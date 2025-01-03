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Развлечения Замерзшие водопады, экскурсии и горные лыжи. Где отдохнуть зимой в Горном Алтае — советы опытного гида

Замерзшие водопады, экскурсии и горные лыжи. Где отдохнуть зимой в Горном Алтае — советы опытного гида

Как провести зимние каникулы, чтобы запомнились надолго

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В новогодние каникулы жилье стоит от 5 тысяч рублей за сутки, позже можно будет забронировать более бюджетные варианты

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Зимой Горный Алтай традиционно готовит для туристов множество развлечений. И если вы планируете провести там несколько зимних деньков, вам пригодятся советы гида Андрея Афонина. Он рассказал нашим коллегам из NGS22.RU, где стоит побывать в республике и как правильно распланировать свое путешествие.

Экстрим для всех

Любителям острых ощущений стоит обратить внимание на прогулки на снегоходах.

— На снегоходах возят на гору Белуху и Мультинские озера. А до горы Актру могут добросить на УАЗиках, и там уже скитур, альпинизм. База там работает круглый год, дорогу всегда зимой пробивают, и там можно подняться, постоянная движуха, — отметил гид.

Есть снегоходная история, как отмечает гид, также на Телецком и Каракольских озерах, где можно ездить прямо по льду. Золотое озеро замерзает на севере, в окрестностях Артыбаша и Иогача, поэтому притягивает к себе внимание экстремалов.

Любоваться озерами на Алтае можно в любое время года

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— Понятно, что это не Байкал, но всё равно прикольно. Если повезет с погодой, то можно застать время, когда лед встал, а снег еще не выпал, и прокатиться по чистому льду, — рассказал Андрей Афонин.

При этом есть как многодневные снегоходные туры — на Мульту, на Белуху, так и короткие экскурсионные, когда вернуться обратно можно в тот же день. Так, такая однодневная экскурсия, по словам гида, обойдется примерно в 10−15 тысяч рублей.

— Сейчас на Новый год жилья меньше чем за 5 тысяч рублей за сутки точно не будет. И то это цена максимально маленького и простого номера. Средний же ценник — это от 7 до 15 тысяч рублей. Всё, конечно, зависит от уровня базы отдыха, — объяснил эксперт.

Горнолыжки

Не менее интересны и горнолыжные курорты «Манжерок» и «Телецкий». Эксперт советует не ограничиваться каким-то одним местом, а побывать и там и там.

Гид советует любителям горных лыж побывать на разных склонах

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— Классно их комбинировать, потому что целую неделю кататься на «Манжероке» надоест. А если три дня на одном курорте и еще три на другом, то это уже интересно становится. А еще там разный снег, потому что «Манжерок» — это пушки. Это такая твердая идеальная трасса, а «Телецкий» — это пухляк, это лес, это фрирайд. Получается такое разнообразие. Впечатлений и эмоций гораздо больше, — рассказал гид.

Хотя, конечно, назвать такой отдых бюджетным, как отмечает гид, сложно, тут же подчеркивая, что Алтай уже давно среди туристов считается небюджетным местом.

— На «Манжероке» ски-пасс на один день обойдется в сумму от 2,1 тысячи до 3,3 тысячи рублей. На «Телецком» придется заплатить от 1,6 тысячи до 2,1 тысячи рублей. Ну и в кафе нормальный обед с первым и вторым начинается от тысячи рублей, — объяснил Андрей Афонин.

Обязательно съездите на экскурсию — их предлагают множество

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При этом на обоих курортах, по словам гида, также проводят экскурсии: с «Манжерока» можно съездить до села Чемал, на горы Часовку и Чертов Палец. Своя экскурсионная программа есть и на «Телецком».

— На эти курорты можно ездить всей семьей, потому что каждый найдет занятие себе по вкусу. Есть аквапарк, спа, банные комплекты. Можно комбинировать экскурсии и горнолыжку, — добавил гид.

Замерзшие водопады и смотровые площадки

Андрей Афонин также обратил внимание, что все экскурсии на Чемальский и Айский тракты продолжают работать зимой. Тем, кому хочется забраться подальше, можно посетить Акташ или Кош-Агач. Однако важно помнить о жестком климате, который свойственен тем территориям.

Если хочется забраться подальше, подготовьтесь к низким температурам

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— Там всегда холодно, к этому нужно быть готовым самим и также готовить машину. Разница температур большая: если на Чемале может быть −15 градусов, то в Кош-Агаче и все −30, — подчеркнул гид.

На вершине горы Тилан-Туу, которую еще называют Змеиной горой, по словам гида, есть крутая смотровая площадка, откуда открывается вид на Телецкое озеро. Можно сделать классные фото, а также провести время в ресторане, который там открыли. Добраться туда можно на машине.

Помимо этого, можно съездить на Третью речку, где можно полюбоваться на замерзший водопад.

Из отпуска вы привезете прекрасные фотографии

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— Даже если вы не катаетесь на лыжах, есть смысл подняться на гору Кокуя, откуда также открывается потрясающий вид на Телецкое озеро. Кроме того, можно устроить своеобразный поход и спуститься до средней станции и походить по тайге, по кедрачу. Опять же сделать красивые фото, — рассказал Андрей.

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