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Культура Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Актер получил признание в мировом кинематографе

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4 комментария

Актер стал часто блистать на красных ковровых дорожках

Источник:

Российского актера Юру Борисова номинировали на новую премию. На этот раз это уже «Оскар».

Он оказался в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» (18+). Конкуренцию ему составят Гай Пирс, Эдвард Нортон, Киран Калкин и Джереми Стронг.

Ранее Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в том же фильме. Также актеру уже присудили премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Затем его номинировали на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).

Также «Анора» претендует на победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Фильм «Анора» в России вышел на большие экраны осенью 2024 года, но интерес к нему не утихает. Рецензию на картину можно почитать в отдельном материале.

Церемония награждения премией Американской академии кинематографических искусств и наук пройдет в 97-й раз 2 марта 2025 года. Она состоится в знаменитом театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Он принимает премию «Оскар» с 2001 года.

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Юра Борисов Оскар Анора Номинация Актер
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Комментарии
4
Гость
1 час
Хороший актер )
Гость
58 минут
Лысый из Бразерз?
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