Лишь те ярославцы, кто родился в СССР, ответят на 10 из 10: самый ностальгический тест

Добро пожаловать в эпоху, когда на улицах стояли бочки с квасом, у телевизоров не было пульта, зато на корпусе каждого «ящика» лежала кружевная салфетка. Вспомнили? Значит, вы настоящий эксперт по советскому быту и без труда ответите на все вопросы нашего теста. А молодое поколение пусть попробует догадаться, как жили их родители и бабушки с дедушками. Итак, на старт, внимание, поехали!
Какая связь между телевизором и пассатижами?
Чтобы переключать каналы
Чтобы зажимать антенну и ловить сигнал лучше
Ими держали экран, чтобы он не вываливался из корпуса
Клали сверху на телевизор как оберег от помех
Для чего советские женщины брали баночку с водой и марлю перед тем, как привести одежду в порядок?
Чтобы лучше разгладить одежду
Чтобы очистить пятна
Чтобы сделать вещи мягче
Чтобы дети не мешали заниматься делами
Зачем советские школьницы отпарывали воротнички от платьев?
Чтобы поменять воротничок на кружевной и выглядеть моднее
Чтобы подарить подруге в знак дружбы
Чтобы сдать в утиль и получить за это книги или значки
Чтобы постирать
Зачем зимой мужчины макали маленькие лампочки в краску?
Чтобы лампочки ярче светили за счет отражающих свойств краски
Чтобы смастерить разноцветную елочную гирлянду перед Новым годом
Чтобы лампочки не перегревались — краска служила теплоизоляцией
Чтобы замаскировать трещины, если лампочка была повреждена
А вот еще один вопрос о предназначении лампочек: зачем рукодельницам были нужны сгоревшие?
Чтобы заштопывать носки и чулки
Они сдавали их в специальные пункты и получали взамен дефицитные ткани
Из них делали новогодние игрушки — оборачивали цветной бумагой
Лампочки вкапывали в землю как ловушки для кротов и мышей
Зачем красавицы прошлого варили в кипятке кусочки пластика или металла?
Ритуал для привлечения жениха
Чтобы убрать морщины
Накручивать кудри
Перед проведением эпиляции
Для чего в туалетах советских квартир лежали газеты?
Чтобы их читать на досуге — в процессе
Вместо туалетной бумаги
Как знак протеста против политики партии
Как коврик для ног
Какая связь между кассетой и шестигранным карандашом?
Для перемотки пленки
Чтобы сделать надпись на кассете
Чтобы отметить начало и конец треков
Чтобы записывать текст песни
Зачем нужно было засовывать мокрое белье между валиков?
Для лучшего отстирывания в машинке
Для антибактериального эффекта
Чтобы отжать воду
Никто так не делал, вы что вообще пишете
Зачем нужны были капроновые чулки на приусадебном участке?
Подвязывать помидоры
Собирать клубнику
Защищать яблони
Сеять укроп