На эти вопросы не ответили знатоки «Что? Где? Когда?». А сможете ли вы — тест

Как часто вы смотрите интеллектуальные телепередачи и отвечаете на вопросы вместе с участниками шоу? Удается ли вам набрать большее, чем победитель, количество баллов?
Наши коллеги из 72.RU предлагают сразиться со знатоками программы «Что? Где? Когда?» (16+). Ниже представлены десять вопросов. На них участники игры не смогли ответить. Получится ли у вас? Вперед!
Отгадайте загадку африканского племени бауле: «Два пленника сидят на одном дворе, а друг друга не видят». О чем речь?
Руки
Уши
Глаза
В каких случаях корейцы спрашивают: «Твой хвост уже вошел?»
В том случае, если человек поймал собаку на улице и отдал ее в приют
После завершения приема пищи у человека спрашивают, наелся ли он
Когда человек забыл закрыть за собой дверь
«Этот день не запомнится, настолько он пуст. Что делали? — Ничего. Куда ходили? — Никуда. О чём говорили? Да вроде бы ни о чём. Запомнится только пустота, приглушенный свет, драгоценное безделье и глубокий ранний сон». О каком дне сказала писательница Татьяна Толстая?
1 января
11 апреля 1961 года
8 марта
Во время путешествия по Великобритании французский писатель Ги де Мопассан видел одну и ту же картину: у дороги пасутся три-четыре коровы и с ними один баран. Почему состав компании — именно такой?
По траектории барана можно найти коров и всех собрать
Баран вместо собаки
Баран — пища для волка
В марте 1881 года на выставке товарищества передвижников в Санкт-Петербурге была представлена картина с двумя названиями. Одно из них — «Дурочка». А второе — более известное. Какое?
«Аленушка»
«Девочка с персиками»
«Стрекоза»
Что, по словам даосского мудреца Чжуан-цзы, позволит человеку остаться простым, чистым и искренним и вернуться к себе настоящему?
Нагота
Музыка
Чай
Во время путешествия в небольшой городок Провинстаун поэт Иосиф Бродский написал такие строки: «…в конце улицы, точно пуговицы у расстегнутой на груди рубашки». Что же видел поэт на улице Провинстаун?
Дорожные знаки
Малоэтажные дома
Фонари
От знатоков скрыли то, о чем мечтает бинокль на карикатуре художника Танго. Что там?
Микроскоп
Очки
Телескоп
На ассамблеях Петра I было принято награждать отличившихся на вечере гостей. Этот процесс называли диссертацией. Что вручали ярким людям?
Медаль «За пьянство»
Грамота «За обжорство»
Десерт
В черном ящике находится то, к чему работники некоторых французских предприятий вплоть до XIX века старались не подходить без железной маски. Что там?
Бутылка шампанского
Пистолет
Французская парфюмерия
Кстати, а вы знали, что осенью 2024 года ярославец Сергей Венецкий выиграл 100 тысяч рублей за вопрос в телепередаче Первого канала. Попробуйте ответить на его загадку.