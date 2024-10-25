Детям за вас стыдно или вы имбовые родители? Узнайте, пройдя наш тест на сленг

Современные подростки вроде бы говорят по-русски, но взрослые иногда совсем не могут понять, что они обсуждают. А всё из-за масиков, тюбиков и других слов, которые появляются в молодежном сленге с завидной регулярностью. А вам придется долго разбираться в зумерском лепете или вы уже свободно на нём общаетесь?