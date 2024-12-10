Да кто такой ваш Юра Борисов? Почему весь мир влюбился в актера с каменным лицом и заурядной внешностью

Актер Юра Борисов продолжает свое триумфальное шествие по миру международного кинематографа. Кажется, еще недавно он довольствовался эпизодическими ролями, а сегодня стал главным героем российского фестивального кино, лауреатом премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, номинантом на «Золотой глобус», к тому же ему прочат номинацию на «Оскар». И всё это — к 32 годам. Саша Петров, подвинься, похоже, у отечественного кинематографа новый король.
«„Щепка“, к сожалению, пропахла старомодностью»
Детство Юра провел в подмосковном Реутове. Его родители, медик и инженер по призванию, в девяностые переключились на коммерцию, чтобы хоть как-то выжить и обеспечить будущее своему сыну. Сам он, как и многие дети, видел себя в самых разных профессиях — хотел быть космонавтом, журналистом, путешественником. Но родители отдали его в бальные танцы. Там Юре быстро наскучило, и он переключился на театральную студию, потому что там можно было проявить куда больше фантазии, чем в балете.
Потом юный Борисов увлекся телесериалами и явно видел себя по ту сторону экрана. Поэтому после школы и театральной студии без лишних раздумий отправился в Высшее театральное училище имени Щепкина. После «Щепки» Юра попал в труппу театра «Сатирикон», но не продержался там и года: по его словам, страсть к театральным подмосткам в нем еще в студенческие годы убили педагоги, навязывавшие исключительно русскую классическую школу.
— «Щепка», к сожалению, пропахла старомодностью, — отмечал Юра. — Я не хочу этим оскорбить, но считаю, что должен выразить свое мнение, чтобы институт не загнивал и менялся. Я всё время слышал: «так нельзя», «так не делают», «это не театр», а у Серебренникова или Богомолова можно всё — как придумаешь, так и будет.
При этом Борисов не отменяет важности театрального образования и бесконечно благодарен своим педагогам, которые научили его «разбирать материал, отталкиваться от текста, открывать его».
«Не вижу в России возможности зарабатывать большие деньги»
Куда комфортнее Борисову было на съемочных площадках. В кино он впервые попал в 18 лет. И сразу — к одному из самых востребованных режиссеров страны Андрею Звягинцеву, у которого сыграл в фильме «Елена» (18+). Пусть в картине он получил второстепенную роль, ее было достаточно, чтобы на молодого актера обратили внимание другие режиссеры и предложения стали сыпаться одно за другим. Вскоре Борисов дотянулся и до главных ролей.
Так, например, в 2018 году вышел фильм «Хрусталь» (18+), действие которого разворачивается в Белоруссии 90-х годов. В картине Борисов исполнил роль диджея, плотно сидящего на наркотиках. Чтобы максимально влиться в роль, Юра, по его признанию, попробовал запрещенные вещества.
— Я спросил у своих знакомых, какие наркотики принимали в то время. Такое вещество не нашел, но купил другое. Закинулся им и пошел в клуб, — рассказывал актер. — Я пытался тогда запомнить свои ощущения, чтобы использовать этот опыт для съемок. Мне категорически не понравилось. Во время работы над фильмом ничего не принимал. Более того, в тот период я вообще постился.
Следом полетели и другие видные роли — в фильмах «Бык» (18+), «Т-34» (12+), «Калашников» (12+). Актер стал получать предложения работы в коммерческих проектах, хотя самого его бесконечно тянуло в авторский кинематограф: независимое кино ему всегда казалось интереснее, хотя и платили там существенно меньше.
— Не вижу в России возможности зарабатывать большие деньги, будучи актером, — заявлял Борисов в 2021 году. — Сейчас мой съемочный день в идеале стоит 150 тысяч рублей. Но часто случается такое, что приходится урезать гонорары. Я просто знаю, что на эти деньги, которые заплатят мне, можно будет сделать что-то хорошее для фильма, поэтому иду на уступки. В хорошем кино больших денег не платят. Потому что актеры туда и так идут играть.
В начале 2020-х актер признавался, что зарабатывает в среднем 8 миллионов в год, и сетовал, что это не такие уж большие деньги по московским меркам. Тем более что ему нужно было обеспечивать жену и двух дочерей.
«Я пытался за ней ухаживать, но всё зря»
В обычной жизни Юра Борисов до сих придерживается амплуа этакого затворника. На красных ковровых дорожках лишний раз старается не светиться, а если и приходится на них появляться, то непременно приходит со своей женой Анной и дочками Акулиной и Марфой: одна очень похожа на маму, вторая — копия папы, которым Борисов стал в 22 года. По признанию артиста, семья для него всегда была, есть и будет важнее кинематографа.
Со своей тогда еще будущей женой Юра Борисов познакомился в 2010 году, когда они оба поступали в «Щепку».
— Мне было 16, ей 18. Она была в странных орских «валенках», с длинными волосами. И вообще не обращала на меня внимания, — вспоминал Юра. — Потом в общежитии нас поселили в соседних комнатах, я пытался за ней ухаживать, но всё зря.
— Я была достаточно закрытым, сдержанным в общении человеком. Дома меня предупредили: нельзя говорить с незнакомцами, нельзя ничего ни у кого брать. Поэтому я ходила с опущенными глазами и делала вид, что и так всё тут знаю, — объясняла свою внешнюю наносную холодность Анна.
Борисов не сдавался. Он ухаживал за девушкой и оказывал ей знаки внимания до тех пор, пока она не растаяла. Битву за взаимность Юра неустанно продолжал на протяжении нескольких лет. Это время он называл «одной большой перипетией».
— Помню, я покупал ей глазированные сырки и при этом был всё время с ней во внутреннем диалоге: «Вот я сейчас покупаю тебе сырки, а потом перестану, и тогда ты узнаешь, каково это — жить без меня», — вспоминал Юра.
Лишь к финалу четвертого курса, понимая, что скоро они могут навсегда потерять друг друга, пара решила, что допустить этого и не может, и не хочет. Вскоре они расписались. В загс Юра опоздал, но на это была веская причина. Артист решил, что сделает этот ритуал поистине рыцарским и прихватил с собой меч из гримерки «Сатирикона».
— И с охранником он в итоге договорился, что будет держать лезвие вдоль ног, никого не покалечит. Родные, когда потом услышали про это, пожали плечами: «Актеры, что с них взять», — вспоминала Анна.
Поначалу артисты жили в коммуналке, предоставленной «Современником». Здесь на свет появилась старшая дочка пары — Марфа. А в 2017 году, уже в собственной квартире, у супругов родилась вторая девочка — Акулина. Имя девочке выбирали по святкам.
— Главное постоянство в моей жизни сегодня — это жена и дети. Казалось бы, так очевидно и так удивительно, — признавался Юра.
Лучший актер второго плана
Возможно, еще одно постоянство в жизни Борисова — это то, как уверенно он шагает по ступеням кинофестивалей. В 2021 году он сыграл Сашу «Деда Мороза» в фильме «Петровы в гриппе» (18+) Кирилла Серебренникова — экранизации романа уральского писателя Алексея Сальникова. Также он исполнил роль русского шахтера Лехи в картине Юхо Куосманена «Купе № 6» (18+). Обе эти картины были представлены в Каннах, а «Купе № 6» получил Гран-при Каннского кинофестиваля.
В 2024 году Борисов вернулся в Канны. На этот раз — в актерском составе фильма «Анора» (18+) Шона Бейкера, взявшего главную награду фестиваля. В этой картине Борисов сыграл роль вышибалы Игоря, который плохо изъясняется на английском, зато хорошо машет кулаками. Да, западные постановщики не утруждают себя вариативностью представлений о русском человеке, но даже в таком примитивном, даже несколько первобытном амплуа Борисов сразил критиков наповал, получив премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и став номинантом на «Золотой глобус», церемония вручения которого пройдет 5 января 2025 года. Дальше только «Оскар», и у критиков не возникает сомнений в том, что Юра Борисов получит в этой премии как минимум номинацию.