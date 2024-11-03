«Мы катимся в очередное безумие»: гороскоп на ноябрь от Василисы Володиной

3

Начало ноября у Тельцов можно назвать кризисным. Вас ждут моральные терзания, самокопание, беспокойство по поводу смыслов, вопросы, зачем, для чего, стоит ли, туда ли я иду. И всё это может очень сильно изматывать.

— С учетом того что вы вообще любите постоянство во всём, может дойти до ощутимого разочарования в том деле, которое еще вчера вы беззаветно уважали, в которое верили, которому целиком отдавались. Вот если это с вами сейчас происходит, я рекомендую сосредоточиться на ощущении здесь и сейчас, — говорит астролог. — Руководствуйтесь девизом «делай то, что должен, и будь, что будет». Конечно, разочарования неприятны, но это неизбежная часть нашей жизни. Они делают нас мудрее. Если от них не бежать, а принять и осмысливать, делать выводы, то всё будет нормально.