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Развлечения тест Лишь те ярославцы, кто родился в СССР, ответят на 10 из 10: самый ностальгический тест

Лишь те ярославцы, кто родился в СССР, ответят на 10 из 10: самый ностальгический тест

Главным помощником советского человека была смекалка, и сейчас она вам ой как пригодится

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5 комментариев

Ложись, сейчас вылетит птичка!

Добро пожаловать в эпоху, когда на улицах стояли бочки с квасом, у телевизоров не было пульта, зато на корпусе каждого «ящика» лежала кружевная салфетка. Вспомнили? Значит, вы настоящий эксперт по советскому быту и без труда ответите на все вопросы нашего теста. А молодое поколение пусть попробует догадаться, как жили их родители и бабушки с дедушками. Итак, на старт, внимание, поехали!

ТЕСТПройден 116 раз
Тест на знание советского быта
1 / 10

Какая связь между телевизором и пассатижами?

  • Чтобы переключать каналы

  • Чтобы зажимать антенну и ловить сигнал лучше

  • Ими держали экран, чтобы он не вываливался из корпуса

  • Клали сверху на телевизор как оберег от помех

2 / 10

Для чего советские женщины брали баночку с водой и марлю перед тем, как привести одежду в порядок?

  • Чтобы лучше разгладить одежду

  • Чтобы очистить пятна

  • Чтобы сделать вещи мягче

  • Чтобы дети не мешали заниматься делами

3 / 10

Зачем советские школьницы отпарывали воротнички от платьев?

  • Чтобы поменять воротничок на кружевной и выглядеть моднее

  • Чтобы подарить подруге в знак дружбы

  • Чтобы сдать в утиль и получить за это книги или значки

  • Чтобы постирать

4 / 10

Зачем зимой мужчины макали маленькие лампочки в краску?

  • Чтобы лампочки ярче светили за счет отражающих свойств краски

  • Чтобы смастерить разноцветную елочную гирлянду перед Новым годом

  • Чтобы лампочки не перегревались — краска служила теплоизоляцией

  • Чтобы замаскировать трещины, если лампочка была повреждена

5 / 10

А вот еще один вопрос о предназначении лампочек: зачем рукодельницам были нужны сгоревшие?

  • Чтобы заштопывать носки и чулки

  • Они сдавали их в специальные пункты и получали взамен дефицитные ткани

  • Из них делали новогодние игрушки — оборачивали цветной бумагой

  • Лампочки вкапывали в землю как ловушки для кротов и мышей

6 / 10

Зачем красавицы прошлого варили в кипятке кусочки пластика или металла?

  • Ритуал для привлечения жениха

  • Чтобы убрать морщины

  • Накручивать кудри

  • Перед проведением эпиляции

7 / 10

Для чего в туалетах советских квартир лежали газеты?

  • Чтобы их читать на досуге — в процессе

  • Вместо туалетной бумаги

  • Как знак протеста против политики партии

  • Как коврик для ног

8 / 10

Какая связь между кассетой и шестигранным карандашом?

  • Для перемотки пленки

  • Чтобы сделать надпись на кассете

  • Чтобы отметить начало и конец треков

  • Чтобы записывать текст песни

9 / 10

Зачем нужно было засовывать мокрое белье между валиков?

  • Для лучшего отстирывания в машинке

  • Для антибактериального эффекта

  • Чтобы отжать воду

  • Никто так не делал, вы что вообще пишете

10 / 10

Зачем нужны были капроновые чулки на приусадебном участке?

  • Подвязывать помидоры

  • Собирать клубнику

  • Защищать яблони

  • Сеять укроп

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Комментарии
5
Гость
53 минуты
"Кусочки пластика или металла", - КУСОЧКИ 🤦‍♂️ Не давайте зумерам писать тексты про Совок.
Гость
1 час
8/10 поржал от души ✌️ Спасибо 76ру ♥️
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