаг из самолета, и буквально через несколько секунд над тобой открывается купол — и всё: ты медленно и драматично опускаешься вниз. Лаундж под парашютом.

А потом я прыгнул с другой высоты, которая позволяет испытать свободное падение, и вот тогда я уже кайфанул. После этого много раз повторял.

Александр Манаков — большой любитель экстрима Источник: Александр Манаков / Личный архив











Удостоверение моржа России и стояние на гвоздях

Ледяная вода не страшна Источник: Александр Манаков / Личный архив

— Судя по вашим соцсетям, вы еще и моржуете?

— Да, есть такое. Причем началось с детства. В руки однажды попала книга Порфирия Иванова. Был такой человек, который много рассуждал об оздоровлении, о единении с природой. Там было и про закаливания. Я прочел его труды и сообщил маме, что намерен тоже закаляться. Начал обливаться, мама даже пару раз меня поддержала. Я по утрам ходил босиком по снегу, по росе, потом искал людей, которые занимаются моржеванием, но не нашел никого. С другом мы создали клуб моржевания и стали участвовать в соревнованиях. У меня пачка медалей и удостоверение моржа России.

— Гвозди в вашей жизни появились тоже потому, что решили испытать себя, а потом втянулись?

— Поначалу, да, было как простое увлечение. Но гвоздетерапия — больше, чем просто физические испытания. Она про здоровье тела, психики, ума, про духовное развитие и просветление. Ты учишься не цепляться за мысли, не бороться с ними, а просто наблюдать со стороны. Я всегда привожу такой пример: когда птицы летают, ты же не пытаешься их поймать, а просто за ними наблюдаешь. С мыслями так же: нужно просто «смотреть» на них со стороны.

А вот и доски Садху для гвоздетерапии Источник: Александр Манаков / Личный архив











Когда я начал увлекаться гвоздетерапией, она еще не была мейнстримом. Зачастую доски Садху для практик было не достать, пришлось заказывать их из другого города. Когда всё пришло, распаковал, залез на них и такой: «Ой, а зачем оно мне?» — и тут же слез обратно.

— Больно было?

— Не то слово. Меня тут же «пробило», кровяка во все стороны летит, а я стою и думаю: «Так, и кому их быстренько передарить?» Настолько не зашло, что не хотел повторять опыт. Но потом переспал с этой мыслью, решил испробовать еще раз и уже смог отстоять на гвоздях полчаса.

Александр давно практикует гвоздетерапию и других учит тому же Источник: Александр Манаков / Личный архив

— А что это дает?

— Как минимум снятие всех блоков, зажимов и спазмов. Тело расслабляется, энергии больше становится. Не представляете, сколько энергии тратит наше тело, чтобы поддерживать зажимы, которые мы копим в течение жизни. Гвозди помогают от этого избавиться, и начинаешь чувствовать легкость, проще просыпаешься по утрам, успокаиваются психика и ум. Начинаешь видеть мир безоценочно, таким, какой есть, и всё, что с тобой происходит, воспринимать не как проблемы, а как ситуации, и сразу же видишь, какие выходы есть.

Манаков уверяет, что стояние на гвоздях лечит и тело, и душу Источник: Александр Манаков / Личный архив

— В «Дом отдыха „Ягодка“» брали с собой доски?

— Конечно, они всегда при мне.

— Даже сейчас?

Вместо ответа на вопрос Александр Манаков берет сумку и достает из нее доски Садху.

— Я вожу их с собой, потому что в любой момент может позвонить кто-то из моих учеников и сказать: «Саня, мне нужно срочно успокоиться, приезжай» или «Сань, у меня завтра переговоры, давай поработаем». И я еду.

«В голове пролетели контракты, штрафы и неустойки»

— Судя по всему, практики помогали вам сохранять спокойствие на шоу. Вы казались там максимально уравновешенным, осмысленным, даже Алена жаловалась на то, что вы чересчур спокойный. Кроме того, из-за этого вашу пару считали самой неискренней.

— Да, и меня это сильно удивило. Почему-то все решили, что мы договорились и нам на всё фиолетово. Но там ни фига не договоришься, каждый день что-то новенькое прилетало. То за массаж предъявляли, точнее, за его отсутствие, то записка моя Алене не зашла. Я ей добра пожелал, а она всё так перевернула, что я офигел. Алена чуть не порвала меня после свидания с Аней в бане. И я вообще-то был готов вылететь из проекта в любой момент, но мы дошли вместе почти до самого конца.

Пуртова и Манаков были стабильной парой, но это их и подвело Источник: Александр Манаков / Личный архив

— Зато с каким спокойствием и достоинством вы пережили то, что вам остригли волосы…

— Да это была жесть какая-то! Я же их специально отращивал, примерно два года на это потратил. У меня на этот образ были уже контракты, и тут такое без предупреждения!

— А вы правда не знали, что будет?

— Нет, конечно, там же не было зеркала. Я знал только, что там что-то происходит, и тут — здрасте: Коля уже бегает с моим «реквизитом». И у меня в голове эти контракты пролетели, штрафы, неустойки. Но я понимаю: «Ну что, обратно это не пришить, едем дальше». Был страх, что еще и бороду уберут, и вообще все, хана.

Когда Манакову остригли его хвостик, он был в ярости Источник: Александр Манаков / Личный архив

— Нельзя было попросить остановиться, не делать всего этого?

— Нет, ты же контракт подписываешь. Это преображение было для меня очень нервным.

— Так, наверное, этот момент и был самым ярким на шоу?

— Кстати, да, если не самым, то одним из. Теперь я снова отращиваю волосы.

«Мы, шоумены, сами приучили людей к жести»

— Как изменилась ваша жизнь после шоу?

— Главное, я понял, что иду в правильном направлении, протаптываю дорожку к своей цели. У меня уже есть приглашение на следующее шоу, но пока не могу раскрывать детали, еще слишком рано.

Манаков хочет попробовать себя в шоу на выживание Источник: Александр Манаков / Личный архив

— Боитесь, что не пройдете?

— Да всякое может случиться. Я же, например, снимался в передаче «Давай поженимся!» (16+) еще в феврале прошлого года, но в эфир шоу так и не вышло. Не знаю уж, что там случилось.

После «Ягодки», кстати, понял, что на проекты про отношения больше не пойду, уже не очень интересно. Хочется поучаствовать в шоу про выживание. Или попробовать себя в роли ведущего реалити, в эту сторону смотрю.

Вообще, хочется больше шоу, которые построены не на интригах, предательствах, грызне и жести, а на чем-то добром, созидательном. С одной стороны, мы, шоумены и ведущие, сами приучили людей к такому контенту, но я много лет уже думаю о том, что нужно что-то другое. Реалити, построенное на здоровой конкуренции. Мне в этом смысле нравится проект «Титаны» (16+). Да, там есть соперничество, но оно другого плана. Ты испытываешь себя на прочность, и я хотел бы попробовать.

Опять же, интересен опыт в кино. У меня уже были эпизодические роли в нескольких проектах, хочется чего-то большего. И скоро вы увидите меня в других реалити-проектах.