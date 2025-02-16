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Развлечения обзор На шоу «Маска» первое разоблачение — под удар попала Коровка

На шоу «Маска» первое разоблачение — под удар попала Коровка

Костюшкин позвал ее жить вместе, а Бык подарил букет

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2 комментария
Скажем честно, мы и сами оказались в шоке, когда Коровка сняла маску | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годСкажем честно, мы и сами оказались в шоке, когда Коровка сняла маску | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Скажем честно, мы и сами оказались в шоке, когда Коровка сняла маску

Источник:

В шоу «Маска» (6+) пришло время для первого разоблачения. По правилам проекта каждый выпуск герои исполняют по одной песне и дают подсказки о своей личности — Стасу Костюшкину, Валерии, Филиппу Киркорову, Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу нужно угадать, кто скрывается под маской. Первый выпуск создатели отдали на знакомства и борьбу за иммунитет, который получил Сокол. Во всех последующих выпусках жюри выбирает, кто проявил себя меньше всех и должен покинуть проект. Во втором выпуске такая участь постигла Коровку.

Коровка исполнила песню Zivert «Три дня любви». После выступления Регина Тодоренко не удержалась от вопроса «А вы не беременны?», намекая на то, что в маске может скрываться Мари Краймбрери. Также от жюри прозвучали версии: Валя Карнавал и Алла Михеева.

Стасу Костюшкину настолько понравился номер, что он решил подарить Коровке небольшой букет.

— Вы меня покорили своим пением! Просто восторг. Я не удержался и принес вам цветы, потому что время позднее, а вам пора есть, — сказал певец.

Вместе с Коровкой в номинацию на выбывание попал Огурчик, который выступал самый первый с песней группы «Ленинград» «WWW». Члены жюри остались в полном восторге от номера.

— Ух, молодца. Вот это начало не самого веселого выпуска, потому что придется с кем-то попрощаться, но точно не с вами, Огурчик, потому что это был огонь! — сказал Филипп Киркоров.

Из-за шуток и бойких ответов на вопросы Регина Тодоренко предположила, что это может быть импровизатор Арсений Попов, на что Стас Костюшкин поставил варианты Артем Дзюба и Николай Басков.

Третьим под номинацию попал Боксер. Он спел песню Rick Astley «Together Forever». Киркоров, как и в первом выпуске, не стал скрывать, что участник его фаворит:

— Зажег Боксер! Такая буря эмоций у всех, а у меня это какие-то потрясающие воспоминания о моих самых первых зарубежных гастролях в Австралию, в 1988 году, — начал ностальгировать король эстрады.

Голос и движения натолкнули Стаса Костюшкина, что под маской солист группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох, и его в этом поддержали Киркоров и Родригез. Регина Тодоренко сделала предположение, что повторно на шоу пришел Валерий Сюткин.

Во время голосований зрители решили спасти Огурчика — за него проголосовала практически половина, 48,2%.

В таком составе Боксер уже не выглядит таким большим и грозным | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годВ таком составе Боксер уже не выглядит таким большим и грозным | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

В таком составе Боксер уже не выглядит таким большим и грозным

Источник:

Жюри решение, кого оставить, далось нелегко — Стас Костюшкин и Валерия выбрали Коровку, а Регина Тодоренко и Тимур Родригез проголосовали за Боксера. Окончательное решение пришлось принимать Филиппу Киркорову, и здесь сыграло свою роль, что Боксер в первом выпуске спел его песню «Ты, ты, ты».

— Этот артист доставил мне калейдоскоп эмоций и воспоминаний. И даже не потому, что этот артист спел ту песню, которая принесла мне первый большой успех, он это здорово сделал, и это не подкуп жюри, нет, это было здорово, — сказал Киркоров и решил спасти Боксера.

Когда Коровка сняла маску, оказалось, что под ней актриса и бывшая жена Павла Прилучного — Агата Муцениеце. Такого поворота не ожидал никто, ведь версия с ней не была озвучена ни разу.

Агата Муцениеце сильно переживала, что ей не хватает вокальных данных, но мужским вниманием на шоу ее персонаж точно не был обделен | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годАгата Муцениеце сильно переживала, что ей не хватает вокальных данных, но мужским вниманием на шоу ее персонаж точно не был обделен | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Агата Муцениеце сильно переживала, что ей не хватает вокальных данных, но мужским вниманием на шоу ее персонаж точно не был обделен

Источник:

— Клянусь, первая, кто стояла у меня в списке, но кого при этом я ни разу не называла! — воскликнула Регина Тодоренко.

А вы догадывались, что под маской Агата Муцениеце?

Да, первая мысль была о ней
Вообще нет, как и жюри думал, что это Валя Карнавал или Алла Михеева
Придерживался версии, что это Клава Кока или Ольга Бузова
Нет, у меня был свой вариант, который ни разу не озвучили в шоу
Не смотрю шоу, зашел почитать ради интереса
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Шоу Маска Маска Телевидение Шоу Отдых Развлечение Перевоплощение Агата Муцениеце Филипп Киркоров Стас Костюшкин Регина Тодоренко Тимур Родригез
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Комментарии
2
Гость
34 минуты
всё вспоминается СССР и Германия 37х годов - все пели и плясали по плану и были лучшими друзьями
Гость
12 минут
Всё начиналось с Маски шоу которые устраивали силовички а теперь все и всюду в масках в средневековье тоже ходили в масках но только представители Хосударя - опричники, палачи итд в историю войдём как время Масок
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