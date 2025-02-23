На эти вопросы не ответили знатоки «Что? Где? Когда?». А сможете ли вы — тест

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«Этот день не запомнится, настолько он пуст. Что делали? — Ничего. Куда ходили? — Никуда. О чём говорили? Да вроде бы ни о чём. Запомнится только пустота, приглушенный свет, драгоценное безделье и глубокий ранний сон». О каком дне сказала писательница Татьяна Толстая?