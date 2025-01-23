Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Российского актера Юру Борисова номинировали на новую премию. На этот раз это уже «Оскар».
Он оказался в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» (18+). Конкуренцию ему составят Гай Пирс, Эдвард Нортон, Киран Калкин и Джереми Стронг.
Ранее Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в том же фильме. Также актеру уже присудили премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Затем его номинировали на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).
Также «Анора» претендует на победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».
Фильм «Анора» в России вышел на большие экраны осенью 2024 года, но интерес к нему не утихает. Рецензию на картину можно почитать в отдельном материале.
Церемония награждения премией Американской академии кинематографических искусств и наук пройдет в 97-й раз 2 марта 2025 года. Она состоится в знаменитом театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Он принимает премию «Оскар» с 2001 года.